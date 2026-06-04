Баканов назвал стоимость полета космического туриста на российском корабле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полет космического туриста на российском корабле на Международную космическую станцию обойдется примерно в 2 млрд рублей, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Ракета, поделенная на количество участников. Два должно быть обязательно профессионала, потому что непрофессиональную миссию не отправить. Поэтому около двух миллиардов рублей», – рассказал глава госкорпорации в эфире блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме.

Баканов отметил, что из-за столь высокой стоимости желающих отправиться в космос в качестве туристов немного. Тем не менее Россия активно участвует в межгосударственном рынке, занимаясь подготовкой космонавтов из других стран и организацией их полетов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала развитие туристических миссий на базе перспективной Российской орбитальной станции.

Двумя днями ранее 11 тыс. россиян оформили на «Госуслугах» черновики заявлений для вступления в отряд космонавтов.

В прошлом году запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27» с космодрома Байконур собрал рекордное количество туристов.