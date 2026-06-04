Экс-тренер сборной России Корнеев возмутился ценой билетов на ЧМ по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что они сделали с билетами – это беспредел, ценники огромные. Для кого делается чемпионат мира – непонятно. Чтобы какая-то страна заработала или ФИФА заработала?» – сказал Корнеев, передает телеканал 360 со ссылкой на Матч ТВ.

Специалист добавил, что искренне сочувствует фанатам, которым приходится продавать автомобили или дома ради поездки. Ситуация серьезно усугубляется сложным процессом оформления виз в США и Канаду, а также крайне затратной логистикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте европейские организации потребителей подали жалобу в Еврокомиссию на ФИФА из-за завышения стоимости билетов на чемпионат мира.