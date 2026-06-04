МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша

Захарова оценила перспективы смены руководства Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула важность критического подхода к наследию нынешнего главы организации.
«Реалистично говоря, Антониу Гутерреш уже фактически «на выходе» из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генсекретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника. Мы продолжим этого добиваться», – заявила Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов назвал работу над ошибками главной задачей будущего генерального секретаря ООН.
Выборы нового руководителя всемирной организации помогут навести порядок в ее структурах.
Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов анонсировал скорый визит в Москву кандидата на этот высокий пост Мишель Бачелет.