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    4 июня 2026, 14:19 • Новости дня

    Массовое ДТП с несколькими автомобилями произошло в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупная дорожная авария случилась на Большой Сухаревской площади в столице, об этом сообщил московский департамент транспорта в четверг.

    Дорожный инцидент зафиксирован днем 4 июня, сообщил департамент в Max.

    Специалисты профильных ведомств незамедлительно отреагировали на происшествие для обеспечения безопасности и нормализации движения.

    Обстоятельства инцидента в центре столицы выясняются.

    Через некоторое время движение было восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле нетрезвая женщина на иномарке без номеров спровоцировала крупную автокатастрофу в центре столицы.

    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

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    2 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина, ограбили в московском парке, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в Измайловском лесопарке Москвы, передает РИА «Новости». Потерпевший познакомился там с двумя мужчинами, однако вскоре между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из участников применил пневматическое оружие, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    По информации полиции, во время потасовки из кармана мужчины выпал телефон стоимостью 80 тыс. рублей. Этим воспользовался один из подозреваемых, который забрал устройство и скрылся. Впоследствии оба предполагаемых участника нападения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Стоит отметить, что пострадавший ранее уже подвергался нападению в этом же месте. Семь лет назад хулиган под видом полицейского нанес мужчине несколько ударов, однако тогда попытки ограбления не последовало.

    Ранее вор в маске с лицом Леонида Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

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    2 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его информации, на местах падения обломков уже находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

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    3 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин. Позже он уточнил, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще восемь беспилотников.

    Экстренные службы продолжают работу в районах падения обломков, говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще восьми сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам

    Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.

    Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.

    Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

    Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.

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    2 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших к Москве БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Министерства обороны нейтрализовали два беспилотника, которые двигались в направлении Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее обломки беспилотника упали во дворе жилого дома в Краснодарском крае.

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    3 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 12 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака еще трех беспилотников», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он проинформировал об уничтожении еще одного аппарата.

    На месте падения обломков продолжают работу экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду ПВО сбила еще восемь БПЛА.

    Кроме того, вечером во вторник Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА.

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    3 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    В Москве грабители с ножом отобрали у двух мужчин костюмы фурри

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке двое молодых людей, угрожая оружием, похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники напали на двух 18-летних посетителей, которые были одеты в костюмы субкультуры фурри, представляющие собой меховые наряды антропоморфных животных.

    «Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож», – сообщили в ГУ МВД.

    Испугавшись за свою жизнь, подростки отдали нападавшим свои вещи, после чего грабители скрылись. Общий материальный ущерб от их действий составил 37 тыс. рублей.

    Сотрудники полиции оперативно вычислили маршрут подозреваемых. В течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет, у которых изъяли нож и похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое, фигурантам уже предъявлено обвинение.

    В начале мая столичные полицейские задержали несовершеннолетнего юношу за попытку ограбления прохожего в Филевском парке.

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    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

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    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

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    3 июня 2026, 14:30 • Новости дня
    Пьяный москвич ранил подростка в голову из пневматического пистолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Амурской улице в Москве нетрезвый местный житель открыл огонь по компании молодых людей, в результате чего юноша получил серьезную травму, сообщили в прокуратуре города.

    Конфликт вспыхнул около подъезда жилого дома из-за замечания, которое 30-летний мужчина сделал подросткам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Словесная перепалка быстро переросла в вооруженное нападение. Злоумышленник достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонентов.

    Подозреваемый 1996 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, он, по предварительным данным, выстрелил в сторону подростков из пневматического оружия.

    В результате инцидента пострадал мальчик 2010 года рождения. Пуля попала ребенку в голову, врачи незамедлительно оказали ему медицинскую помощь. Полицейские оперативно задержали подозреваемого в его квартире и изъяли оружие для проведения экспертизы.

    Прокуратура взяла под контроль ход доследственной проверки. В ближайшее время правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину за стрельбу из пневматики по 11-летнему уличному музыканту. Неизвестный выстрелил из окна многоэтажки в спину сидящему на скамейке в Люберцах подростку.

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    3 июня 2026, 03:48 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Собянин отметил, что на площадке падения обломков сейчас продолжают работать профильные специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из сообщений мэра столицы следует, что это уже 13-й БПЛА, сбитый после полуночи.

    В Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона в ближайшие сутки ожидает переменная облачность и достаточно теплая погода, указала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    В столице во вторник прогнозируется комфортная погода без дождей, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит плюс 10 – плюс 12 градусов, по региону – от плюс 7 до плюс 12 градусов», – рассказала она.

    Специалист также отметила, что днем воздух в городе прогреется до 21 градуса, а по области значения могут достигнуть 22 градусов. При этом подует северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая метеорологи анонсировали начало климатического лета в столице.

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    3 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Осуждена участница группы черных риелторов в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский городской суд вынес решение по резонансному делу участницы группировки «черных риелторов» Марии Соколовой, присваивавшей жилье москвичей.

    «Признать Соколову виновной… Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет со штрафом в размере 1 млн рублей», – огласил приговор судья, передает РИА «Новости».

    При этом женщину оправдали по эпизодам об убийстве и разбое на основании вердикта присяжных.

    Второго фигуранта, выступавшего подставным покупателем, суд полностью оправдал. Владелица недвижимости пропала 10 лет назад после возвращения из Италии, однако злоумышленники долгое время вели переписку от ее имени для сокрытия преступления.

    Следствие считает исполнителем расправы супруга осужденной, который ранее делал ремонт у потерпевшей. Мужчина избавился от тела и скрылся, сейчас он находится в федеральном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правоохранители вскрыли схему хищения квартир умерших москвичей. Ранее столичные полицейские задержали более 40 членов преступной группировки из-за незаконного присвоения недвижимости.

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