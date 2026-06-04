Новак назвал главные вызовы для современной мировой экономики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер России Александр Новак в ходе торжественного открытия ПМЭФ-2026 обрисовал основные тенденции глобального развития, передает РИА «Новости».

«Мы живем в мире, который вокруг нас кардинально меняется. Есть несколько значимых вызовов, которые мы сегодня видим. Первый из них касается того, что меняется структура мировой экономики, и центр глобальной мировой экономики смещается в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион, Евразию», – заявил он.

Статистика наглядно подтверждает текущие изменения. За последние 30 лет доля стран «Большой семерки» в мировом ВВП сократилась с 45% до уровня менее 30%. Одновременно с этим показатели государств БРИКС продемонстрировали уверенный рост с 22% до 40%.

Прежние лидеры стремительно теряют доминирующие позиции. Новые центры экономического роста предпочитают выстраивать прямые торговые отношения, а также самостоятельно формировать независимые логистические маршруты.

Вторым важнейшим вызовом вице-премьер считает бурный технологический прогресс. Повсеместное внедрение цифровых платформ позволяет эффективно использовать большие данные, что в итоге приводит к созданию новых рынков и кардинальной трансформации структуры занятости населения.

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