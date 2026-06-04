Захарова передала немецкому журналисту фотографии жертв теракта ВСУ в ЛНР

Tекст: Дарья Григоренко

Дипломат передала материалы во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме. Она попросила репортера показать кадры обычным гражданам и отвезти их Фридриху Мерцу, передает РИА «Новости».

«Материалы вот этой красной папки видит кто угодно, только не канцлер Мерц. Может быть, вы возьмете? Я с удовольствием передам вам для того, чтобы вы передали ему», – сказала Мария Захарова.

Представитель министерства добавила, что снимки погибших детей доступны в сети, однако в переданной папке они специально распечатаны. Журналист принял материалы, которые дипломат назвала своим личным «подарком» немецкому политику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова продемонстрировала участникам форума фотографии жертв атаки на общежитие в Старобельске.

Днем ранее дипломат потребовала от западных корреспондентов объяснений по поводу замалчивания украинских терактов.

В конце мая посол России в Берлине Сергей Нечаев передал германскому внешнеполитическому ведомству снимки с места этой трагедии.