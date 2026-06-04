Глава Минприроды оценил запасы редкоземельных металлов в России

Россия заняла седьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов

Tекст: Денис Тельманов

Отечественная сырьевая база способна обеспечить любой уровень потребления стратегических ресурсов как внутри страны, так и на мировом рынке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов, в мире занимая седьмое место по количеству запасов. У нас 28,4 миллиона тонн», – сообщил министр. Ежегодно в стране добывается 2,2 тыс. тонн редкоземельных металлов.

Внутреннее потребление оценивается в 1,1 тыс. тонн, тогда как мировое достигает 226 тыс. тонн. Процесс от геологоразведки до постановки месторождений на государственный баланс занимает около семи лет. В настоящее время отрасль обеспечена всем необходимым оборудованием и технологиями, однако главной проблемой остается низкий внутренний спрос и реализация готовой продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство природных ресурсов и экологии сообщило об общих запасах редких металлов в России в объеме 658 млн тонн.

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам добычи и переработки этого стратегического сырья.

Позже глава Минприроды Александр Козлов заявил о готовности страны развернуть геологоразведочные сервисы по всему миру.