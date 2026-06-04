Захарова заявила о стремлении НАТО подмять под себя Балканы

Захарова: НАТО преследует цель подмять под себя Балканы

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, регион расценивается Западом как форпост, который должен сдаться, передает РИА «Новости».

«НАТО все время рассматривает Балканы как зону своих интересов… Это такой для них форпост, который должен тоже сдаться, ставится цель полностью подмять его под себя, использовать исключительно в интересах натовского альянса», – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что особый интерес блок проявляет к Сербии. Она отметила, что альянс стремится оторвать Белград от Москвы и затянуть страну в свою орбиту.

В середине мая Минобороны Сербии сообщило о начале совместных военных учений с силами НАТО.

В конце апреля замглавы МИД России Александр Грушко заявил о попытках западных стран установить полный контроль над Балканами.

Позднее президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы Белграда по сохранению партнерства с Вашингтоном.