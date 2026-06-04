Мантуров назвал сроки получения сертификатов на SJ-100 и МС-21

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума озвучил график ввода в эксплуатацию отечественных пассажирских лайнеров, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем, что до конца года мы должны закончить все сертификационные полеты, испытания и получить сертификат на самолет «Сухой Суперджет». Ну и в следующем году это должно коснуться самолета МС-21», – подчеркнул политик.

Узкофюзеляжный МС-21, разработанный корпорацией «Яковлев», рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров. В свою очередь, ближнемагистральный SJ-100 создается в рамках масштабной программы импортозамещения компонентов и пополнит семейство эксплуатирующихся самолетов Superjet.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров рассказал об успешном прохождении 70% летных испытаний самолета SJ-100.

Госкорпорация «Ростех» запланировала завершение программы сертификации этого импортозамещенного лайнера на 2026 год.

Глава Минпромторга Антон Алиханов допустил смещение сроков сертификации самолета МС-21 из-за плотной программы полетов.