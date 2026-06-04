Стало известно о провале создания антикитайского «стального клуба»

Guardian: Британия, ЕС и США из-за не могут создать «стальной клуб»

Tекст: Мария Иванова

Британия, ЕС и США столкнулись со сложностями при создании беспошлинного «стального клуба», направленного против импорта из Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian. Причиной стали внутренние разногласия между сторонами.

«Мы надеялись, что США вмешаются быстрее. Но США не заинтересованы в оказании помощи Великобритании или ЕС. Они не торопятся с идеей создания стального клуба», – рассказал источник издания, добавив, что Брюссель теряет надежду на успех стратегического альянса.

Британия также обеспокоена планами Евросоюза сократить квоты на беспошлинный импорт стали на 47% с первого июля. Пошлины при этом вырастут на 50%. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл планирует обсудить этот вопрос с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в Брюсселе пятого июня.

В ответ на действия ЕС британские власти еще в марте анонсировали контрмеры. С первого июля Лондон уменьшит квоты на импорт стали на 60% и установит пошлину в 50%. Однако источники в отрасли отмечают, что британские квоты гибки и могут быть пересмотрены, если Брюссель пойдет навстречу.

Представители объединения UK Steel ранее назвали европейские пошлины серьезнейшим кризисом для сталелитейной промышленности страны и призвали правительство обеспечить необходимые квоты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания планировала создать совместный с Евросоюзом и США западный стальной альянс.

Осенью прошлого года Еврокомиссия утвердила двукратное сокращение квот и повышение таможенных тарифов на ввоз стали.

В ответ на британские пошлины власти Индии допустили отмену льготных тарифов на экспортные товары из Соединенного Королевства.