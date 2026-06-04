Захарова сообщила о планах Москвы оценивать политику Венгрии по конкретным шагам

Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Орешкин подчеркнул важность проактивного подхода, передает РИА «Новости».

«Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое», – заявил он, отвечая на вопрос о смене парадигмы реагирования на санкционное давление.

Политик также отметил, что западные экономики сейчас находятся в состоянии лихорадки, которая отражается на всем мире. Однако, по его словам, России необходимо сосредоточиться на открывающихся возможностях. Он обратил внимание на продолжающийся рост экономик Китая, Индии и стран Африки.

В заключение Орешкин добавил, что наряду с использованием глобальных возможностей, стране необходимо активно заниматься внутренними вопросами. Важнейшими задачами он назвал реализацию реформ и структурных изменений в российской экономике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Орешкин заявил об исчерпании ресурсов прежней модели экономического роста России.

Позже заместитель руководителя администрации президента отметил перенос главных драйверов развития в страны Азии и Африки.

В апреле текущего года Владимир Путин указал на необратимость структурных изменений во всех сферах глобальной экономики.