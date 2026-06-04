Иностранный круизный лайнер впервые за несколько лет зашел во Владивосток

Tекст: Дарья Григоренко

Лайнер южнокорейской компании Duwon Shipping совершает рейс по маршруту из Пусана через Сокчо, Владивосток и японский Сакаиминато. Для иностранных гостей организовали насыщенную экскурсионную программу с посещением Корабельной набережной и подводной лодки С-56, передает РИА «Новости».

Появление огромного корабля вызвало большой интерес у горожан, которые массово фотографировались на его фоне. «Пришла сюда с дочкой, показать ей огромное судно, такое видим впервые. Сфотографировались на память», – рассказала местная жительница Елена Евгова.

До начала пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году порт регулярно принимал иностранных туристов. В 2019 году во Владивосток зашли 19 круизных судов, на борту которых находились около 35 тыс. пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил снять ограничения на посещение иностранцами дальневосточных портов.

В августе прошлого года южнокорейский паром GNL Grace возобновил рейсы из Сокчо во Владивосток.

Правительство Камчатского края анонсировало запуск новой круизной линии до Приморья на лето 2026 года.