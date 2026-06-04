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    Медведев объяснил причину финансирования Киева Западом
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    4 июня 2026, 13:27 • Новости дня

    УВКПЧ ООН подтвердило гибель 21 мирного жителя при атаке ВСУ по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) официально зафиксировали факт гибели 21 гражданского лица в результате ночной атаки дронов на колледж в Старобельске.

    Управление Верховного комиссара всемирной организации по правам человека подтвердило информацию о жертвах обстрела колледжа, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель ведомства Шабия Манту ответила на соответствующий запрос журналистов.

    «Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель», – сообщила Манту.

    После трагедии Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с официальным заявлением. Он призвал провести оперативное и независимое расследование ударов украинских вооруженных сил по мирному городу.

    Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.

    Президент России Владимир Путин назвал ночной удар украинских беспилотников по спящим подросткам террористическим актом.

    Путин потребовал наказать всех виновных в ударе по Старобельску.


    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    @ Angelina Katsanis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


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    3 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британский репортер Стив Розенберг обязался подготовить материал об атаке украинского беспилотника на Енакиево после резкого замечания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг после критики со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево, передает РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание на поведение иностранных репортеров, отказавшихся посещать место трагедии в Старобельске. Захарова назвала цинизмом действия британского журналиста и его коллег из CNN и японских СМИ, которые проигнорировали поездку в пострадавший город, но при этом приехали на Петербургский международный экономический форум.

    «Мы расскажем сегодня», – заявил Розенберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова на полях ПМЭФ потребовала от корреспондента Би-би-си объяснить избирательность в освещении украинских событий.

    Ранее дипломат организовала для иностранных репортеров специальный выезд на место трагедии в Старобельске.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал недавнюю атаку беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    4 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    @ Torsten Silz/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия годами стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, ФРГ впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

    Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

    «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

    Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

    «Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

    В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

    ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    3 июня 2026, 13:48 • Новости дня
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    Захарова: Украина превратилась в террористический режим
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя теракты ВСУ, заявила, что Украина превратилась в террористический режим.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала недавний удар по автобусу в Енакиево, передает RT. Дипломат подчеркнула, что подобные действия спонсируются западными странами.

    «Украина полностью превратилась, по сути, в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это же не только наша страна – они то же самое делают в Африке, они то же самое делают на Ближнем Востоке», – констатировала представитель ведомства.

    Ранее Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в Енакиево целенаправленным уничтожением мирного населения методами террора.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник охарактеризовал эту атаку как военное преступление для запугивания гражданских лиц.

    До этого Захарова обратилась к мировым специалистам с вопросом о трансформации киевского режима в международную террористическую ячейку.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Германия обвинила Россию в потере места в Совбезе ООН

    Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германия потеряла место в Совбезе ООН.

    Голосование в Генассамблее ООН состоялось накануне, передают «Вести». В региональной группе для Западной Европы выделили два мандата, которые достались Португалии и Австрии. Эти государства набрали 134 и 131 голос соответственно, тогда как немецкую заявку поддержали лишь 104 страны.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение поздним вступлением в предвыборную гонку.

    «У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», – заявил дипломат.

    Дополнительной причиной неудачи глава ведомства назвал особую ответственность Берлина перед Израилем на фоне ближневосточного конфликта. Ранее немецкая сторона избиралась в состав органа шесть раз. Всего совет включает 15 участников, из которых пять являются постоянными, а остальные десять обновляются каждые два года.

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Немецкие дипломаты опасались потери шансов на это место из-за антироссийской риторики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок.

    Постпред России при ООН Василий Небензя полностью исключил перспективу получения Германией статуса постоянного члена организации.

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    2 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте в Старобельске детей

    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте ВСУ в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспомнив высказывания украинского коллеги Мельника о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, российский постпред при ООН Василий Небензя представил фотографии нескольких убитых при теракте ВСУ в Старобельске девушек и назвал, сколько каждой из них было лет.

    «Помнится, на прошлом заседании г-н Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие «взрослые люди» погибли в Старобельске и что это за «фейк». Вот фотографии этих взрослых людей: Елена Мартимьянова – 20 лет (совершеннолетняя, да), Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», – сказал дипломат в ходе выступления.

    Небензя подчеркнул, что цинизм, с которым Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит границы.

    Российский дипломат добавил, что письмо с фото будет направлено председателю заседания и распространено среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Генпрокурор Гуцан назвал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске.

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    1 июня 2026, 22:09 • Новости дня
    Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Семеро человек на лечении, пятеро выписаны, пострадавший, который находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, оказывается необходимая помощь, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР.

    «Там работают наши специалисты», – приводит пресс-служба Кремля ответ Голиковой на вопрос президента России Владимира Путина, возможно ли доставить к пострадавшему мальчику дополнительную технику или специалистов.

    Вице-премьер добавила, что при необходимости пострадавшим организуют реабилитацию в федеральных центрах.

    «Семь человек находятся на лечении, пять выписаны», – уточнила Голикова численность пострадавших после атаки на колледж в Старобельске.

    Кроме того, выпускники обстрелянного ВСУ колледжа гарантированно получат аттестаты после прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации в дистанционном формате.

    Правительство активно восстанавливает учебную документацию, которая была утрачена при атаке ВСУ.

    Голикова подчеркнула, что проблем с выдачей дипломов не возникнет. Базовый педагогический университет в плановом порядке организует для студентов дистанционную сдачу экзаменов.

    «Сам университет педагогический, на базе которого находится этот колледж, в плановом порядке проведет в дистанционном формате промежуточную итоговую государственную аттестацию», – заверила Голикова.

    Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с профильными ведомствами и руководством ЛНР меры помощи жертвам трагедии в Старобельске выразил соболезнования потерявшим близких при теракте и пообещал неотвратимое наказание организаторам теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж 22 мая погиб 21 студент, пострадали 65 несовершеннолетних. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар по зданию недопустимым актом агрессии против детей. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей.

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    3 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    Кандидат в генсеки ООН заявила о готовности сотрудничать с Россией

    Кандидат на пост генсека ООН Гринспан назвала ключевым диалог с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Претендующая на должность генерального секретаря ООН Ребека Гринспан пообещала в случае своего избрания поддерживать тесное взаимодействие с Москвой.

    Кандидат на роль генсека ООН Ребека Гринспан, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила о готовности работать с Россией в случае избрания. По ее словам, выстраивание конструктивных отношений с российской стороной имеет решающее значение для дальнейшей работы организации, передает РИА «Новости».

    «Я всегда говорила прямо. Я буду взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог, который, как я думаю, является ключевым для устойчивости и будущего ООН», – заявила кандидат на пост генерального секретаря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан уже посещала Москву с визитом. При этом российский МИД пока не определился с предпочтительным претендентом на пост главы всемирной организации. В свою очередь,  представители Китая выразили готовность впервые доверить руководство ООН женщине.

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    3 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Россия назвала историческим избрание Киргизии в Совбез ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило вхождение Киргизии в структуру Организации Объединенных Наций.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов выразил полную поддержку этому решению, передает ТАСС.

    «Поздравляем Киргизию с историческим событием – избранием в непостоянный пул Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Для России как постоянного члена СБ весьма важно, что в состав этого ключевого органа войдет наш стратегический партнер», – заявил дипломат.

    Представитель министерства добавил, что Москва готова к тесному взаимодействию с киргизскими коллегами на площадке Совета. Совместная работа будет направлена на защиту международного права, укрепление многополярного мироустройства и поиск эффективных ответов на глобальные вызовы.

    В середине мая президент Киргизии Садыр Жапаров запросил у мирового сообщества поддержку на выборах в Совбез ООН. В ходе заседания Генеральной Ассамблеи республика обошла Филиппины в борьбе за кресло.

    На Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер страны Данияр Амангельдиев назвал Россию стратегическим партнером.

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    2 июня 2026, 09:29 • Новости дня
    МИД сообщил о скором визите кандидата на пост генсека ООН Бачелет в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    О планах Мишель Бачелет посетить российскую столицу сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов, передает РИА «Новости».

    По его словам, поездка кандидата на высокий международный пост находится на стадии подготовки.

    «Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее», – рассказал дипломат.

    Алимов также отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречи со всеми претендентами на должность. Ранее Москву с визитами уже посетили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша завершаются 31 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва пока не определилась с предпочтительным кандидатом на должность руководителя всемирной организации.

    В апреле Кремль положительно охарактеризовал профессиональные качества претендующего на этот пост директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

    Совет Безопасности и Генассамблея ООН запустили официальную процедуру выборов нового генерального секретаря в ноябре прошлого года.

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    3 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Гринспан назвала обоснованной критику в адрес ООН

    Кандидат в генсеки ООН Гринспан признала обоснованной критику организации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недоверие к деятельности ООН имеет под собой основания, однако впадать в фатализм не следует, считает кандидат на пост генерального секретаря организации Ребекка Гринспан.

    Критика работы Организации Объединенных Наций направлена на улучшение ее деятельности, а не на ликвидацию структуры, считает кандидат на пост генсека и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспан. Она отметила, что выбор в пользу позитивных изменений существует всегда. передает ТАСС.

    «И не буду притворяться, что скептицизм беспочвенен. Я прекрасно понимаю этот скептицизм, но что мне хотелось бы сказать, я не согласна перейти от скепсиса к фатализму», – подчеркнула Гринспан во время выступления на сессии ПМЭФ-2026 в Петербурге. Она пояснила, что скепсис подразумевает поиск путей улучшения ситуации, тогда как фатализм лишает возможности действовать и делать выбор.

    Гринспан также указала на необходимость принятия многополярности международным сообществом и будущим руководством ООН. По ее мнению, это позитивная тенденция, требующая многосторонних решений для реализации базовых принципов организации и предотвращения нестабильности.

    Напомним, что выборы нового генерального секретаря ООН запланированы на конец июля следующего года, а полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерриша истекут 31 декабря 2026 года. Среди официальных кандидатов числятся глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси,  бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-глава Сенегала Маки Саль и выдвинутая Коста-Рикой Ребекка Гринспан.

    Накануне заместитель главы МИД России Александр Алимов анонсировал скорый визит другого кандидата на пост генсека ООН Мишель Бачелет в Москву.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на необходимость реформы Секретариата всемирной организации. А постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выразил готовность поддержать женщину на посту руководителя данной структуры.

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    4 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Захарова назвала причину отказа чиновников ООН ехать в Старобельск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о причинах отсутствия международных чиновников в Старобельске.

    Выступая на полях ПМЭФ-2026, дипломат пояснила позицию представителей ООН, передает РИА «Новости».

    «Знаете, почему туда не едут? Потому что они должны туда заехать, как они говорят, с территории Украины», – заявила представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.

    Захарова также обратила внимание на двойные стандарты в действиях международных структур. Дипломат напомнила, что эти же деятели ранее активно распространяли недостоверную информацию о событиях в Буче, не требуя при этом проведения дополнительных верификационных процедур.

    Ранее Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на удар по Старобельску вопиющим случаем преступной халатности.

    Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась от посещения места трагедии. При этом в Луганскую народную республику для освещения последствий атаки прибыла группа из более чем 50 иностранных репортеров.

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    4 июня 2026, 11:52 • Новости дня
    Захарова расплакалась при рассказе об убитых в Старобельске детях

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова со слезами на глазах обратила внимание на отсутствие реакции мирового сообщества на гибель учащихся колледжа в Луганской народной республике после атаки ВСУ.

    Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Мария Захарова продемонстрировала фотографии жертв атаки на общежитие, передает ТАСС.

    «Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», – произнесла дипломат.

    Представитель ведомства напомнила, что в ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар по зданию педагогического колледжа в Старобельске. В результате трагедии погиб 21 человек, большинство из которых были несовершеннолетними.

    Особое возмущение спикера вызвало молчание профильных структур в Международный день невинных детей – жертв агрессии, который отмечается 4 июня. Дипломат задалась вопросом, найдет ли секретариат ООН силы вспомнить о погибших студентах в этот рабочий день.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных трагедий западными странами уже никого не удивляет, однако к международным организациям остаются серьезные вопросы. Главной задачей таких структур должно быть предотвращение повторения чудовищных событий, а не поощрение финансирования совершающего теракты киевского режима.

    В заключение представитель министерства подчеркнула намерение продолжать работу по распространению объективной информации о случившемся. Российская сторона будет добиваться правды даже в тех странах, где пытаются выстроить баррикады из лжи и умолчания.

    Число погибших в результате удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник приравнял обстрел здания колледжа в Старобельске к проявлениям фашизма.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на эту трагедию вопиющим случаем преступной халатности.


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    4 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия надеется, что новый генсекретарь ООН сделает выводы из ошибок предшественника, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова оценила перспективы смены руководства Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула важность критического подхода к наследию нынешнего главы организации.

    «Реалистично говоря, Антониу Гутерреш уже фактически «на выходе» из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генсекретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника. Мы продолжим этого добиваться», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов назвал работу над ошибками главной задачей будущего генерального секретаря ООН.

    Выборы нового руководителя всемирной организации помогут навести порядок в ее структурах.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов анонсировал скорый визит в Москву кандидата на этот высокий пост Мишель Бачелет.

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