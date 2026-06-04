Глава AmCham Эйджи анонсировал хоккейный матч России и США

Tекст: Дмитрий Зубарев

О предстоящем спортивном событии рассказал руководитель Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи, передает РИА «Новости».

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул важность грядущей встречи для отношений двух стран.

«Я очень рад заявить, что мы проведем первый хоккейный матч, чтобы отпраздновать 250-летний юбилей США. Первого июля хоккейный матч пройдет в Москве. Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между нами», – сказал он.

Идею организовать совместные игры хоккеистов из КХЛ и НХЛ ранее предложил президент Владимир Путин. В марте 2025 года эту инициативу публично поддержал американский лидер Дональд Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Государственной думе сообщили о планах проведения товарищеской встречи команд торговых палат России и США.

Весной депутат Светлана Журова рассказала об обсуждении возможных матчей национальных сборных по хоккею и футболу.

В прошлом году американский президент Дональд Трамп одобрил идею организации игр с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ.