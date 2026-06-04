Сигал назвал культуру лучшим способом диалога России и США

Актер Сигал призвал наладить отношения Москвы и Вашингтона через искусство

Tекст: Мария Иванова

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, артист подчеркнул способность искусства сплачивать людей, передает РИА «Новости».

«Мы говорили о конкретных способах, которые позволили бы нам объединиться. Говорилось о том, как мы – американцы или русские – можем наладить честный и справедливый диалог, выстроить нейтральную площадку, на которой такой диалог был бы возможен», – сказал Сигал.

По мнению режиссера, именно музыка, кино и театр обладают огромным потенциалом для преодоления противоречий. Он отметил, что намерен не жалея сил работать в этом направлении на территории России, а при возможности продолжит деятельность и в Соединенных Штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле актер анонсировал съемки документального фильма о специальной военной операции.

В конце прошлого года он раскритиковал американских режиссеров за стереотипное изображение россиян.

До этого артист выразил желание принять участие в создании отечественного кино.