В Новосибирской области сняли карантин по пастереллезу

Tекст: Дарья Григоренко

«Карантин во всех населенных пунктах и на всех предприятиях снят. Требуется выждать 90 дней с этого момента и взять повторные смывы, чтобы точно убедиться, что заразы больше не осталось… В течение последних уже более трех месяцев новых вспышек на территории нашей области не фиксировалось», – сообщил глава региона, передает РИА «Новости».

Губернатор добавил, что контрольные анализы планируется провести ориентировочно в августе. Если они подтвердят полное отсутствие возбудителя, власти разрешат начать восстановление поголовья скота как в пострадавших агропредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине февраля власти Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения пастереллеза.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт связал причину вспышки заболевания с нелегальным перемещением скота.

В конце марта специалисты ликвидировали все очаги инфекции на территории региона.