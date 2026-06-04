Капитана задержанного во Франции танкера Tagor освободили из-под стражи

Журналистка Оуэнс рассказала о шантаже Трампа Макроном

Журналистка Оуэнс: Макрон шантажировал Трампа Украиной из-за публикаций о жене

Tекст: Вера Басилая

Американская телеведущая Кэндис Оуэнс сообщила о давлении на президента США со стороны Макрона, передает ТАСС. По ее словам, президент Франции требовал от американского лидера остановить публикации о его жене Брижит.

«Трамп позвонил мне напрямую. Это не выдумка, это правдивая история. У меня есть записи звонков», – заявила Оуэнс. Она пояснила, что звонок поступил из резиденции Мар-а-Лаго.

Блогер отметила, что Макрон отказывался подписывать бумаги по России и Украине, пока не прекратятся обсуждения его супруги. Оуэнс назвала данную ситуацию полным безумием.

Также Оуэнс заявила о наличии доказательств того, что супруга французского лидера в прошлом была мужчиной и школьным учителем Эммануэля Макрона.

Известно, что Брижит подала на Оуэнс в суд, обвинив ее в краже документов брата.

Сама блогер с аудиторией более 6 млн подписчиков на YouTube прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

В сентябре 2025 года Кэндис Оуэнс потребовала проведения независимой врачебной проверки половой принадлежности супруги французского лидера.

В августе того же года американская журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

До этого Эммануэль Макрон с женой обратились в суд американского штата Делавэр для взыскания ущерба из-за заявлений блогера.