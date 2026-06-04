Дмитриев сообщил о послаблениях Европы ради поставок нефти из России

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские энергоресурсы критически необходимы европейским странам, которые уже начали смягчать санкционную политику в отношении Москвы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ, передают РИА «Новости».

«Мы видим, что сейчас мир из-за нестабильности на Ближнем Востоке находится на пороге очень мощного энергетического кризиса. Потому что поставки и нефти, и газа сократились со стран Ближнего Востока», – подчеркнул спецпредставитель президента.

По мнению Дмитриева, для преодоления надвигающихся трудностей европейцам придется искать пути возобновления сотрудничества с российской стороной. Он отметил, что Евросоюз уже предпринимает шаги по ослаблению ограничений в энергетической сфере, поскольку российские нефть и газ являются залогом выживания региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о потере странами Европы 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

В конце мая глава РФПИ констатировал утрату немецкой промышленностью конкурентоспособности на фоне роста затрат на энергоносители.

Месяцем ранее спецпредставитель президента назвал прямые переговоры между Евросоюзом и Россией неизбежными.