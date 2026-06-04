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    4 июня 2026, 12:36 • Новости дня

    Дмитриев сообщил о послаблениях Европы ради поставок нефти из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нестабильность на Ближнем Востоке подталкивает европейские страны к восстановлению энергетического партнерства с Москвой ради собственного экономического выживания, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Российские энергоресурсы критически необходимы европейским странам, которые уже начали смягчать санкционную политику в отношении Москвы. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ, передают РИА «Новости».

    «Мы видим, что сейчас мир из-за нестабильности на Ближнем Востоке находится на пороге очень мощного энергетического кризиса. Потому что поставки и нефти, и газа сократились со стран Ближнего Востока», – подчеркнул спецпредставитель президента.

    По мнению Дмитриева, для преодоления надвигающихся трудностей европейцам придется искать пути возобновления сотрудничества с российской стороной. Он отметил, что Евросоюз уже предпринимает шаги по ослаблению ограничений в энергетической сфере, поскольку российские нефть и газ являются залогом выживания региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о потере странами Европы 3 трлн евро из-за отказа от российских энергоресурсов.

    В конце мая глава РФПИ констатировал утрату немецкой промышленностью конкурентоспособности на фоне роста затрат на энергоносители.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента назвал прямые переговоры между Евросоюзом и Россией неизбежными.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров

    Газпром разместил стопку «евродров» на своем стенде на ПМЭФ

    Газпром привез на ПМЭФ «дрова» для европейских партнеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газпром на своем стенде на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) приготовил стопку «евродров» для партнеров, сообщили СМИ.

    На стенде Газпрома на ПМЭФ появилась стопка из древесины с шуточными надписями, передает РИА «Новости».

    «Европолено для партнеров Export», – гласит одна из табличек. На другой наклейке указано, что это «дрова рублевый евростандарт (для партнеров) from Gazprom with love».

    Подобная инсталляция отсылает к высказыванию президента России Владимира Путина, сделанному в 2010 году во время визита в Германию. Тогда он занимал пост премьер-министра и выразил недоумение по поводу планов немцев отказаться от газа и атомной энергетики. Глава государства иронично заметил, что европейцам придется топить дровами, за которыми тоже нужно ехать в Сибирь.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил возвращение немецких предпринимателей на Петербургский международный экономический форум.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев спрогнозировал неизбежность прямых переговоров между Европой и Москвой на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев связал экономические трудности стран Евросоюза с отказом от надежных поставок российских энергоресурсов.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    2 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву

    NTV: Шредер прибыл в Москву накануне ПМЭФ

    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    @ Jens Schicke/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где его заметили в отеле Kempinski накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал NTV.

    Как предположил NTV, визит может быть связан с участием в ПМЭФ, передает РИА «Новости». «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице – Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», – сообщил телеканал.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    1 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В понедельник временную поверенную в делах Литвы в России Йоланту Тубайте вызвали в министерство иностранных дел России. Дипломату был заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов.

    В официальном заявлении министерства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевисе. «Заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», – подчеркнули в МИД , сообщается на сайте ведомства.

    В апреле МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА. В том же месяце в городе Шяуляй начался перенос останков советских солдат из центра на деревенское кладбище.

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    2 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    Премьер Эстонии заявил о неспособности Киева контролировать полеты БПЛА над страной
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство не сможет гарантировать безопасность воздушного пространства стран-партнеров и предотвратить случайные прилеты беспилотников после недавнего падения обломков аппарата вблизи жилых домов, заявил премьер Эстонии Кристен Михал.

    Премьер Эстонии Михал усомнился в возможностях украинской стороны полностью исключить инциденты с залетающими беспилотными аппаратами, передают «Вести». Иностранные партнеры требуют более жесткого контроля за маршрутами полетов.

    Глава эстонского кабмина Кристен Михал скептически оценил перспективы получения твердых обещаний от киевского режима. «Думаю, это почти невозможно», – заявил эстонский премьер, отвечая на вопрос о гарантиях, что БПЛА не залетят снова.

    Ранее руководитель оборонного ведомства страны Ханно Певкур призвал украинские власти усилить контроль за дронами. Поводом послужило падение обломков сбитого беспилотника в опасной близости от жилого сектора на эстонской территории.

    В мае эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные признали принадлежность нарушившего воздушное пространство аппарата Киеву. Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

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    3 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении

    СВР: ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении

    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    @ Armen Manukov/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель требует от Еревана полного разрыва многовековых духовных связей с Москвой ради европейской интеграции, фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Европейский союз агрессивно добивается вытеснения Русской православной церкви из Армении, передает пресс-бюро СВР.

    «По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», – говорится в сообщении.

    В СВР заявили, что западные чиновники пытаются лишить местную епархию прав на церковную недвижимость и заблокировать диалог с Армянской апостольской церковью. Ранее подконтрольные Брюсселю неправительственные организации обвинили настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри во вмешательстве в парламентские выборы, намеченные на 7 июня.

    Представители ведомства напомнили, что история российско-армянских отношений значительно старше европейских институтов. Духовные связи двух братских народов способны пережить любые нападки западных политиков, отвергнувших собственную культурную идентичность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях европейской интеграции Еревана.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти республики в давлении на верующих.

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    2 июня 2026, 10:04 • Новости дня
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    США допустили размещение ядерного оружия в новых странах НАТО
    @ Staff Sgt. Sean Carnes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация обсуждает размещение ядерного оружия в новых государствах Европы на фоне планов по сокращению военного присутствия на континенте, сообщает Financial Times.

    Американские власти обсуждают вариант размещения ядерного вооружения в новых европейских странах Североатлантического альянса, пишет Financial Times.

    По информации издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты».

    Подобные планы продиктованы стремлением Вашингтона продемонстрировать союзникам незыблемость гарантий безопасности. Дискуссии ведутся на фоне обеспокоенности европейских партнеров решением американского президента Дональда Трампа вывести часть войск и вооружений с континента. Уточняется, что переговоры носят конфиденциальный характер.

    Накануне аналитики отмечали растущую уязвимость Трампа на внутренней и международной аренах. Политика концентрации власти вызывает сопротивление, а давление со стороны партнеров, требующих завершения конфликтов, только усиливается. При этом стратегические цели в отношении Ирана пока остаются недостигнутыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории своей страны.

    В конце мая Франция договорилась с Варшавой о проведении совместных ядерных учений.

    На фоне глобальной неуверенности в будущем Североатлантического альянса Норвегия присоединилась к французскому «ядерному зонтику».

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    2 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    Европарламент согласовал торговую сделку с США
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Комитет Европейского парламента по международной торговле поддержал компромиссный вариант соглашения с Соединенными Штатами об отмене пошлин на промышленные товары, сообщает Bloomberg.

    Европейские законодатели сделали шаг к финальной ратификации документа до истечения крайнего срока, установленного Дональдом Трампом, передает Bloomberg. Голосование полного состава Европарламента намечено на 16 июня, после чего ожидается согласие стран-членов Евросоюза.

    Европа спешит завершить процесс до 4 июля. Американский президент ранее обещал ввести новые сборы для европейских автомобилей на уровне 25%, если соглашение не будет утверждено к этой дате. Изначально договоренность была достигнута прошлым летом, но процесс ратификации дважды приостанавливался на фоне разногласий.

    В итоговый текст были внесены изменения. Документ предусматривает срок действия до конца 2029 года и позволяет Брюсселю приостановить его, если пошлины на сталь и алюминий превысят 15% после 2026 года. Также включены механизмы защиты внутренних отраслей от потенциальной угрозы со стороны американского экспорта.

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном ради спасения автомобильной промышленности.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов максимально быстро финализировать этот договор.

    Американский лидер потребовал выполнить условия двусторонней сделки до 4 июля под угрозой резкого повышения пошлин.

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    2 июня 2026, 08:47 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен «заморозить» потолок цен на российскую нефть без эмбарго

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз решил не вводить полное эмбарго на российскую нефть и собирается сохранить действующий потолок цен, который должен был автоматически вырасти летом, сообщает Politico.

    Европейский союз в рамках новых мер против России намерен зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть и при этом не планирует полный запрет на ее импорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Издание пишет, что, по словам дипломатов, обсуждается отказ и от предлагаемого запрета на морские перевозки.

    Politico отмечает, что «потолок цен» должен истечь этим летом и будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты никакие меры..

    Страны G7 с 5 декабря 2022 года установили ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Официально с 3 сентября 2025 года ЕС снизил потолок до 47,6 доллара за баррель, затем ЕС, Британия и Новая Зеландия уменьшили его до 44,1 доллара, аналогичные меры приняли также Швейцария, Канада и Новая Зеландия.

    В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

    Евросоюз обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на фоне роста мировых котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Совет ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель и ввести автоматический динамический механизм его корректировки.


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    4 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Украина захотели устроить переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники.

    Германия, Франция и Британия вместе с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с участием России, передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Европейские лидеры стремятся не допустить затягивания боевых действий еще на одну зиму.

    При этом окончательное решение по переговорам останется за Владимиром Зеленским, и Европа не собирается «давить на него», подчеркнул источник.

    Ключевые аспекты новой стратегии планируется обсудить в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия состоится на встрече британского премьера Кира Стармера с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета. Генсек альянса не дал Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

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    2 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    В польском Жешуве отмечена резкая активность военных самолетов НАТО

    В польском Жешуве зафиксировали резкую активизацию военных самолетов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории крупнейшего логистического хаба вблизи украинской границы участились полеты транспортных бортов западного альянса, проанализировали информагентства на основе полетных данных.

    Усиление интенсивности рейсов стран Североатлантического альянса зафиксировано на польской территории, передает РИА «Новости». Аэропорт Ясенка в городе Жешув выступает главным транзитным узлом для поставок западного вооружения на Украину. Согласно заявлениям местных властей, через этот пункт проходит более 95% всей военной помощи от государств НАТО.

    Информацию о перемещениях подтверждают данные сервиса Flightradar24. Во вторник канадский транспортник Lockheed C-130 Hercules прибыл туда из Загреба и после разгрузки отправился обратно.

    Кроме того, из Жешува в Тбилиси вылетели британский Airbus A400M и польский Embraer-175. Отправления в Белфаст ожидает тяжелый самолет Boeing C-17 военно-воздушных сил Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в аэропорту Жешув зафиксировали аномально высокую активность медицинских самолетов НАТО. В прошлом году президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть данный транзитный хаб на ремонт. Весной прошлого года США приостановили поставки военных грузов для Украины через этот логистический объект.

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    2 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Названа дата начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС

    Politico: Молдавия и Украина могут начать переговоры о вступлении в ЕС 15 июня

    Названа дата начала переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первый этап официальных консультаций о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому союзу запланирован на 15 июня, сообщило издание Politico.

    Издание Politico сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз стартуют 15 июня 2026 года, передают «Вести».

    Отмечается, что такое развитие событий стало возможным благодаря изменению позиции Венгрии, которая ранее блокировала процесс присоединения двух стран.

    «Открытие первого переговорного «кластера» – формального шага на пути к членству – запланировано на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня», – сообщили журналистам три европейских дипломата. Это заседание станет отправной точкой в длительном процессе евроинтеграции Киева и Кишинева.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о важности совместного движения Украины и Молдавии в Европейский союз.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины вызвала раскол среди европейских дипломатов. Владимир Зеленский отверг данное предложение ради получения равных прав в Европе.

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