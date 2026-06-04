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    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
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    4 июня 2026, 12:38 • Новости дня

    Экс-разведчик Риттер: Санкции ЕС и США не действуют на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные экономические ограничения потеряли свою актуальность из-за изменения вектора развития Москвы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в кулуарах Петербургского международного экономического форума оценил влияние западных рестрикций. По его словам, американские и европейские ограничения абсолютно не заботят Москву, передает РИА «Новости».

    «Если США и Европа хотят играть в санкции, действительно ли это влияет на Россию? Может быть, немного. Но Россия переходит в другое направление, делая санкции нерелевантными», – подчеркнул эксперт.

    Аналитик посоветовал двум государствам не отказываться от дипломатических контактов в ожидании стабилизации внутриполитической ситуации в Вашингтоне. Иначе, как предупредил спикер, альтернативой переговорам станет только война.

    Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин отмечал стремление американских властей усилить давление на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил о планах Вашингтона усиливать экономическое давление на Москву.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил успешную работу бизнеса США на российском рынке вопреки ограничениям.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер еще в прошлом году выразил уверенность в готовности РФ к отражению любых рестрикций.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    3 июня 2026, 23:16 • Новости дня
    Рубио назвал Россию вызовом для США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает оставаться вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Такую оценку Рубио дал в ходе слушаний в Сенате США, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос об актуальном отношении Вашингтона к Москве, глава дипломатического ведомства заявил: «Они явно остаются вызовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США указал на важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.

    Глава Госдепа признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским коллегой.

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    4 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США поддержала вынесение на голосование инициативы об ужесточении ограничений против Москвы и поддержке Киева.

    За продвижение документа высказались 218 политиков, против выступили 204 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Теперь конгрессмены получили возможность вынести проект на голосование в обход спикера Майка Джонсона.

    Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс выразил надежду на завершение процедур на этой неделе, передает ТАСС.

    Документ предусматривает серьезное ужесточение санкций против России и закрепление их в долгосрочной перспективе. Дополнительно проект включает важные положения об оказании Вашингтоном военной помощи Украине и другим государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация вскоре предоставит подробную информацию о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

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    4 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая в Палате представителей, американский госсекретарь заявил о том, что на линии соприкосновения, по оценке Вашингтона, положение дел в данный момент зашло в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио признал отсутствие американского нейтралитета в украинском кризисе.

    В конце мая американский дипломат допустил дальнейшую эскалацию конфликта из-за обмена мощными ударами. До этого глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона стать посредником для скорейшего возобновления мирных переговоров.

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    4 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист из США Кристофер Хелали обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство России.

    О намерении сменить подданство Кристофер Хелали рассказал на полях проходящего в Петербурге экономического форума, передает ТАСС. Он уточнил, что уже отправил соответствующее обращение.

    «Да, я выразил свое желание получить российское гражданство. Я написал письмо президенту Путину», – подтвердил американец. В послании он подробно описал свой вклад в развитие двусторонней дружбы и работу в Донбассе.

    По словам Хелали, западные репортеры намеренно игнорируют преступления украинской стороны, действуя в интересах правящих элит.

    Ранее Хелали лично посещал Курскую область и разрушенный ударом ВСУ колледж в Старобельске, из-за чего попал в базу скандального сайта «Миротворец».

    Ранее Кристофер Хелали призвал западных журналистов показывать правду о России.

    В конце мая после посещения разрушенного колледжа в Старобельске американец рассказал о тяжелейших впечатлениях от последствий атаки ВСУ.

    Во время этой поездки Хелали заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

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    4 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Украина захотели устроить переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники.

    Германия, Франция и Британия вместе с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с участием России, передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Европейские лидеры стремятся не допустить затягивания боевых действий еще на одну зиму.

    При этом окончательное решение по переговорам останется за Владимиром Зеленским, и Европа не собирается «давить на него», подчеркнул источник.

    Ключевые аспекты новой стратегии планируется обсудить в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия состоится на встрече британского премьера Кира Стармера с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета. Генсек альянса не дал Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

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    4 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    Глава делегации США на ПМЭФ похвастался дачей в русском стиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук продемонстрировал участникам форума фотографии личного загородного дома, построенного в традициях русского деревянного зодчества.

    Американский чиновник выступил на сессии «Россия – США: диалог культур», передает РИА «Новости».

    «Я хочу показать вам, как я живу. Это моя дача в Атланте, где я живу. Она исполнена в стиле русского деревянного зодчества, который на протяжении десятилетий трогал мое сердце и который я нахожу необыкновенным», – сказал Кук.

    Кроме того, гость поделился снимками из поездок в Россию. Он рассказал о посещении Ясной Поляны и встречах с писателем, главой музея Льва Толстого Владимиром Толстым. По словам американца, совместные конные прогулки оставили незабываемые воспоминания и стали одними из лучших моментов в жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на ПМЭФ первой за несколько лет официальной американской делегации.

    Сам Родни Кук назвал целью своего визита в Россию получение новых знаний.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла присутствие представителей США на форуме признаком безвыходного положения западных государств.

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    4 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Журналист из США Хелали объяснил поддержку Киева со стороны Джоли и Пенна

    Журналист из США Хелали: Джоли и Пенн используют конфликт на Украине ради выгоды

    Tекст: Антон Антонов

    Голливудские звезды Анджелина Джоли и Шон Пенн используют конфликт России и Украины ради собственной выгоды, заявил американский журналист Кристофер Хелали.

    Хелали заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Анджелина Джоли и Шон Пенн – это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», – сказал Хелали.

    Он также подчеркнул, что позиция артистов практически никого не интересует. По его словам, общество не обращает на звезд внимания.

    «Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Хелали призвал иностранных журналистов показывать правду о России.

    В мае американский репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Анджелина Джоли прибыла с визитом в подконтрольный Киеву Херсон.

    В марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ.

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    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

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    3 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Блогер из США призвал коллег разрушать стереотипы о России

    Американский блогер Хелали призвал западных коллег говорить правду о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранным создателям контента необходимо бороться с навязанными западными медиа предубеждениями, демонстрируя реальную жизнь и гостеприимство жителей России, заявил американский блогер-журналист Кристофер Хелали.

    Блогер из США Кристофер Хелали считает, что задача зарубежных журналистов заключается в демонстрации в Интернете реального положения дел в России и преодолении барьеров между странами, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», – заявил Хелали во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

    По его мнению, западная молодежь потребляет информацию из мейнстримовых медиа, которые освещают события однобоко. Спикер отметил, что за рубежом формируется образ россиян, как холодных и склонных к преступлениям людей, тогда как в реальности они отличаются невероятным гостеприимством и радушием. Общественную дипломатию он назвал главной миссией гражданских репортеров.

    В качестве примера Хелали рассказал о своей поездке в Старобельск. Там ему предоставили возможность лично осмотреть последствия удара украинских беспилотников по зданию студенческого общежития.

    Обсуждение проходило в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября текущего года и соберет более 10 тыс. участников из 190 стран мира.

    Ранее Хелали назвал тяжелейшим испытанием посещение разрушенного колледжа в Старобельске. После осмотра места удара репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошлый Всемирный фестиваль молодежи успешно развеял популярные западные мифы о России.

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