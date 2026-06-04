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    4 июня 2026, 13:32 • Новости дня

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    @ Torsten Silz/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия годами стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, ФРГ впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

    Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

    «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

    Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

    «Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

    В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

    ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    4 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН

    Германия потерпела поражение на выборах в Совет Безопасности ООН

    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН
    @ Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии на фоне политических трудностей канцлера.

    Генеральная Ассамблея ООН не избрала Германию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, отдав два места Португалии и Австрии, сообщает Politico.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил неудачу поддержкой Израиля, отметив, что это стоило стране ключевых голосов.

    «Горькое поражение не помешает нам продолжать выполнять нашу историческую ответственность перед Израилем», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Вадефуль также обвинил Кремль в агитации против Берлина из-за поддержки Украины.

    Поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе.

    Австрия и Португалия, напротив, укрепили свои позиции. Австрийский канцлер Карл Нехаммер подчеркнул важность нейтралитета и многосторонности, отметив, что ценность страны не определяется ее военной или экономической мощью.

    В самой Германии политические оппоненты Мерца, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Еще в прошлом году в Германии опасались потери шансов на это место из-за произраильской риторики властей.

    На фоне внешнеполитических и экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 15%.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 15:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву

    NTV: Шредер прибыл в Москву накануне ПМЭФ

    Немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву
    @ Jens Schicke/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву, где его заметили в отеле Kempinski накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил телеканал NTV.

    Как предположил NTV, визит может быть связан с участием в ПМЭФ, передает РИА «Новости». «Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в настоящее время находится с визитом в российской столице – Москве. Корреспондент NTV Райнер Мунц заметил Шредера в отеле Kempinski», – сообщил телеканал.

    Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией.

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    2 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Немцев обманули на 5,4 млрд евро на счетах за газ и свет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые пять месяцев текущего года немецкие потребители потратили лишние 5,4 млрд евро на оплату электроэнергии и газоснабжения из-за выбора невыгодных тарифов, пишут местные СМИ.

    Граждане ФРГ несут колоссальные убытки из-за нежелания менять базовых поставщиков коммунальных услуг, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Издание отмечает, что немецкое законодательство позволяет самостоятельно выбирать снабжающие компании при заселении, однако многие игнорируют эту возможность. В результате потребителям автоматически назначают местные организации с завышенными расценками.

    Более 20% домохозяйств переплачивают за электричество около 16 центов за киловатт-час. Еще 38% клиентов используют тарифы, превышающие минимальные рыночные предложения на восемь центов. Совокупные потери этих групп населения за свет достигли 3,5 млрд евро.

    Похожая тенденция наблюдается в газоснабжении, где более половины немцев отдают на два-четыре цента больше необходимого, теряя суммарно 1,9 млрд евро. «Цены на электроэнергию в 2026 году, как ожидается, будут еще расти. Тем важнее не платить за это больше, чем нужно. Потребителям газо- и элекроснабжающих компаний нужно изучить свои текущие тарифы и при необходимости сменить их», – заявил Bild эксперт портала Verivox Торстен Шторк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, платежи немецких семей за газ и свет выросли на несколько тысяч евро за последние годы. Ранее МИД России заявил о кратной переплате европейских компаний за электроэнергию. При этом аналитики консалтинговой компании BCG связали удорожание импорта природного газа с особенностями энергетической политики Германии.

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    3 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию

    МИД ФРГ: Политикам АдГ рекомендовано не ездить в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД ФРГ рекомендовал представителям партии «Альтернатива для Германии» не посещать Россию, подчеркнув, что правительство не поддержит подобные инициативы, сообщил представитель ведомства Мартин Гизе в связи с участием депутатов в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии», – подтвердил дипломат, передает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз и власти ФРГ придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

    По словам Гизе, присутствие немецких политиков на мероприятиях в России идет вразрез с принципами правительственной политики. Представитель кабмина Штеффен Майер добавил, что участие делегатов в форуме в Петербурге явно противоречит интересам Германии.

    Напомним, депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

    Сообщалось, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в этом мероприятии.

    В прошлом году руководство АдГ пригрозило исключением своим однопартийцам из-за визита на форум в Сочи.

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    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    @ Angelina Katsanis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Германия обвинила Россию в потере места в Совбезе ООН

    Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германия потеряла место в Совбезе ООН.

    Голосование в Генассамблее ООН состоялось накануне, передают «Вести». В региональной группе для Западной Европы выделили два мандата, которые достались Португалии и Австрии. Эти государства набрали 134 и 131 голос соответственно, тогда как немецкую заявку поддержали лишь 104 страны.

    Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение поздним вступлением в предвыборную гонку.

    «У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», – заявил дипломат.

    Дополнительной причиной неудачи глава ведомства назвал особую ответственность Берлина перед Израилем на фоне ближневосточного конфликта. Ранее немецкая сторона избиралась в состав органа шесть раз. Всего совет включает 15 участников, из которых пять являются постоянными, а остальные десять обновляются каждые два года.

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Немецкие дипломаты опасались потери шансов на это место из-за антироссийской риторики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок.

    Постпред России при ООН Василий Небензя полностью исключил перспективу получения Германией статуса постоянного члена организации.

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    2 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте в Старобельске детей

    Небензя показал на заседании СБ ООН фото убитых при теракте ВСУ в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспомнив высказывания украинского коллеги Мельника о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, российский постпред при ООН Василий Небензя представил фотографии нескольких убитых при теракте ВСУ в Старобельске девушек и назвал, сколько каждой из них было лет.

    «Помнится, на прошлом заседании г-н Мельник говорил о том, что трагедия в Старобельске – это фейк, ничего там не случилось, это невозможно подтвердить. А если и погибли – то погибли взрослые люди. Я сегодня уже упоминал, что мы покажем, какие «взрослые люди» погибли в Старобельске и что это за «фейк». Вот фотографии этих взрослых людей: Елена Мартимьянова – 20 лет (совершеннолетняя, да), Анна Погрибниченко – 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти», – сказал дипломат в ходе выступления.

    Небензя подчеркнул, что цинизм, с которым Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, жизнями детей, превосходит границы.

    Российский дипломат добавил, что письмо с фото будет направлено председателю заседания и распространено среди членов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, пострадали 65 несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей. Голикова сообщила о состоянии пострадавших в Старобельске студентов. Генпрокурор Гуцан назвал подозреваемых в атаке на детей в Старобельске.

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    2 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    Мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей в Германии
    Мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей в Германии
    @ Imago/5vision.news/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, затем забаррикадировался в жилом доме, взяв в заложники двух детей, пишет Bild.

    В одном из ресторанов Дортмунда мужчина напал на посетителей, избивая их дубинкой и распыляя газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    «Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… [Он] укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей», – говорится в материале.

    По данным издания, когда полиция прибыла к дому, где укрылся нападавший, он вышел и выстрелил в одного из правоохранителей. На место инцидента прибыло спецподразделение немецкой полиции с группой переговорщиков.

    Отмечается, что переговорщики вошли в дом, где находился подозреваемый, и пытаются убедить его сдаться, чтобы обеспечить безопасность детям.

    По информации Bild, у 51-летнего подозреваемого трое детей, двоих из которых он удерживает в доме. Младшему из заложников семь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в немецком городе Зинциг полиция проводила масштабную операцию после нападения на инкассатора и захвата людей в хранилище местного банка.

    В январе 2025 года в общине Римбах вооруженный ножом мужчина ворвался в отделение банка Volksbank и взял женщину в заложники.

    В апреле 2025 года в Ольденбурге мужчина напал на нескольких человек у входа в дискотеку и был смертельно ранен полицией.

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    3 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН

    Politico сообщило о жесткой борьбе Германии и Австрии за место в СБ ООН

    Politico: Германия и Австрия сцепились за место в Совбезе ООН
    @ Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за право занять кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2027 по 2028 год.

    Германия, Австрия и Португалия претендуют на два места непостоянных членов в Совете Безопасности ООН, голосование по которым пройдет в среду, пишет Politico.

    Португалия, как ожидается, гарантированно получит одно из мест благодаря связям с португало- и испаноязычными государствами. Второе кресло оспаривают Берлин и Вена.

    «Голосуйте за нас именно потому, что мы не немцы», – заявил высокопоставленный австрийский дипломат. Вена делает ставку на статус малого, нейтрального государства, не входящего в НАТО, что дает ей преимущество в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Австрийцы также начали кампанию за место на несколько лет раньше немцев.

    Германия активно лоббирует свои интересы. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль провел в Нью-Йорке около 80 встреч с дипломатами, пытаясь заручиться поддержкой. Поражение станет серьезным дипломатическим провалом для канцлера Фридриха Мерца, который обещал восстановить лидерство Берлина в Европе. Исход голосования 191 члена ООН решит тайная процедура, при этом на выбор могут повлиять недавние заявления Мерца о международном праве и позиция Германии по конфликту на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рисковала лишиться места в Совете Безопасности ООН из-за кандидатуры Анналены Бербок.

    Уровень поддержки канцлера ФРГ Фридриха Мерца ранее упал до 15% на фоне разногласий с Вашингтоном.

    Читатели немецкого портала Die Welt осудили политику главы правительства из-за планов вывода американских войск.

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    4 июня 2026, 10:24 • Новости дня
    Киев запросил у Берлина десятки ракет для Patriot

    Bloomberg сообщил о предложении Киева обменять будущие ракеты на Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские власти предложили правительству ФРГ предоставить десятки снарядов для систем ПВО в обмен на поставки аналогичных боеприпасов в будущем.

    Руководство страны рассчитывает получить перехватчики из запасов ФРГ уже в этом году, передает Bloomberg.

    Немецкое правительство рассматривает данный запрос, и окончательное решение может быть принято до или во время июльского саммита НАТО. В апреле Берлин уже выделил пакет военной помощи на 4 млрд евро, включающий финансирование сотен зенитных ракет.

    Потребность в комплексах противовоздушной обороны резко возросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Украинская инфраструктура продолжает нести потери в ходе спецоперации на Украине, что вынуждает политиков срочно искать дополнительные возможности защиты. При этом основные поставки боеприпасов по-прежнему зависят от Соединенных Штатов.

    Владимир Зеленский пожаловался на нехватку внимания западных союзников к проблемам государства. «Мы сегодня не в фокусе – Иран является проблемой номер один, а затем идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди за этими войнами», – заявил он на пресс-конференции. Политик также пригрозил местным чиновникам увольнениями за медлительность в поиске дополнительных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают острую потребность в снарядах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В марте Министерство обороны Украины объявило о поступлении из Германии новой партии ракет-перехватчиков PAC-3.

    В конце прошлого года Владимир Зеленский сообщил о получении от Берлина дополнительных систем противовоздушной обороны.

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    3 июня 2026, 18:06 • Новости дня
    Кандидат в генсеки ООН заявила о готовности сотрудничать с Россией

    Кандидат на пост генсека ООН Гринспан назвала ключевым диалог с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Претендующая на должность генерального секретаря ООН Ребека Гринспан пообещала в случае своего избрания поддерживать тесное взаимодействие с Москвой.

    Кандидат на роль генсека ООН Ребека Гринспан, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявила о готовности работать с Россией в случае избрания. По ее словам, выстраивание конструктивных отношений с российской стороной имеет решающее значение для дальнейшей работы организации, передает РИА «Новости».

    «Я всегда говорила прямо. Я буду взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог, который, как я думаю, является ключевым для устойчивости и будущего ООН», – заявила кандидат на пост генерального секретаря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан уже посещала Москву с визитом. При этом российский МИД пока не определился с предпочтительным претендентом на пост главы всемирной организации. В свою очередь,  представители Китая выразили готовность впервые доверить руководство ООН женщине.

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    3 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Россия назвала историческим избрание Киргизии в Совбез ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство высоко оценило вхождение Киргизии в структуру Организации Объединенных Наций.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов выразил полную поддержку этому решению, передает ТАСС.

    «Поздравляем Киргизию с историческим событием – избранием в непостоянный пул Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Для России как постоянного члена СБ весьма важно, что в состав этого ключевого органа войдет наш стратегический партнер», – заявил дипломат.

    Представитель министерства добавил, что Москва готова к тесному взаимодействию с киргизскими коллегами на площадке Совета. Совместная работа будет направлена на защиту международного права, укрепление многополярного мироустройства и поиск эффективных ответов на глобальные вызовы.

    В середине мая президент Киргизии Садыр Жапаров запросил у мирового сообщества поддержку на выборах в Совбез ООН. В ходе заседания Генеральной Ассамблеи республика обошла Филиппины в борьбе за кресло.

    На Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер страны Данияр Амангельдиев назвал Россию стратегическим партнером.

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    2 июня 2026, 09:29 • Новости дня
    МИД сообщил о скором визите кандидата на пост генсека ООН Бачелет в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, экс-президент Чили Мишель Бачелет в ближайшие дни посетит Россию, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    О планах Мишель Бачелет посетить российскую столицу сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Алимов, передает РИА «Новости».

    По его словам, поездка кандидата на высокий международный пост находится на стадии подготовки.

    «Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее», – рассказал дипломат.

    Алимов также отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречи со всеми претендентами на должность. Ранее Москву с визитами уже посетили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша завершаются 31 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва пока не определилась с предпочтительным кандидатом на должность руководителя всемирной организации.

    В апреле Кремль положительно охарактеризовал профессиональные качества претендующего на этот пост директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

    Совет Безопасности и Генассамблея ООН запустили официальную процедуру выборов нового генерального секретаря в ноябре прошлого года.

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