Apple лишил Max возможности доставки уведомлений на свои устройства

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В связи с исключением «Макс» из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон», – цитирует сообщение разработчиков ТАСС.

Сами текстовые послания продолжат доставляться, а весь функционал программы останется доступным. Пользователям посоветовали периодически открывать утилиту вручную для проверки важных чатов.

Сейчас приложение временно недоступно для скачивания в App Store. Создатели сервиса настоятельно рекомендуют не удалять его со смартфонов, поскольку повторная установка может оказаться невозможной.

Команда мессенджера уже ведет переговоры с Apple для полного восстановления работы сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле мессенджер Max стал лидером по активности пользователей в России.

Гендиректор компании Фарит Хуснояров заявил об официальном использовании латинского и кириллического вариантов названия.