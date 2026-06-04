«Единая Россия» защитила права более 30 млн собственников жилья

Tекст: Дарья Григоренко

Это стало возможным благодаря принятию закона, устанавливающего десятилетний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, говорится в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе», – подчеркнул Крашенинников. Он отметил, что в России было заключено свыше 30 млн договоров о приватизации жилья.

По словам депутата, отсутствие такого закона поставило бы под удар огромное число добросовестных собственников. Люди, годами живущие в своих квартирах, не должны опасаться потери прав из-за процедурных нюансов.

Принятый документ направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту конституционных прав российских семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ввести сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизационных сделок.

В конце мая российский парламент окончательно одобрил поправки в Гражданский кодекс о десятилетнем ограничении на пересмотр итогов передачи государственной собственности.