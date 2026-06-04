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    4 июня 2026, 11:51 • Новости дня

    «Единая Россия» защитила права более 30 млн собственников жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о закреплении прав более 30 млн собственников приватизированного жилья.

    Это стало возможным благодаря принятию закона, устанавливающего десятилетний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, говорится в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

    «Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе», – подчеркнул Крашенинников. Он отметил, что в России было заключено свыше 30 млн договоров о приватизации жилья.

    По словам депутата, отсутствие такого закона поставило бы под удар огромное число добросовестных собственников. Люди, годами живущие в своих квартирах, не должны опасаться потери прав из-за процедурных нюансов.

    Принятый документ направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту конституционных прав российских семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ввести сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизационных сделок.

    В конце мая российский парламент окончательно одобрил поправки в Гражданский кодекс о десятилетнем ограничении на пересмотр итогов передачи государственной собственности.

    4 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом
    Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    России следует отказаться от исключительно оборонительной позиции во взаимодействии с западными странами, поскольку прежний миропорядок уже не восстановится, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

    Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Орешкин подчеркнул важность проактивного подхода, передает РИА «Новости».

    «Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое», – заявил он, отвечая на вопрос о смене парадигмы реагирования на санкционное давление.

    Политик также отметил, что западные экономики сейчас находятся в состоянии лихорадки, которая отражается на всем мире. Однако, по его словам, России необходимо сосредоточиться на открывающихся возможностях. Он обратил внимание на продолжающийся рост экономик Китая, Индии и стран Африки.

    В заключение Орешкин добавил, что наряду с использованием глобальных возможностей, стране необходимо активно заниматься внутренними вопросами. Важнейшими задачами он назвал реализацию реформ и структурных изменений в российской экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Орешкин заявил об исчерпании ресурсов прежней модели экономического роста России.

    Позже заместитель руководителя администрации президента отметил перенос главных драйверов развития в страны Азии и Африки.

    В апреле текущего года Владимир Путин указал на необратимость структурных изменений во всех сферах глобальной экономики.

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    4 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой
    Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подверг критике позицию легкоатлетки Елены Исинбаевой, отказавшейся защищать интересы страны в Международном олимпийском комитете.

    В кулуарах Петербургского международного экономического форума депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к поступку прославленной легкоатлетки, передает РИА «Новости».

    «Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», – заявил Фетисов.

    Парламентарий подчеркнул, что Исинбаева оказалась одной из немногих, кто сделал подобный выбор. По его словам, большинство великих спортсменов, включая хоккеистов, возвращаются на родину, хотя имели все возможности для комфортной жизни за рубежом.

    Сейчас Исинбаева проживает в Испании. Срок ее полномочий в комиссии атлетов МОК завершился после Олимпиады в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Вячеслав Фетисов осудил участие россиян в международных турнирах без национальных символов.

    В июле Елена Исинбаева погасила задолженность перед российской налоговой службой.

    В мае текущего года Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении отечественных спортсменов.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

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    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    4 июня 2026, 09:01 • Новости дня
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по составу, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    ЧП произошло во время движения поезда по маршруту, один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, указал Аксенов в Max.

    На месте происшествия активно работают профильные ведомства и экстренные оперативные службы.

    «Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул руководитель республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского удара по Симферополю погибли три человека.

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    3 июня 2026, 16:25 • Новости дня
    В атакованном ВСУ автобусе в ДНР находились граждане Польши

    В атакованном ВСУ автобусе в ДНР находились жители разных регионов и граждане Польши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Среди пассажиров рейсового автобуса, попавшего под удар украинских войск в Енакиево, оказались жители других регионов России и граждане Польши, сообщили врачи.

    Почти все пострадавшие при атаке на транспортное средство в Донецкой народной республике проживают за ее пределами. Главный врач городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко рассказала «Звезде», что в автобусе ехали люди из Ярославской области, Тувы, а также иностранцы, направлявшиеся в Мариуполь.

    «Из других регионов практически все. Есть из Ярославской области, есть из Республики Тыва, даже ехали из Польши – перевозка была в Мариуполь, по-моему. Они неохотно об этом говорят в связи с состоянием их после такого стресса», – рассказала медик.

    Сейчас девять раненых проходят лечение в горловской больнице, получая седативную терапию. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево возросло до восьми человек. Десять пострадавших пассажиров госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот удар преднамеренным террористическим актом.

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    3 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий

    Счетная палата назвала причины недоплат при начислении пенсий россиянам

    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Счетной палате назвали причины ошибок в расчетах при начислении пенсий жителям страны, отметив, что чаще всего они происходят из-за передачи работодателями неточных данных в Социальный фонд.

    Ошибки в начислении пенсий нередко связаны с некорректной информацией от работодателей, сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. В интервью РИА «Новости» она посоветовала россиянам, сомневающимся в правильности выплат, самостоятельно обращаться за перерасчетом.

    «По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии», – рассказала Изотова. Она пояснила, что неточности могут возникать из-за неверного учета стажа, ошибок в данных о страховых взносах и человеческого фактора.

    Зампред СП России подчеркнула, что система не ошибается массово, однако проверить десятки миллионов пенсионных дел физически невозможно. Гражданам, имеющим подтверждения недоплат, следует писать заявления в Социальный фонд, а при необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.

    «Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», – сказала Изотова.

    Ранее правовые эксперты также посоветовали россиянам обращаться в Социальный фонд для восстановления неучтенного трудового стажа. А само ведомство предупредило граждан о росте числа мошеннических предложений по платному перерасчету выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы назвали небрежность кадровых работников при заполнении трудовых книжек частой причиной сокращения размера пенсии.

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    3 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    КСИР: Аэропорт Кувейта разрушила ракета американской системы Patriot

    Власти Ирана назвали ракету ПВО Patriot причиной удара по аэропорту Кувейта

    КСИР: Аэропорт Кувейта разрушила ракета американской системы Patriot
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабные разрушения пассажирского терминала аэропорта в Кувейте стали следствием падения снаряда противовоздушной обороны США, приведшего к человеческим жертвам.

    Повреждения кувейтской воздушной гавани вызваны попаданием ракеты американского зенитного комплекса, передает ТАСС. Тегеран категорически отрицает нанесение ударов по гражданским объектам. С таким заявлением выступил официальный представитель элитных частей иранских вооруженных сил Хосейн Мохеби.

    «Наше расследование и проведенная проверка инцидента с попаданием в пассажирский терминал Кувейта показывают, что Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции не осуществляли никаких пусков по этой цели», – подчеркнул военный.

    Он добавил, что инцидент произошел из-за ошибки комплекса Patriot после неудачного перехвата.

    Ранее авиационные власти эмирата обвинили иранскую сторону в атаке беспилотников и ракет на пассажирский терминал Т1.

    В результате происшествия погиб один гражданин Индии, а инфраструктуре нанесен серьезный ущерб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 63 человека, включая путешественников и персонал гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван подтвердил факт серьезного повреждения пассажирского терминала аэропорта.

    Накануне Центральное командование США заявило о падении направленных в сторону эмирата иранских ракет.

    Постпредство исламской республики при ООН еще весной обвинило американские системы ПРО в случайном перенаправлении боеприпасов на мирные цели.

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    3 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Россиянка Шнайдер разгромила первую ракетку мира на Roland Garros

    Теннисистка Диана Шнайдер обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале Roland Garros

    Россиянка Шнайдер разгромила первую ракетку мира на Roland Garros
    @ Patrick Boren/Starface/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская теннисистка сенсационно победила лидера мирового рейтинга из Белоруссии, обеспечив себе путевку в полуфинал престижного турнира Большого шлема в Париже.

    Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции завершился уверенной победой Дианы Шнайдер над Ариной Соболенко, передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки, которая выступает на турнире под 25-м номером посева, тогда как ее соперница имела статус первой ракетки.

    За выход в финал соревнований Шнайдер поборется с польской спортсменкой Майей Хвалиньской. Представительница Польши пробилась в основную сетку через квалификацию и на стадии 1/4 финала выбила из борьбы еще одну россиянку – Анну Калинскую.

    Параллельно определилась вторая полуфинальная пара турнира. Восьмая сеяная Мирра Андреева, занимающая статус первой ракетки России, встретится на корте с украинской теннисисткой Мартой Костюк, посеянной под 15-м номером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос». Днем позже Мирра Андреева обеспечила себе участие в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В 2024 году эти российские теннисистки выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    4 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН

    Германия потерпела поражение на выборах в Совет Безопасности ООН

    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН
    @ Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии на фоне политических трудностей канцлера.

    Генеральная Ассамблея ООН не избрала Германию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, отдав два места Португалии и Австрии, сообщает Politico.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил неудачу поддержкой Израиля, отметив, что это стоило стране ключевых голосов.

    «Горькое поражение не помешает нам продолжать выполнять нашу историческую ответственность перед Израилем», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Вадефуль также обвинил Кремль в агитации против Берлина из-за поддержки Украины.

    Поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе.

    Австрия и Португалия, напротив, укрепили свои позиции. Австрийский канцлер Карл Нехаммер подчеркнул важность нейтралитета и многосторонности, отметив, что ценность страны не определяется ее военной или экономической мощью.

    В самой Германии политические оппоненты Мерца, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Еще в прошлом году в Германии опасались потери шансов на это место из-за произраильской риторики властей.

    На фоне внешнеполитических и экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 15%.

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    3 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки

    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает активное продвижение, проникая в новые районы Константиновки и усиливая давление на противника с флангов, сообщили военкоры.

    Российские войска прорываются вглубь Константиновки и берут город в клещи, следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В населенном пункте идут ожесточенные бои с использованием артиллерии, авиации и беспилотников.

    Подразделения развивают фланговый охват, продвигаясь в Долгой Балке. Присутствие российских сил уже зафиксировано в северной части города.

    Украинские военные аналитики отмечают ухудшение положения для Вооруженных сил Украины.

    «Общая ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, поскольку российские штурмовые группы проникают в западную и восточную части города», – констатируют они.

    Киевские ресурсы также указывают, что в течение нескольких недель российские войска небольшими группами продвигались вглубь Константиновки, из-за чего определить точные зоны контроля стало затруднительно.

    Ранее в середине мая российские военные начали тактический охват Константиновки с флангов. Позже штурмовые подразделения вошли на территорию химического завода в Константиновке.

    На фоне ухудшения оперативной обстановки украинское командование перебросило часть личного состава на вторую линию обороны, и ВСУ начали отступать из Константиновки.

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