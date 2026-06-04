Эрнст заявил о планах построить аналог Disneyland на базе кинопарка «Москино»

Tекст: Мария Иванова

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст анонсировал развитие столичного киногородка во время Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости». По его словам, город смог сформировать крупную базу для кинематографистов всего за несколько лет.

«Думаю, что через пару-тройку лет Москва будет иметь очень эффективный Disneyland, в котором будут системные экскурсии, где люди будут смотреть за текущим кинопроизводством, за созданными аттракционами кинопроизводства», – сказал Эрнст.

Руководитель телеканала добавил, что посещать площадку можно уже сейчас. В ближайшем будущем проект планируют вывести на совершенно другой уровень благодаря расширению инфраструктуры и увеличению количества постоянных декораций.

Подобная инициатива значительно подогреет интерес граждан к индустрии, уверен медиаменеджер. Новый комплекс создаст дополнительные возможности для туристической отрасли и станет популярной точкой притяжения для жителей и гостей города.

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