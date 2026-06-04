Пропавшего на Эвересте проводника обнаружили живым после шести дней поисков

Tекст: Мария Иванова

Мужчину считали без вести пропавшим с 29 мая, передает РИА «Новости». Дава Шерпа помогал польскому альпинисту покорять вершину, когда связь с ним оборвалась. Для спасательной операции задействовали вертолет.

Представители агентства 8K Expeditions подтвердили спасение гида на одном из самых опасных участков маршрута. «Его обнаружили, когда он медленно сползал вниз по ледопаду. Это по-настоящему поразительный случай», – заявил руководитель группы Пемба Шерпа.

Пострадавший обморозил пальцы, поэтому его экстренно эвакуировали самолетом в Катманду для оказания медицинской помощи. Издание Kathmandu Post отмечает, что текущий сезон унес жизни семи человек в районах Эвереста и Макалу.

Весной 2026 года главную гору планеты штурмовало рекордное количество людей. На вершину поднялись более тысячи альпинистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце более 270 человек за сутки поднялись на вершину Эвереста. Немногим ранее сход мощной лавины на склонах горы травмировал двух альпинистов.

В начале мая один чешский спортсмен погиб при спуске из-за высотного отека легких.