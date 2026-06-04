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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня

    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    2 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    УВЗ переименовал БМПТ «Терминатор» в «Спиридон»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», это имя сочетает героический и духовный смыслы, сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Боевая машина поддержки танков, ранее известная как «Терминатор», теперь будет называться «Спиридон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с учетом поправок в законодательство о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований.

    «По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн «Уралвагонзавод» в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков (БМПТ), известной как «Терминатор». Её нарекли «Спиридоном» – именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы», – сообщила пресс-служба предприятия.

    На заводе отметили, что имя Спиридон означает «сильный» и «надежный». Святой Спиридон Тримифунтский особо почитается на Урале, а частицы его мощей хранятся в храмах Свердловской области. Новое название символизирует мощное вооружение, надежную броню и многофункциональность техники.

    В прошлом году для выбора нового имени был объявлен сбор предложений. Поступило более 10 тыс. писем из России и свыше 20 зарубежных стран. Среди популярных вариантов были имена русских богатырей, святых покровителей и хищных зверей, однако многие из них не прошли юридическую проверку для регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2025 года концерн «Уралвагонзавод» допустил смену западного названия боевой машины на российское.

    Летом предприятие объявило о проведении всенародного голосования для выбора нового имени.

    В октябре производитель отправил в российские войска очередную партию БМПТ.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    2 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на приобретение 114 истребителей Rafale

    Индия направила Франции запрос на покупку 114 истребителей Rafale
    @ Nicolas Maeterlinck/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели инициировал масштабную сделку с Парижем, по условиям которой 94 передовых истребителя будут впервые произведены непосредственно на индийской территории.

    Оборонное ведомство азиатской республики передало Парижу официальный документ о закупке крупной партии военных бортов, передает агентство ANI.

    Сумма межправительственного контракта оценивается примерно в 3,25 трлн рупий (примерно 34,125 млрд долларов). Соглашение предполагает поставку 114 самолетов для военно-воздушных сил страны.

    Ожидается, что 94 истребителя будут произведены непосредственно в Индии. Сборку организует французская компания Dassault Aviation совместно с местным партнером. Французская сторона должна ответить на запрос в течение двух или трех месяцев, а окончательное подписание договора намечено на следующий год.

    Премьер-министр Нарендра Моди планирует обсудить этот вопрос с руководством Франции в середине июня. Страна сталкивается с острой нехваткой боевых эскадрилий и стремится восполнить дефицит за счет передовых машин.

    «Впервые программа «Делай в Индии» и сборка Rafale за пределами Франции подкреплены соглашением без посредников, с полной прозрачностью и значительным уровнем локализации», – заявил представитель Минобороны.

    Он пояснил, что контракт дает право интегрировать индийское вооружение и позволит быстро ввести технику в строй. На данный момент вооруженные силы государства уже заказали 62 подобных самолета, а с учетом новых планов флота их число превысит 200 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале индийское министерство обороны одобрило закупку 114 французских истребителей Rafale.

    Президент Франции Эммануэль Макрон лично приезжал в Нью-Дели для продвижения данного контракта.

    Эта крупная оружейная сделка вызвала тревогу по поводу перспектив дальнейшего военно-технического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

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    2 июня 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские силовики назвали самое изобилующее наемниками ВСУ направление СВО

    Российские силовики указали, на каком направлении СВО больше наемников ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Треть всех иностранных наемников ВСУ сосредоточилась в Харьковской области: около пяти тыс. иностранных наемников участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ на Купянском направлении, где несут стремительно растущие потери, рассказали представители силовых структур России.

    «Число иностранных наемников на Украине оценивается в 16,5 тыс. штыков. Около 30% из всех иностранных наемников ВСУ, около пяти тыс., сосредоточены в Харьковской области. Наибольшие потери, которые стремительно растут, приходятся на Купянское направление», – рассказал источник РИА «Новости».

    Значительную часть контингента украинских наемников составляют граждане Колумбии – до семи тыс. человек. Многие из них быстро разрывают контракты и покидают зону боевых действий. Президент латиноамериканской республики Густаво Петро ранее называл происходящее ограблением своей страны.

    Иностранцев завлекают щедрыми выплатами, однако в реальности иностранцы становятся расходным материалом. Наемники массово гибнут и сталкиваются с плохим отношением командования, а их родственники остаются без обещанных денежных компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников. Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. СМИ сообщили, что наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу.


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    2 июня 2026, 00:01 • Новости дня
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    Небензя назвал условия объективного расследования ситуации с БПЛА в Румынии
    @ Angelina Katsanis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления на заседании СБ ООН по падению дрона на территории Румынии российский постпред при организации Василий Небензя указал на то, что если бы такой дрон, какой упоминают, упал на крышу дома, то пожаром, как на фото в румынских СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена полностью.

    «Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло», – заявил дипломат.

    Небензя отметил, что так Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре 2025 года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае.

    Напомним, Министерство обороны Румынии сообщило о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галац. Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву. Президент Румынии Никушор Дан назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника. Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии, а Британия развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства.


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    4 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца этого года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб, сообщили в ЦБСТ.

    До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

    «До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

    Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

    В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

    Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

    Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

    Украинские военные с весны 2024 года запускают замаскированные под метеозонды воздушные шары со взрывчаткой.

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    2 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    TWZ: Турция показала новейший секретный самолет радиоэлектронной борьбы
    @ Turkish Ministry of National Defence

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На видео в честь юбилея национальных военно-воздушных сил Турции засветился перспективный борт HAVA SOJ, способный подавлять радары и системы связи противника на большом расстоянии.

    Уникальные кадры с некрашеным воздушным судном, оснащенным внешними обтекателями и антеннами, опубликовало военное ведомство страны, передает TWZ.

    Проект создается на базе канадского самолета Bombardier Global 6000, в который интегрируются системы турецкой компании Aselsan. Всего планируется выпустить четыре таких борта.

    Управление оборонной промышленности Турции подчеркивает стратегическую важность новой разработки. «Платформы дистанционного глушения – это ценные активы, которые подавляют радары ПВО противника, нарушают циклы управления и мешают связи, проводя обман и шумовое глушение с больших расстояний без входа во враждебное воздушное пространство», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что самолет получит мощные радары и системы спутниковой связи. Изначально передать первый борт военным планировали еще три года назад, однако сроки разработки сдвинулись. Эксперты считают, что новинка вызовет большой интерес на экспортном рынке, поскольку на нее не распространяются американские ограничения на продажу оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания Baykar впервые заключила контракт на экспорт боевых беспилотников Kizilelma.

    На выставке SAHA EXPO в Стамбуле продемонстрировали полноразмерный макет истребителя Eurofighter Typhoon с флагом Турции.

    Ранее турецкий беспилотный истребитель в ходе испытаний успешно поразил воздушную цель ракетой.

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    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

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    2 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава ОАК сообщил об опытном образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Глава ОАК сообщил об образце истребителя пятого поколения Checkmate

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate, сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    «Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин Россия с этого рынка за последние десятилетия ушла», – сообщил руководитель компании ТАСС.

    Бадеха напомнил, что во времена Советского Союза отечественная промышленность успешно выпускала десятки тысяч подобных боевых машин. Сейчас проект Checkmate уверенно продвигается к завершению этапа постройки прототипа.

    Отвечая на вопрос, когда ждать поставки Су-75 Checkmate в войска, он добавил, что работы по созданию Checkmate на этапе постройки опытного образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что новый легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ближайшее время планирует вывести на стендовые испытания.

    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года. Глава ОАК сообщил о начале поставок самолетов Ту-214.


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    2 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ

    Четверо боевиков ВСУ у Казачьей Лопани сдались «Северянам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки на Харьковском направлении крушили ВСУ в районах Казачьей Лопани, Липцов, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки, Богодухова, Великого Бурлука и Лютовки, четверо из противников сдались в плен.

    «Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в направлении крупного логистического центра ВСУ – посёлка Казачья Лопань. В ходе стрелкового боя четверо украинских военнослужащих 58 омпбр ВСУ приняли единственное правильное решение и сдались в плен», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что украинские операторы дронов атаковали собственных солдат, сложивших оружие, однако российские штурмовики смогли эвакуировать в тыловые районы пленных военнослужащих ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись на восьми участках до 400 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Охримовка и в лесных массивах Волчанского района.

    На Сумском направлении бойцы «Севера» сражались с противником в районах Уланово, Новоивановки, Кияницы, Могрицы, Вольной Слободы, Степановки, Сновска, Бачевска, Марчихина Буда и посёлка Хотень.

    При этом в Шосткинском районе штурмовики ведут срелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои идут в Иволжанском, Писаревке и окрестностях, а в Краснопольском районе –  между населенными пунктами Лесное и Таратутино.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих 58 омпбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» сообщили о воровстве украинских администраций в Сумской области. Инструкторы ВСУ насмерть забили мобилизованного под Сумами. Семьи украинских десантников обвинили командование ВСУ во лжи о местах гибели.

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    2 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    В Китае создали невидимое покрытие для дронов

    СМИ: КНР выпускает на рынок стелс-покрытия для беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские разработчики выпустили на рынок радиопоглощающий материал, способный сделать беспилотные летательные аппараты незаметными для радиолокационных систем противовоздушной обороны.

    Китайская компания начала продажи инновационного покрытия, значительно снижающего радиолокационную заметность дронов, пишет «Российская газета» со ссылкой на Defence Blog. Материал серии XRAM-C представлен в трех модификациях для защиты от радаров различных диапазонов. Первый тип рассчитан на частоты X и Ku, второй работает с диапазонами S и C, а третий является комбинированным.

    Принцип действия технологии основан на преобразовании радиоволн в тепло вместо их отражения. Благодаря этому радиолокационные станции получают ослабленный сигнал, что затрудняет обнаружение и сопровождение аппарата системами ПВО. Слой материала толщиной около 0,5 миллиметра уменьшает отражаемость сигнала более чем вдвое.

    Масса покрытия составляет чуть более килограмма на квадратный метр, что позволяет сохранить дальность и продолжительность полета беспилотника. Состав выдерживает нагрев до 250 градусов, устойчив к морской воде, вибрациям и температурным перепадам. Материал поставляется в емкостях по 1,5 и 10 килограммов, поэтому нанести его можно самостоятельно в полевых условиях с помощью обычного краскопульта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года китайские ученые создали тончайшее радиопоглощающее покрытие для самолетов. До этого специалисты из КНР разработали универсальный складной беспилотник для полетов и подводного плавания.

    А в конце мая текущего года российские специалисты испытали автоматический зенитный комплекс «Цитадель» для уничтожения вражеских дронов.

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    1 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    «Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220»

    Концерн «Калашников» передал заказчикам новые легкие беспилотники «Скат-220»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики передали заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220», способных благодаря небольшой массе развивать рекордную скорость до 160 километров в час.

    Концерн передал заказчику новейший беспилотный летательный аппарат «Скат-220» собственной разработки, сообщает Telegram-канал компании. Воздушное судно создано на базе известной модели «Скат-350М».

    Новый дрон имеет размах крыла два метра 20 сантиметров и весит 12 килограммов. Это позволяет аппарату развивать уникальную для своего класса скорость до 160 километров в час. Беспилотник получил электрический мотор для непрерывных полетов длительностью свыше 150 минут.

    Запуск устройства осуществляется с катапульты, а приземление происходит на парашюте. Аппарат будет применяться для охраны природы, в сельском хозяйстве и при осмотре объектов топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае концерн «Калашников» анонсировал презентацию нового беспилотника-носителя для FPV-дронов.

    В феврале разведывательный аппарат «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских беспилотников на основе искусственного интеллекта.

    В январе разработчики представили этот всеклиматический дрон ближневосточным партнерам на выставке в Абу-Даби.

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    2 июня 2026, 08:38 • Новости дня
    Глава ОАК назвал преимущества Су-75 Checkmate

    Глава ОАК Бадеха: Су-75 создается для Минобороны и экспорта

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate разрабатывается как для российских военных, так и для зарубежных клиентов с акцентом на снижение стоимости эксплуатации, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    Бадеха сообщил, что истребитель создается как для Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков, передает ТАСС.

    «Потенциал машины существенный. Сроки поставок будут зависеть от того, как мы проведем работу с заказчиками, от интереса и задач. Минобороны ставит задачу по снижению стоимости конечного изделия», – отметил Бадеха.

    Руководитель ОАК подчеркнул, что ключевым преимуществом однодвигательного Су-75 станет более низкая стоимость самого самолета и его эксплуатации. Он добавил, что сегодня для Минобороны это имеет большое значение и корпорация готова действовать в рамках обозначенных ведомством требований по цене.

    Ранее российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate.

    Летные испытания нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate займут несколько лет.


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