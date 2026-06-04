Силуанов заявил о выправлении экономической ситуации в России

Tекст: Вера Басилая

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума заявил об улучшении экономической ситуации в стране, передает РИА «Новости».

«Мы говорили про бюджет..., но мы видим, что сейчас ситуация выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале. Сейчас мы видим, что и налоговые доходы от экономики у нас поступают – это и налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость», – подчеркнул Силуанов.

Глава Минфина отметил, что налоговые поступления позволяют прогнозировать дальнейшее экономическое развитие. По его словам, налоги дают возможность быстрее статистики планировать будущее экономики, при этом данные показатели продолжают расти.

Силуанов также обратил внимание на то, что поступления по НДС в настоящее время превышают плановые значения.

В середине апреля глава Минфина Антон Силуанов сообщил об исправлении ситуации с доходами бюджета после спада в первом квартале.

Позже Силуанов призвал не привязывать долгосрочные цели бюджетной политики к текущей конъюнктуре нефтяного рынка.

В конце прошлого года Минфин спрогнозировал переход российской экономики к устойчивым темпам роста в 2026 году.