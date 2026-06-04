Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли

Климатологи из США выявили вторую влияющую на климат линию симметрии Земли

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США нашли вторую линию симметрии Земли, проходящую вдоль 27-го градуса восточной и 153-го градуса западной долготы, пишет New Scientist. Ранее было известно лишь о почти равном альбедо Северного и Южного полушарий.

Разделенные новой линией полушария практически идентичны по трем параметрам: альбедо при ясном небе, отражательной способности облаков и доле свободных от льда океанов. Эта закономерность сохраняется на протяжении 25 лет спутниковых наблюдений. «То, что убедило меня в нетривиальности симметрии восток-запад, – это три особенности: ее уникальность, ее постоянство и то, что мы называем признаком тройной симметрии», – заявил исследователь Цзяньхао Чжан.

Ежегодные смещения оси тесно связаны с фазами Эль-Ниньо – глобальным климатическим явлением, зависящим от температуры воды в Тихом океане. Специалисты предполагают, что Эль-Ниньо может действовать как масштабный механизм регулировки, поддерживающий эту симметрию. В отличие от слабеющей северо-южной симметрии, восточно-западная в настоящее время остается стабильной.

Если существуют механизмы, поддерживающие эту симметрию, открытие может повлиять на проекты в области геоинженерии. Попытки искусственно увеличить отражательную способность одного полушария могут быть сведены на нет глобальной обратной связью.

Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли.

Глава Росгидромета сообщил о грядущем потеплении в России в ближайшие десять лет.