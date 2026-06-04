Ученые ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ

Ученые ООН: Отказ от вежливости в промптах экономит энергию чат-ботов

Tекст: Мария Иванова

Отказ от слов «пожалуйста» и «спасибо» при общении с нейросетями поможет сэкономить от 87 до 98 гигаватт-часов электроэнергии в год, сообщает New Scientist.

Такого объема электричества хватило бы для обеспечения бытовых нужд 760 тыс. жителей стран Африки к югу от Сахары.

«Мы не призываем грубить вашему ИИ. Но не попадайтесь в ловушку взаимодействия и не влюбляйтесь в него», – заявил представитель Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН Кавех Мадани.

По его словам, лаконичные запросы уменьшают количество токенов, которые обрабатывает и генерирует языковая модель.

В настоящее время искусственный интеллект потребляет около 20% энергии дата-центров, а в ближайшие годы этот показатель может удвоиться. К 2030 году только ИИ будет расходовать порядка 378 тераватт-часов ежегодно, что составит почти 3% мирового потребления электроэнергии.

Специалисты также подчеркивают серьезную разницу в энергозатратах на различные задачи. Генерация одного изображения требует в 60 раз больше энергии, чем текстовый запрос, а создание сложного видео расходует в 8 тыс. раз больше электричества.

Ранее ученые отмечали, что умные игрушки с искусственным интеллектом оказались опасными для детей.

Власти Москвы дали рекомендации по эффективному общению с чат-ботами.