Германия обвинила Россию в потере места в Совбезе ООН

Глава МИД ФРГ Вадефуль обвинил Россию в потере места в Совбезе ООН

Tекст: Вера Басилая

Голосование в Генассамблее ООН состоялось накануне, передают «Вести». В региональной группе для Западной Европы выделили два мандата, которые достались Португалии и Австрии. Эти государства набрали 134 и 131 голос соответственно, тогда как немецкую заявку поддержали лишь 104 страны.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил поражение поздним вступлением в предвыборную гонку.

«У нас есть непоколебимая поддержка Украины. Не секрет, что Россия не хочет видеть в Совете Безопасности такой голос за столом переговоров и вела против нас кампанию», – заявил дипломат.

Дополнительной причиной неудачи глава ведомства назвал особую ответственность Берлина перед Израилем на фоне ближневосточного конфликта. Ранее немецкая сторона избиралась в состав органа шесть раз. Всего совет включает 15 участников, из которых пять являются постоянными, а остальные десять обновляются каждые два года.

Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Немецкие дипломаты опасались потери шансов на это место из-за антироссийской риторики бывшего министра иностранных дел Анналены Бербок.

Постпред России при ООН Василий Небензя полностью исключил перспективу получения Германией статуса постоянного члена организации.