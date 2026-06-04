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    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России
    В администрации Путина заявили об отходе от оборонительной модели в отношениях с Западом
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    В ООН призвали отказаться от вежливости при общении с ИИ
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    Франция заявила о скорой передаче истребителей Rafale Украине
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    Конгресс США одобрил голосование по новым санкциям против России
    Трамп решил возродить американскую угольную промышленность
    4 июня 2026, 09:51 • Новости дня

    Орешкин заявил о «лихорадке» западной экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика Запада находится сейчас в состоянии тряски и лихорадки, в то время как Россия и страны БРИКС получают новые возможности для глобального роста и развития, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

    По словам Орешкина, экономика Запада находится сейчас в состоянии тряски и лихорадки, что также оказывает влияние на глобальные процессы, передает ТАСС.

    «Западная часть экономики находится в тряске, лихорадке. Эта лихорадка на нас тоже, конечно, существенным образом переносится», – отметил Орешкин.

    При этом возможности российской экономики становятся все больше. По словам Орешкина, доля стран, вводящих санкции, уменьшается, а остальная часть мировой экономики демонстрирует быстрый рост. Он подчеркнул, что Россия должна использовать эти условия для движения вперед.

    Замглавы администрации президента также обратил внимание на изменение мирового экономического баланса. Он отметил, что сейчас страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста, тогда как доля государств G7 упала ниже 20%.

    По его мнению, утрата лидерства заставляет западные страны паниковать и вводить санкции, что будоражит весь мир.

    В прошлом году Максим Орешкин констатировал утрату странами G7 статуса главных центров глобального роста.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил поступательное развитие практически всех отраслей российской экономики вопреки западным санкциям.

    Президент Владимир Путин указал на превосходство государств БРИКС над «Большой семеркой» по вкладу в мировой ВВП.

    3 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ

    Депутат Колесник: Киев атакой дронов пытался запугать участников ПМЭФ

    В Госдуме и Совфеде назвали цели атаки ВСУ на Петербург в день старта ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник атакой БПЛА на Петербург и Ленобласть в первый день ПМЭФ надеялся запугать участников мероприятия. Однако действия Украины обернутся против нее самой, поскольку в современном мире не приветствуется терроризм, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник и сенатор Григорий Карасин.

    «Беспрецедентный бандитский налет украинских беспилотников на Санкт-Петербург лишь подтверждает, что киевские власти полностью потеряли чувство реальности, стремятся эскалировать, развязать масштабную агрессивную человеконенавистническую войну», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его словам, удары противника по гражданским объектам, автобусам с мирными жителями – «совершенно другое качество военного конфликта». «Мы воспринимаем все это как новый виток террористической активности руководства Украины. Я убежден, что ответ будет жестким, и он не заставит себя долго ждать», – подчеркнул собеседник.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Удары по мирному населению стали для киевского режима нормой ведения боевых действий», – отметил он. Парламентарий не исключает, что ВСУ «приурочили атаку» на Петербург и Ленинградскую область к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В мероприятии примут участие представители более 100 стран, которые заинтересованы в развитии своих экономик и сотрудничестве с Россией. Киевские власти же пытаются посеять страх среди участников ПМЭФ», – указал депутат. Однако действия Украины, скорее, обернутся против нее самой. «Нигде в мире не приветствуется терроризм», – подчеркнул Колесник.

    По его словам, во всех деталях атаки на Петербург и Ленобласть, в том числе в маршруте пролета БПЛА, разберутся компетентные органы России. Собеседник назвал несколько возможных вариантов, откуда могли быть произведены запуски дронов: Финский залив и страны Прибалтики. «Россия – правовое государство. Мы не выдвигаем огульные обвинения. Но когда выясним причастных к налету, виновные будут тяжело наказаны», – заключил парламентарий.  

    Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удары нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах северной столицы, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По его словам, пострадали несколько человек. «Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», – написал градоначальник. Глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника незначительно повреждены четыре частных жилых дома.

    В петербургском аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, они были сняты в 8.27 мск.

    Напомним, в Петербурге с 3 по 6 июня проходит ПМЭФ. В этом году мероприятие посвящено теме «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что подтверждено участие примерно 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. Форум впервые за несколько лет посетит официальная делегация США.

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    3 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий

    Счетная палата назвала причины недоплат при начислении пенсий россиянам

    Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Счетной палате назвали причины ошибок в расчетах при начислении пенсий жителям страны, отметив, что чаще всего они происходят из-за передачи работодателями неточных данных в Социальный фонд.

    Ошибки в начислении пенсий нередко связаны с некорректной информацией от работодателей, сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. В интервью РИА «Новости» она посоветовала россиянам, сомневающимся в правильности выплат, самостоятельно обращаться за перерасчетом.

    «По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии», – рассказала Изотова. Она пояснила, что неточности могут возникать из-за неверного учета стажа, ошибок в данных о страховых взносах и человеческого фактора.

    Зампред СП России подчеркнула, что система не ошибается массово, однако проверить десятки миллионов пенсионных дел физически невозможно. Гражданам, имеющим подтверждения недоплат, следует писать заявления в Социальный фонд, а при необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.

    «Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», – сказала Изотова.

    Ранее правовые эксперты также посоветовали россиянам обращаться в Социальный фонд для восстановления неучтенного трудового стажа. А само ведомство предупредило граждан о росте числа мошеннических предложений по платному перерасчету выплат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы назвали небрежность кадровых работников при заполнении трудовых книжек частой причиной сокращения размера пенсии.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    3 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    МИД призвал мир осудить атаку ВСУ в Енакиево
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осуждения атаки на рейсовый автобус в Енакиево.

    «Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево», – подчеркнула дипломат, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    По словам Захаровой, игнорирование подобных преступлений со стороны властей Украины равносильно поддержке человеконенавистнического курса нынешнего киевского руководства. Она отметила, что Москва выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого нападения.

    Дипломат также добавила, что украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения. В связи с этим Киев вымещает бессильную злобу на беззащитных мирных жителях, в очередной раз демонстрируя свою бесчеловечную сущность.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве преднамеренным терактом.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо счел удар по гражданскому транспорту сознательным убийством. Захарова констатировала превращение Украины в террористический режим.

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    3 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Власти ФРГ рекомендовали политикам АдГ не ездить в Россию

    МИД ФРГ: Политикам АдГ рекомендовано не ездить в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД ФРГ рекомендовал представителям партии «Альтернатива для Германии» не посещать Россию, подчеркнув, что правительство не поддержит подобные инициативы, сообщил представитель ведомства Мартин Гизе в связи с участием депутатов в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Есть ряд лиц, которые туда отправились из Германии», – подтвердил дипломат, передает ТАСС. Он отметил, что Евросоюз и власти ФРГ придерживаются курса на максимальное сокращение контактов с российской стороной.

    По словам Гизе, присутствие немецких политиков на мероприятиях в России идет вразрез с принципами правительственной политики. Представитель кабмина Штеффен Майер добавил, что участие делегатов в форуме в Петербурге явно противоречит интересам Германии.

    Напомним, депутаты от партии «Альтернатива для Германии» запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

    Сообщалось, что немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в этом мероприятии.

    В прошлом году руководство АдГ пригрозило исключением своим однопартийцам из-за визита на форум в Сочи.

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    3 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend

    Глава «АвтоВАЗ» анонсировал дату старта производства новой Lada Niva Legend

    «АвтоВАЗ» назвал дату запуска производства обновленной Lada Niva Legend
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» приступит к сборке усовершенствованного внедорожника Lada Niva Legend с новым двигателем и оцинкованным кузовом во второй половине лета, сообщили в руководстве автогиганта.

    Производство модернизированной модели Lada Niva Legend начнется 20 июля 2026 года. Об этом рассказал ТАСС руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    «20 июля - именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации, с новым двигателем и другими опциями», - сказал он.

    Ранее представители концерна уточняли, что машину оснастят восьмиклапанным мотором объемом 1,8 литра. Внедорожник впервые получит фронтальную подушку безопасности водителя и кузовные детали из двусторонней оцинкованной стали. В их числе оказались капот, крыша, задняя дверь и передняя панель.

    Инженеры также модернизируют переднюю подвеску транспортного средства. Смещение стабилизатора поперечной устойчивости вперед позволит заметно улучшить управляемость и плавность хода. Всего машина получит более 100 новых и свыше 60 усовершенствованных деталей.

    Ранее отечественный автогигант анонсировал премьеру модернизированного внедорожника на Петербургском международном экономическом форуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные делегаты выставки высоко оценили технические улучшения легендарного автомобиля. Напомним, что весной предприятие направило более 530 млн рублей на обновление сборочных линий.

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    3 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа

    Tекст: Вера Басилая

    Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров, сообщила аналитическая компания Bruegel.

    Импорт странами ЕС СПГ из России в мае вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,267 млрд кубометров. При этом поставки из стран Ближнего Востока впервые за всю историю наблюдений упали до нулевой отметки, передают РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.

    В марте поставки российского топлива обновили исторический рекорд с 2019 года, составив 2,459 млрд кубометров. Однако в апреле они снизились на 11,8% после введения Евросоюзом запрета на закупки по краткосрочным контрактам.

    Несмотря на апрельское снижение, в мае импорт вновь продемонстрировал рост. В целом за период с января по май текущего года Евросоюз закупил 11,243 млрд кубометров российского СПГ, что на 19% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    В апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    В марте государства Евросоюза почти вдвое нарастили закупки отечественного голубого топлива.

    Общий объем поставок российского СПГ в ЕС за январь – апрель 2026 года увеличился на 18,5%.

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    3 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    Во ВЦИОМ объяснили эффект отложенного взросления у молодежи
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные молодые люди предпочитают дольше жить с родителями из-за экономических барьеров и не спешат брать на себя ответственность за создание собственной семьи, отметил эксперт ВЦИОМ, председатель общественного совета Минтруда Константин Абрамов.

    Российские юноши и девушки стали позже социализироваться из-за сложностей с покупкой или арендой жилья. В результате многие остаются в родительском доме, откладывая брак и рождение детей до наступления финансовой стабильности. К таким выводам пришли в ВЦИОМ на основе ряда исследований.

    «По нашим данным, сейчас происходит атомизация общества. В принципе, человек может устроить свой быт один абсолютно нормально. Почему? Есть социальные сети, службы доставки и так далее», – констатировал в интервью каналу 360.ru руководитель Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов.

    Эксперт добавил, что потребность в продолжении рода никуда не исчезла, однако новое поколение стало гораздо прагматичнее. Они стремятся к независимости и избегают лишней ответственности, пока окончательно не определятся с карьерой.

    При этом специалисты надеются на скорое изменение тенденции и более ранний выход молодежи на рынок труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВЦИОМ Валерий Федоров назвал отсутствие собственного жилья главной причиной откладывания рождения детей.

    Эксперты центра допустили повышение возраста молодежи в стране до 38 лет.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Набиуллина пропала из деловой программы ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центробанка больше не значится в расписании мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В обновленной версии программы форума председатель регулятора отсутствует среди спикеров сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», запланированной на четверг, передает РИА «Новости».

    Вместо нее в обсуждении макроэкономических вопросов примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов. Модератором сессии выступит председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

    Руководитель ЦБ традиционно открывала макросессию в первый день работы форума. За последние десять лет она пропустила мероприятие лишь в 2020 году, когда ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. Журналисты направили официальный запрос в Банк России для выяснения причин изменения программы.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в среду.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму

    Член ОП Корякин: Съемки передвижений бензовозов в Крыму помогают противнику

    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти в районах, оказывающихся под ударами украинских БПЛА предупреждают граждан: съемка передвижения бензовозов, а также военных объектов и топливной инфраструктуры запрещена. Такие кадры помогают ВСУ наносить более прицельные удары, поэтому терпимость к подобным действиям должна быть сведена к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Севастополя Станислав Корякин. Ранее в Крыму граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете сообщений о передвижении бензовозов.

    «Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

    Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

    Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

    «Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

    Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».

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    3 июня 2026, 18:40 • Новости дня
    Выросло число жертв пожара на оружейном заводе в Туле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество погибших при возгорании в здании фирмы по производству пневматического оружия и средств самообороны на проспекте Ленина в Туле увеличилось до трех человек, сообщили в МЧС.

    Тело третьего погибшего было найдено при разборе конструкций на месте пожара в Туле, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

    По предварительной информации, огонь вспыхнул в производственном здании компании по производству пневматического оружия и средств самообороны, а также выпускающей аэрозольные устройства, пирожидкостные патроны и пиротехнические изделия.

    Площадь пожара достигла 250 квадратных метров, на данный момент открытое горение полностью ликвидировано. В тушении участвовали 34 спасателя и 10 единиц спецтехники. Для выяснения причин трагедии на месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории. СУ СК России по региону сообщило, что уже возбудило уголовное дело по факту гибели людей при инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально сообщалось, что при крупном пожаре на производстве в Туле погибли два человека. Ранее спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Узловском районе Тульской области.

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    3 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Выполнены первые регулярные авиарейсы между Сухумом и Минеральными Водами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Сухумом и Минеральными Водами запущено регулярное авиасообщение, пресс-служба аэропорта абхазской столицы сообщила об успешном выполнении первых полетов по данному маршруту.

    «Сегодня, 3 июня, выполнены первые регулярные рейсы из международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба по новому направлению – Минеральные Воды и обратно. В сухумской авиагавани самолет по авиационной традиции приветствовали «водной аркой»», – заявили в пресс-службе, пишет «Росбалт».

    Полеты осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на самолетах Bombardier CRJ100/200, рассчитанных на 50 пассажиров. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

    Открытие маршрута призвано улучшить транспортную доступность региона и укрепить связи между деловыми и курортными центрами. Сухум уже имеет регулярное авиасообщение с Москвой, Нижним Новгородом, Уфой и Ханты-Мансийском.

    В мае президент Абхазии Бадра Гунба анонсировал скорое открытие авиасообщения с Минеральными Водами. С момента возобновления работы сухумский аэропорт обслужил более 123 тыс. пассажиров. Первый после 30-летнего перерыва регулярный рейс из Москвы приземлился в республике весной прошлого года.

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    3 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД допустили ядерный удар при угрозе целостности России

    Рябков: Россия может дать ядерный ответ при посягательстве на ее территори

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посягательства на территориальную целостность государства при наихудшем развитии событий способны спровоцировать применение ядерного арсенала в качестве крайней меры защиты, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Он напомнил, что правила реагирования на угрозы четко регламентированы, передает ТАСС.

    «Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», – отметил дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства пояснил суть этих документов. По его словам, попытки агрессоров нарушить территориальную целостность России при наихудшем сценарии могут закончиться ядерным ответом. Причем такой исход возможен даже в том случае, если нападающая сторона не обладает подобным арсеналом.

    В апреле прошлого года секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о праве России на ядерный удар при агрессии западных стран.

    Президент Владимир Путин назвал критическую угрозу суверенитету страны обычным оружием поводом для ядерного ответа.

    Рябков предупреждал о фатальных последствиях недооценки Западом готовности Москвы к применению таких вооружений.

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