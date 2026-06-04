Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

Tекст: Вера Басилая

По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

«Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.