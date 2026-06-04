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    4 июня 2026, 09:49 • Новости дня

    США возобновили почтовый импорт в Россию через «Почту России»

    Tекст: Дарья Григоренко

    С конца мая россияне вновь могут получать почту из Соединенных Штатов: первая партия транзитных посылок уже благополучно прибыла в страну, сообщили в «Почте России».

    Доставка корреспонденции стала возможной благодаря совместным усилиям операторов обеих стран. Возобновление приема американских посылок состоялось в конце мая, а первые транзитные грузы уже пересекли границу и проходят необходимую сортировку, передает ТАСС.

    «Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», – пояснили представители отечественной государственной компании, добавив, что граждане вновь могут беспрепятственно получать почту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года «Почта России» возобновила отправку подарков и документов в Соединенные Штаты.

    В августе 2025 года отечественная компания приостановила прием товарных посылок для американских адресатов из-за отмены беспошлинного режима.

    Из-за изменения таможенных правил США финский почтовый оператор Posti также прекратил доставку отправлений с товарами в эту страну.

    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 23:16 • Новости дня
    Рубио назвал Россию вызовом для США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает оставаться вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Такую оценку Рубио дал в ходе слушаний в Сенате США, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос об актуальном отношении Вашингтона к Москве, глава дипломатического ведомства заявил: «Они явно остаются вызовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США указал на важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.

    Глава Госдепа признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским коллегой.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    4 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая в Палате представителей, американский госсекретарь заявил о том, что на линии соприкосновения, по оценке Вашингтона, положение дел в данный момент зашло в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио признал отсутствие американского нейтралитета в украинском кризисе.

    В конце мая американский дипломат допустил дальнейшую эскалацию конфликта из-за обмена мощными ударами. До этого глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона стать посредником для скорейшего возобновления мирных переговоров.

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    4 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США поддержала вынесение на голосование инициативы об ужесточении ограничений против Москвы и поддержке Киева.

    За продвижение документа высказались 218 политиков, против выступили 204 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Теперь конгрессмены получили возможность вынести проект на голосование в обход спикера Майка Джонсона.

    Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс выразил надежду на завершение процедур на этой неделе, передает ТАСС.

    Документ предусматривает серьезное ужесточение санкций против России и закрепление их в долгосрочной перспективе. Дополнительно проект включает важные положения об оказании Вашингтоном военной помощи Украине и другим государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация вскоре предоставит подробную информацию о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины.

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    4 июня 2026, 09:39 • Новости дня
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    Американский журналист Хелали попросил у Путина российское гражданство
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист из США Кристофер Хелали обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство России.

    О намерении сменить подданство Кристофер Хелали рассказал на полях проходящего в Петербурге экономического форума, передает ТАСС. Он уточнил, что уже отправил соответствующее обращение.

    «Да, я выразил свое желание получить российское гражданство. Я написал письмо президенту Путину», – подтвердил американец. В послании он подробно описал свой вклад в развитие двусторонней дружбы и работу в Донбассе.

    По словам Хелали, западные репортеры намеренно игнорируют преступления украинской стороны, действуя в интересах правящих элит.

    Ранее Хелали лично посещал Курскую область и разрушенный ударом ВСУ колледж в Старобельске, из-за чего попал в базу скандального сайта «Миротворец».

    Ранее Кристофер Хелали призвал западных журналистов показывать правду о России.

    В конце мая после посещения разрушенного колледжа в Старобельске американец рассказал о тяжелейших впечатлениях от последствий атаки ВСУ.

    Во время этой поездки Хелали заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

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    4 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Журналист из США Хелали объяснил поддержку Киева со стороны Джоли и Пенна

    Журналист из США Хелали: Джоли и Пенн используют конфликт на Украине ради выгоды

    Tекст: Антон Антонов

    Голливудские звезды Анджелина Джоли и Шон Пенн используют конфликт России и Украины ради собственной выгоды, заявил американский журналист Кристофер Хелали.

    Хелали заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Анджелина Джоли и Шон Пенн – это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», – сказал Хелали.

    Он также подчеркнул, что позиция артистов практически никого не интересует. По его словам, общество не обращает на звезд внимания.

    «Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Хелали призвал иностранных журналистов показывать правду о России.

    В мае американский репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Анджелина Джоли прибыла с визитом в подконтрольный Киеву Херсон.

    В марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ.

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    3 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Блогер из США призвал коллег разрушать стереотипы о России

    Американский блогер Хелали призвал западных коллег говорить правду о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранным создателям контента необходимо бороться с навязанными западными медиа предубеждениями, демонстрируя реальную жизнь и гостеприимство жителей России, заявил американский блогер-журналист Кристофер Хелали.

    Блогер из США Кристофер Хелали считает, что задача зарубежных журналистов заключается в демонстрации в Интернете реального положения дел в России и преодолении барьеров между странами, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», – заявил Хелали во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

    По его мнению, западная молодежь потребляет информацию из мейнстримовых медиа, которые освещают события однобоко. Спикер отметил, что за рубежом формируется образ россиян, как холодных и склонных к преступлениям людей, тогда как в реальности они отличаются невероятным гостеприимством и радушием. Общественную дипломатию он назвал главной миссией гражданских репортеров.

    В качестве примера Хелали рассказал о своей поездке в Старобельск. Там ему предоставили возможность лично осмотреть последствия удара украинских беспилотников по зданию студенческого общежития.

    Обсуждение проходило в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября текущего года и соберет более 10 тыс. участников из 190 стран мира.

    Ранее Хелали назвал тяжелейшим испытанием посещение разрушенного колледжа в Старобельске. После осмотра места удара репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошлый Всемирный фестиваль молодежи успешно развеял популярные западные мифы о России.

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    4 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России
    Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил об этом во время выступления в Сенате. По его словам, профильные ведомства ожидают согласования формулировок текста с инициаторами проекта, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем с вами, сенатор Грэм [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов], а также с другими и управлением юрисконсульта… полагаю, вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений», – сказал Рубио.

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон поддерживает предоставление Белому дому дополнительных механизмов для санкционного давления. Юристы администрации уже дают обратную связь по приемлемым пунктам, а сам американский лидер дал согласие на эту работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о прогрессе в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти. Рубио активно выступал за одобрение данной инициативы.

    Белый дом выразил поддержку новым ограничительным мерам.

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    3 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД сообщил о планах США усилить давление на Россию

    Замглавы МИД Панкин заявил о планах США наращивать давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен усиливать экономическое и экстерриториальное воздействие на Москву, а также на ее международных партнеров, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Панкин подчеркнул, что Москва прекрасно осознает эти намерения. «То, что в их планах наращивание давления на Россию – экономического давления, экстерриториального давления – не только на Россию, но и на наших партнеров – это мы видим», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что страна продемонстрировала высокую выживаемость и доказала отсутствие изоляции от остального мира. По его словам, прежние попытки бездумно называть государство «бензоколонкой» оказались в корне неверными, поскольку экономика подтвердила свою исключительную устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Дипломат также констатировал отсутствие позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с США.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков крайне негативно оценил перспективу введения американских санкций против партнеров России.

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    3 июня 2026, 23:54 • Новости дня
    Рубио назвал лицензию США на российскую нефть краткосрочной мерой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон выдал лицензию на поставки энергоносителей из России ради стабилизации мирового рынка, этот шаг является краткосрочной мерой, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство финансов временно на краткосрочной основе приостановило действие санкций в отношении продажи определенных объемов российской нефти». – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он назвал этот шаг вынужденным компромиссом, который был призван увеличить предложение нефти на рынке и попытаться стабилизировать мировые цены.

    Выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, госсекретарь добавил, что послабление носит исключительно временный характер. Американские власти не планируют постоянно менять политику в отношении экспорта ресурсов.

    Он также заверил, что рано или поздно США откажутся продлевать генлицензию, если не случится «драматический поворот» к урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США продлило на месяц вывод из-под санкций операций с российской нефтью. Опубликованный документ разрешает продажу и доставку сырья до 17 июня.

    Министр финансов Скотт Бессент назвал данное послабление временной мерой.

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    3 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    TAC: США следует возобновить переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтону необходимо срочно вернуться к дипломатическому диалогу с Москвой, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения Североатлантического альянса с российскими войсками, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, американскому руководству следует инициировать возобновление переговорного процесса с Москвой по ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам», – говорится в публикации.

    Обозреватели подчеркивают, что продолжение ответных ударов по объектам в Киеве создает прямую угрозу для находящихся там офицеров альянса. Их вероятная гибель способна спровоцировать полномасштабную войну между западным военным блоком и Россией, куда неизбежно окажутся втянуты сами Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты.

    В конце мая Вооруженные силы России приступили к системному поражению предприятий военно-промышленного комплекса украинской столицы.

    Журнал American Conservative неоднократно предупреждал о риске начала третьей мировой войны из-за провокаций НАТО.

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    3 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Рубио сообщил о необходимости диалога России с США

    Рубио: США должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Соединенных Штатов должна поддерживать дипломатические отношения с Москвой и продолжать двусторонний диалог, несмотря на текущие разногласия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил о важности дипломатических контактов с Москвой, передает ТАСС. По его словам, Вашингтону следует разделять вопросы украинского конфликта и двусторонних отношений.

    «Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна – это война на Украине, которую мы хотели бы видеть завершенной путем переговоров, а отдельно от этого – двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», – сказал он.

    Рубио также выразил надежду на улучшение двусторонних связей в будущем. Он отметил, что после завершения конфликта на Украине отношения между Соединенными Штатами и Россией могут стать более дружественными и легкими.

    Ранее госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В мае Марко Рубио выразил готовность американской стороны к посредничеству для завершения конфликта.

    В Кремле заявили о готовности принять американских переговорщиков.

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    4 июня 2026, 05:12 • Новости дня
    Грэм заявил о близости Сената США к принятию законопроекта о санкциях к России

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы близки к тому, чтобы одобрить законопроект о дополнительных ограничительных мерах в отношении Москвы, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов).

    Об этом сенатор заявил выступавшему в Сенате госсекретарю Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    «Мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность», – сообщил сенатор.

    Он подчеркнул «огромную двухпартийную поддержку» инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы.

    В прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о продвижении законопроекта против покупателей российской нефти.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициатора этих ограничений заядлым русофобом.

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    3 июня 2026, 15:01 • Новости дня
    Команды торговых палат России и США запланировали сыграть хоккейный матч

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стало известно о планах провести хоккейный матч торговых палат РФ и США, предварительно он запланирован на июль, сообщили в Госдуме.

    Команды американских и российских предпринимателей скрестят клюшки в рамках запланированной на июль товарищеской встречи. Матч организуют Торгово-промышленная палата РФ и Американская торговая палата, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч между торгово-промышленными палатами Америки и России, такой вот дружественный. В июле есть такие планы», – заявила она.

    Депутат также выразила надежду, что предстоящее событие станет отличным поводом для визита американских конгрессменов. По ее словам, заокеанские коллеги вполне могут приехать в Россию, чтобы поддержать своих соотечественников на трибунах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Светлана Журова сообщала об обсуждении товарищеских хоккейных матчей между Россией и США. Тогда же американские конгрессмены получили приглашение посетить Москву с ответным визитом.

    А в прошлом году президент США Дональд Трамп поддержал инициативу проведения совместных спортивных встреч.

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    4 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Захарова назвала лучший этап в истории отношений Москвы и Вашингтона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на ПМЭФ заявила, что лучшим моментом в истории российско-американских отношений является единение двух стран в годы Второй мировой войны.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме оценила исторические связи Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По ее словам, самым светлым периодом двустороннего взаимодействия оказалось сотрудничество государств в период глобального конфликта.

    «Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Анатолий Дарчиев поблагодарил соотечественников за сохранение памяти о совместных усилиях СССР и США.

    Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили историческое боевое братство двух государств.

    Мария Захарова ранее назвала встречу на Эльбе наглядным примером доверия ради общей благородной цели.

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