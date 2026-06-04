Минздрав одобрил клинические испытания российской вакцины от денге

Tекст: Дарья Григоренко

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования I-II фазы вакцины для профилактики лихорадки, вызываемой вирусом денге. Клиническое исследование будет проводиться в двух медицинских центрах на территории Российской Федерации (город Москва и город Ярославль)», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».



Разработкой нового препарата занимаются специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Учреждение входит в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в интервью ведущему Рику Санчесу подтвердила старт научного этапа. «Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой, инновационной вакцины против лихорадки Денге, сделанной на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин», – сообщила она, передает RT.

При создании препарата применялся глубинный белок четырех основных штаммов вируса. Доклинические тесты на животных продемонстрировали хорошую переносимость средства и формирование надежного защитного иммунитета без эффекта усиления инфекции.



Данная болезнь остается серьезной угрозой для жителей азиатских стран и Австралии. Заболевание поражает сотни тыс. человек, при этом многие пациенты переносят лихорадку в крайне тяжелой форме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты по просьбе Никарагуа завершили создание генно-инженерной вакцины от лихорадки денге.



В августе прошлого года сотрудники Роспотребнадзора провели противоэпидемические мероприятия из-за прибывшего из Шри-Ланки пассажира с подозрением на эту инфекцию.

Ежегодно на территории России фиксируются только завозные случаи данного заболевания.