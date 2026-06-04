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    4 июня 2026, 09:10 • Новости дня

    Ученые предупредили о начале сильнейшей магнитной бури

    Ученые ИКИ РАН сообщили о надвигающейся на Землю сильной магнитной буре

    Tекст: Мария Иванова

    Вечером в четверг планету накроет мощный геомагнитный шторм третьего уровня, вызванный столкновением сразу нескольких крупных облаков солнечной плазмы.

    Масштабное космическое явление начнется в четверг, передает сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. К Земле приближаются два или три плазменных облака, выброшенных накануне в результате серии мощных вспышек на Солнце. Они сольются в единую структуру размером около 200 млн километров, поэтому избежать столкновения практически невозможно.

    Специалисты отмечают, что буря категории G3 будет носить непрерывный характер. В текущем году подобные явления уже фиксировались 21 марта, а в январе наблюдался еще более сильный шторм уровня G4.

    Рекордная за 20 лет магнитная буря высшего пятого балла произошла два года назад, в мае 2024 года.

    Ожидается исключительно высокая вероятность полярных сияний при событии такой мощности. Однако из-за наступления лета в северном полушарии наблюдать их вряд ли получится. Главные кадры природного явления поступят из Австралии, Южной Америки и Антарктиды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Солнце произошла мощная вспышка балла М9.3.

    В марте геомагнитный шторм достиг уровня G3.

    В январе ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4.

    4 июня 2026, 10:35 • Новости дня
    Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли

    Климатологи из США выявили вторую влияющую на климат линию симметрии Земли

    Ученые открыли новую загадочную симметрию Земли
    @ Reid Wiseman/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи обнаружили новую ось симметрии планеты, которая делит земной шар на две половины с одинаковой отражательной способностью и может влиять на климат.

    Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США нашли вторую линию симметрии Земли, проходящую вдоль 27-го градуса восточной и 153-го градуса западной долготы, пишет New Scientist. Ранее было известно лишь о почти равном альбедо Северного и Южного полушарий.

    Разделенные новой линией полушария практически идентичны по трем параметрам: альбедо при ясном небе, отражательной способности облаков и доле свободных от льда океанов. Эта закономерность сохраняется на протяжении 25 лет спутниковых наблюдений. «То, что убедило меня в нетривиальности симметрии восток-запад, – это три особенности: ее уникальность, ее постоянство и то, что мы называем признаком тройной симметрии», – заявил исследователь Цзяньхао Чжан.

    Ежегодные смещения оси тесно связаны с фазами Эль-Ниньо – глобальным климатическим явлением, зависящим от температуры воды в Тихом океане. Специалисты предполагают, что Эль-Ниньо может действовать как масштабный механизм регулировки, поддерживающий эту симметрию. В отличие от слабеющей северо-южной симметрии, восточно-западная в настоящее время остается стабильной.

    Если существуют механизмы, поддерживающие эту симметрию, открытие может повлиять на проекты в области геоинженерии. Попытки искусственно увеличить отражательную способность одного полушария могут быть сведены на нет глобальной обратной связью.

    Ранее ученые зафиксировали беспрецедентное замедление вращения Земли.

    Глава Росгидромета сообщил о грядущем потеплении в России в ближайшие десять лет.

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    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

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    2 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступление теплых солнечных дней нередко провоцирует обострение чувства одиночества и усиливает психологическое давление из-за необходимости постоянно демонстрировать радость, рассказала Daily Mail консультант Ханна Льюис из Compare My Health Insurance.

    По словам эксперта, в теплое время года многие начинают острее ощущать собственное одиночество. Это связано с тем, что социальные сети пестрят фотографиями чужого отдыха, создавая иллюзию всеобщего счастья. В результате человек сталкивается с внутренним давлением и необходимостью соответствовать навязанным стандартам.

    «Если вы чувствуете себя не так, как, по вашему мнению, «должны» чувствовать, это несоответствие может сделать плохое настроение более очевидным», – рассказала Льюис Daily Mail.

    Специалист порекомендовала отказаться от попыток искусственно вызывать у себя чувство благодарности или строить грандиозные планы. Гораздо эффективнее придерживаться привычного распорядка дня и меньше сравнивать свою жизнь с публикациями в интернете.

    Также важно поддерживать связь с близкими, которые могут тяжело переживать отсутствие компании.

    Увеличение продолжительности светового дня тоже способно незаметно повысить уровень стресса. Долгие вечера часто сдвигают время отхода ко сну, что неизбежно сказывается на эмоциональном фоне и может спровоцировать переутомление, предупредила специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвала способ избежать разочарования после праздников. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Психолог объяснила ностальгию по временам ковида.

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    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

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    2 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные водоемы достигли отметки в 15 градусов тепла, что в точности соответствует текущим температурным значениям на популярных южных курортах страны.

    По данным Гидрометцентра, в столичном регионе зафиксировано заметное потепление водоемов, передает ТАСС. «Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов», – сообщил представитель ведомства. Аналогичные значения синоптики сейчас отмечают в море у берегов Сочи и Феодосии.

    Главный врач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева призвала горожан пока воздержаться от купания. Специалист пояснила, что безопасными условиями считаются температура воздуха от 20 градусов и воды не ниже 18 градусов. Врач также напомнила о строгом запрете на плавание в необорудованных местах.

    Метеорологи поделились актуальными данными и по другим курортным направлениям. В Евпатории вода достигла 14 градусов, в Алуште – 12 градусов. Самое теплое море зафиксировано в Анапе и Ейске, где вода прогрелась до 18 и 19 градусов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спасатели МЧС рекомендовали москвичам плавать исключительно в специально оборудованных местах.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал открытие купального сезона в центральных регионах к середине июня. В конце мая Гидрометцентр зафиксировал потепление воды на курортах Сочи до 16 градусов.

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    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

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    2 июня 2026, 11:53 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о мощной трехминутной вспышке на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

    Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

    Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут. «На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

    Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

    Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.

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    2 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Роскосмос сообщил об 11 тыс. черновиков заявлений в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые запущенный сервис на «Госуслугах» вызвал большой интерес среди россиян, желающих попасть в отряд космонавтов, черновики заявлений оформили 11 тыс. человек, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

    Черновик заявления на вступление в отряд космонавтов через новый сервис на портале «Госуслуги» уже создали 11 тыс. человек, передает ТАСС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», уточнив, что прием заявок продолжается до конца июня, а онлайн-сервис в этом году был запущен впервые совместно с Минцифры.

    В сообщении подчеркивается: «Отбор – очень строгий, но интерес к услуге высокий – черновик заявления создали уже 11 тыс. человек». Среди тех, кто оформляет заявления, – россияне в возрасте от 19 до 35 лет, при этом 76% составляют мужчины и 24% – женщины.

    В «Роскосмосе» напомнили, что к участию в конкурсе допускаются граждане России до 35 лет с высшим образованием из утвержденного перечня, стажем работы по специальности не менее трех лет и знанием одного из иностранных языков: английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. После прохождения заочного отбора на портале кандидатов пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов, где им предстоит пройти медицинское обследование, собеседование и сдать нормативы физической подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    Специалисты впервые применят искусственный интеллект для анализа физических и медицинских параметров претендентов.

    В конце прошлого года российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые в истории оформил государственную услугу прямо с орбиты Земли.

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    1 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников связи

    Китайская ракета Long March-12B Y1 успешно вывела на орбиту спутники Qianfan

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках программы создания орбитальной сети широкополосной связи Китая состоялся успешный запуск ракеты-носителя с группировкой аппаратов серии Qianfan.

    Китайская ракета-носитель Long March-12B Y1 успешно вывела на заданные орбиты группу сетевых спутников Qianfan, сообщает агентство Синьхуа. Старт произвели в 11.40 по московскому времени с коммерческой площадки Дунфэн на северо-западе страны.

    Космическая миссия признана полностью успешной. Программа Qianfan нацелена на масштабное развертывание спутниковой группировки. Она предназначена для обеспечения широкополосной связи и эффективной передачи данных.

    Текущий пуск стал 647-м по счету для ракет-носителей семейства Long March. Китай продолжает активное развитие своей национальной космической инфраструктуры, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Китай запустил 18 аппаратов группировки «Цяньфань» с космодрома на острове Хайнань.

    В марте этого года ракета-носитель «Чанчжэн-8А» доставила на орбиту 20-ю партию низкоорбитальных интернет-спутников.

    В середине мая коммерческая ракета Kinetica-1 отправила в космос группу из пяти аппаратов различного назначения.

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    2 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    Глава НАСА назвал сроки восстановления стартовой площадки Blue Origin

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава НАСА Джаред Айзекман заявил телеканалу CNBC, что на восстановление поврежденной при взрыве стартовой площадки Blue Origin, потребуется «довольно много времени».

    В четверг, 28 мая, компания Blue Origin Джеффа Безоса проводила испытания своей массивной ракеты New Glenn на стартовой площадке Космических сил в Кейп-Канаверале, штат Флорида. Ракета взорвалась, превратившись в огненный шар. Безос подтвердил, что персонал Blue Origin в безопасности, и пообещал восстановить работу, назвав произошедшее «очень тяжелым днем».

    Айзекман заявил в интервью CNBC на саммите CEO Council, что 2028 год «вполне соответствует» возможному сроку восстановления после сбоя.

    «В целом, мы все объединяемся вокруг идеи, что, безусловно, хотим, чтобы Blue Origin добилась больших успехов. Поэтому необходимо восстановить площадку, обеспечить экспертную поддержку, провести анализ первопричин. Давайте выясним, что сломалось, а затем будем двигаться дальше», – предложил глава НАСА.

    В пятницу Айзекман, Безос и генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп посетили стартовую площадку и обратились к сотрудникам космического стартапа. В субботнем посте в X Лимп написал, что Blue Origin с тех пор частично восстановила доступ к стартовой площадке и разработала план по ее восстановлению.

    «Что касается тяжелых ракет-носителей, знаете, действительно тяжелых, то здесь участвуют SpaceX и Blue Origin, и очевидно, что одна из них сейчас простаивает на стартовой площадке», – сказал Айзекман.

    Ракета New Glenn была разработана компанией Blue Origin для конкуренции с ракетой Falcon 9 компании SpaceX, а также с тяжелой ракетой-носителем Vulcan компании United Launch Alliance.

    У компании Blue Origin всего одна стартовая площадка New Glenn, поэтому взрыв в четверг стал разрушительным происшествием. Компания планирует использовать стартовую площадку New Glenn с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии, но эта площадка находится в стадии разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась при запуске. Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал конкурентам быстрого восстановления после инцидента. Взрыв ракеты компании Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде.

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    2 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Ракету для запуска корабля «Прогресс МС-36» доставили на Байконур

    Роскосмос сообщил о доставке ракеты «Союз-2.1б» на космодром Байконур

    Tекст: Мария Иванова

    Блоки ракеты-носителя благополучно прибыли на технический комплекс площадки 31, где вскоре начнется подготовка к запуску грузового корабля.

    Специалисты космического центра «Южный» успешно приняли эшелон с составными частями ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает Telegram-канал Роскосмоса. Данная техника предназначена для вывода на орбиту грузового транспортного корабля «Прогресс МС-36».

    После завершения выгрузки все блоки разместят на специально оборудованных рабочих местах. Затем носитель отправят на технический комплекс площадки 31. Там ракета будет находиться на хранении вплоть до начала непосредственной подготовки к старту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая иностранные партнеры согласовали эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года.

    Месяцем ранее грузовой корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к российскому сегменту орбитальной станции.

    В марте с космодрома Байконур стартовала ракета с предыдущим аппаратом «Прогресс МС-33».

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    2 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона в ближайшие сутки ожидает переменная облачность и достаточно теплая погода, указала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    В столице во вторник прогнозируется комфортная погода без дождей, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит плюс 10 – плюс 12 градусов, по региону – от плюс 7 до плюс 12 градусов», – рассказала она.

    Специалист также отметила, что днем воздух в городе прогреется до 21 градуса, а по области значения могут достигнуть 22 градусов. При этом подует северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая метеорологи анонсировали начало климатического лета в столице.

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    3 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощнейшую за полтора месяца вспышку на Солнце

    ИКИ РАН: На Солнце произошла сильнейшая с апреля вспышка класса М9.3

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью почти в самом центре солнечного диска произошел мощный взрыв балла М9.3, которому не хватило лишь 7% до экстремального уровня.

    Рекордное с 24 апреля явление зафиксировали в 4.36 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. До порога экстремального Х-класса не хватило всего 7%.

    «Откровенно говоря, еще сутки назад казалось, что нет никаких шансов написать сегодня что-то подобное, но смотри ты», – признались специалисты. Ситуация начала осложняться накануне, когда график активности стал напоминать энцефалограмму.

    Взрывы происходят с интервалом около семи часов, их интенсивность постоянно нарастает. Следующий удар ожидается около полудня, он может превысить уровень X. При этом физические модели оценивают вероятность такого события лишь в 3%.

    Эпицентр находился почти в самом центре солнечного диска, поэтому возможные выбросы плазмы направлены прямо к Земле. Однако объективные средства контроля пока не подтверждают формирование облака, сейчас явление считается безопасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне автоматические системы пропустили трехминутную солнечную вспышку предпоследнего класса мощности.

    Неделей ранее коронографы зафиксировали крупные выбросы плазмы после периода относительного покоя.

    В конце апреля на светиле произошла мощнейшая вспышка высшего балла Х2,5.

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    3 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Эксперты сообщили о раннем начале сезона тополиного пуха

    Tекст: Денис Тельманов

    В российских городах из-за аномально теплой весны началось распространение летнего снега, хотя обычно это явление ожидается только в середине июня.

    Сезон тополиного пуха стартовал в Москве и других регионах страны раньше привычных сроков из-за высокой температуры весной, передает ТАСС.

    Об этом рассказала ведущий инженер и ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова.

    «Обычно сезон тополиного пуха начинается в середине июня. Но в этом году весна была достаточно теплой, поэтому уже сейчас в Москве и других городах России ожидается или уже наблюдается появление первых пушинок», – пояснила специалист.

    Период распространения пуха длится около трех недель. Деревья созревают с разной скоростью: сначала пуховые коробочки лопаются на освещенных солнцем территориях, а сухая погода дополнительно стимулирует этот процесс.

    По словам эксперта, главная функция пуха – обеспечить семени влажную среду при попадании в почву, создавая микропарник, чтобы молодое растение не пересохло в первые часы жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году весенняя аллергия стартовала раньше обычного из-за теплой погоды. Врачи назвали заблуждением миф об аллергии на тополиный пух. Роман Вильфанд объяснил весенние обострения у людей переносом пыльцы березы ветрами.

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