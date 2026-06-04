В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

Tекст: Дмитрий Зубарев

До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

«До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

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