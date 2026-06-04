Скворцова: Российская вакцина от рака доказала эффективность

Tекст: Алексей Дегтярёв

У пациентов сформировался ожидаемый иммунный ответ, сказала Скворцова, передает RT.

«Первые пациенты получили лечение в конце марта – начале апреля, и по этим пациентам у нас уже есть два месяца наблюдений. Мы можем сказать, что вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», – отметила глава ФМБА в интервью ведущему Рику Санчесу.

Скворцова уточнила, что сейчас для терапии препаратом отобрано более 40 человек. Они находятся на различных этапах подготовки вакцины или ее применения. В основном это пациенты с метастатическим раком толстой кишки, перенесшие операцию и получившие не менее двух линий системной химиотерапии.

Оценивать клиническую эффективность препарата начнут в ближайшие месяцы, спустя три месяца после первой инъекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России запустили специальный портал для включения пациентов в регистр на получение персонифицированной вакцины от рака кишечника.

Первый больной успешно перенес три процедуры введения отечественного препарата «Онкопепт».