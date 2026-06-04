Роспотребнадзор назвал способы спасения от смертельного вируса Эбола за границей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Простые меры предосторожности позволят россиянам сохранить здоровье при посещении африканских государств, передает РИА «Новости». «При поездках в неблагополучные страны необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи. Избегать контактов с людьми, имеющими признаки недомогания, а также исключить контакты с животными», – заявила Пшеничная.

Специалист добавила, что при появлении слабости, тошноты, мышечных болей или сыпи после возвращения домой следует немедленно обратиться за медицинской помощью. При этом инфекция не передается воздушно-капельным путем или через еду, заражение происходит исключительно при тесном взаимодействии с больным.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде угрозой международного масштаба. По актуальной статистике, лабораторно подтверждены 344 случая инфицирования, опасная болезнь унесла жизни 60 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Роспотребнадзор призвал туристов к максимальной осторожности из-за вспышки лихорадки в Африке.

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