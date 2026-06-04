Минздрав России изменил стандарт лечения панических атак

Tекст: Антон Антонов

В перечень диагностических процедур добавлены исследования на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на бледную трепонему, передает ТАСС.

В качестве нового метода терапии в документ включено «воздействие излучением видимого диапазона», или светотерапия. Традиционно этот способ используется для борьбы с некоторыми видами депрессии и сезонным аффективным расстройством, возникающим из-за нехватки солнечного света в зимний период. Считается, что светотерапия способствует восстановлению биологических ритмов организма.

При этом в арсенале врачей сохранятся и прежние методы лечения. Пациентам по-прежнему будут доступны индивидуальные и групповые психотерапевтические занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвала психотерапию основным методом лечения панических атак.

Панические атаки имеют резко очерченные симптомы. Как правило, у пациента наблюдается учащение сердцебиения, головокружение, ощущение, что поднимается давление, сильный страх того, что с ним что-то произойдет (например, умрет, случится инсульт или сердечный приступ). У него появляется страх, что он может не выдержать происходящего.

