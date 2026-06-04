На Камчатке задержали похитившего 45 млн рублей курьера мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции поймали мужчину, подозреваемого в соучастии в крупном телефонном мошенничестве, передает ТАСС. В апреле 2026 года преступники звонили потерпевшим через мессенджеры, выдавая себя за сотрудников ФСБ. Они убеждали пенсионеров снять сбережения для спасения от фиктивного хищения.

Обманутые граждане отдавали наличные местному посреднику, который затем вручал их прибывшему из Москвы подозреваемому. Всего у двух человек выманили более 45 млн рублей.

В региональном управлении МВД раскрыли подробности. «Роль задержанного в преступной схеме заключалась в получении похищенных денежных средств от местного курьера и их транспортировке в Москву для дальнейшего распределения между участниками организованной группы», – сообщили в ведомстве.

После получения средств злоумышленник покинул полуостров. Против него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ранее, 14 апреля, в аэропорту Петропавловска-Камчатского задержали первого курьера, сейчас он заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле пожилая жительница Подмосковья отдала курьерам мошенников 70 млн рублей.

В феврале столичные полицейские задержали пособника аферистов с похищенными у школьницы деньгами.

В конце прошлого года правоохранители поймали соучастницу обмана московской пенсионерки на 45 млн рублей.