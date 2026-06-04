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    4 июня 2026, 06:31 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил надвигающейся на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Теплая летняя погода сохранится в российской столице до конца текущей недели, а к выходным воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

    При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

    5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

    6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

    Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.

    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

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    2 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина, ограбили в московском парке, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в Измайловском лесопарке Москвы, передает РИА «Новости». Потерпевший познакомился там с двумя мужчинами, однако вскоре между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из участников применил пневматическое оружие, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    По информации полиции, во время потасовки из кармана мужчины выпал телефон стоимостью 80 тыс. рублей. Этим воспользовался один из подозреваемых, который забрал устройство и скрылся. Впоследствии оба предполагаемых участника нападения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Стоит отметить, что пострадавший ранее уже подвергался нападению в этом же месте. Семь лет назад хулиган под видом полицейского нанес мужчине несколько ударов, однако тогда попытки ограбления не последовало.

    Ранее вор в маске с лицом Леонида Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

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    2 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его информации, на местах падения обломков уже находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

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    3 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин. Позже он уточнил, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще восемь беспилотников.

    Экстренные службы продолжают работу в районах падения обломков, говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще восьми сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших к Москве БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Министерства обороны нейтрализовали два беспилотника, которые двигались в направлении Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее обломки беспилотника упали во дворе жилого дома в Краснодарском крае.

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    3 июня 2026, 16:34 • Новости дня
    Названо количество погибших от жары в Испании

    El Mundo: В Испании 101 человек погиб от жары до прихода лета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший май стал самым смертоносным месяцем по числу жертв аномальных температур за всю историю метеонаблюдений в Испании, отметили местные СМИ

    В Испании от аномальной жары, наступившей до прихода календарного лета, погиб 101 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Астурии, Галисии и Стране Басков. Большинство погибших - пожилые женщины, пишет МК со ссылкой на El Mundo.

    В последнюю неделю мая температуры в стране превышали климатические нормы на 10-15 градусов. Уровень смертности оказался втрое выше средних показателей за последние десять лет. С 2015 по 2025 год от последствий жары в Испании скончались более 27,5 тыс. человек.

    В периоды волн жары количество госпитализаций возрастает на 10%, а число несчастных случаев на производстве увеличивается до 17%. «Главная проблема заключается не только в том, что становится жарче, но и в том, что жара приходит все раньше, когда организмы людей еще не успели акклиматизироваться», – заявила министр здравоохранения Моника Гарсия.

    В рамках Плана мер по борьбе с высокими температурами на 2026 год обновлены пороги опасной жары. Прогноз риска визуализирован по типу светофора, при этом уровни опасности имеют разное значение для разных категорий населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая в нескольких регионах Испании от аномальной жары скончались 36 человек. Летом прошлого года испанские власти зарегистрировали почти 1,2 тысячи связанных с высокими температурами смертей.

    А годом ранее в Европе аномальная жара унесла жизни более 24 тысяч человек.

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    3 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 12 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака еще трех беспилотников», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он проинформировал об уничтожении еще одного аппарата.

    На месте падения обломков продолжают работу экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду ПВО сбила еще восемь БПЛА.

    Кроме того, вечером во вторник Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам

    Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.

    Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.

    Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

    Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.

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    3 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    В Москве грабители с ножом отобрали у двух мужчин костюмы фурри

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке двое молодых людей, угрожая оружием, похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники напали на двух 18-летних посетителей, которые были одеты в костюмы субкультуры фурри, представляющие собой меховые наряды антропоморфных животных.

    «Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож», – сообщили в ГУ МВД.

    Испугавшись за свою жизнь, подростки отдали нападавшим свои вещи, после чего грабители скрылись. Общий материальный ущерб от их действий составил 37 тыс. рублей.

    Сотрудники полиции оперативно вычислили маршрут подозреваемых. В течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет, у которых изъяли нож и похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое, фигурантам уже предъявлено обвинение.

    В начале мая столичные полицейские задержали несовершеннолетнего юношу за попытку ограбления прохожего в Филевском парке.

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    2 июня 2026, 07:25 • Новости дня
    Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни

    Tекст: Катерина Туманова

    Наступление теплых солнечных дней нередко провоцирует обострение чувства одиночества и усиливает психологическое давление из-за необходимости постоянно демонстрировать радость, рассказала Daily Mail консультант Ханна Льюис из Compare My Health Insurance.

    По словам эксперта, в теплое время года многие начинают острее ощущать собственное одиночество. Это связано с тем, что социальные сети пестрят фотографиями чужого отдыха, создавая иллюзию всеобщего счастья. В результате человек сталкивается с внутренним давлением и необходимостью соответствовать навязанным стандартам.

    «Если вы чувствуете себя не так, как, по вашему мнению, «должны» чувствовать, это несоответствие может сделать плохое настроение более очевидным», – рассказала Льюис Daily Mail.

    Специалист порекомендовала отказаться от попыток искусственно вызывать у себя чувство благодарности или строить грандиозные планы. Гораздо эффективнее придерживаться привычного распорядка дня и меньше сравнивать свою жизнь с публикациями в интернете.

    Также важно поддерживать связь с близкими, которые могут тяжело переживать отсутствие компании.

    Увеличение продолжительности светового дня тоже способно незаметно повысить уровень стресса. Долгие вечера часто сдвигают время отхода ко сну, что неизбежно сказывается на эмоциональном фоне и может спровоцировать переутомление, предупредила специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвала способ избежать разочарования после праздников. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение. Психолог объяснила ностальгию по временам ковида.

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    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

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    1 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Ученые сообщили о треугольной корональной дыре на Солнце

    ИКИ РАН: Треугольная корональная дыра спровоцирует слабые магнитные возмущения

    Tекст: Мария Иванова

    В центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле, предупредили ученые.

    На Солнце зафиксировано формирование корональной дыры, имеющей форму почти идеального прямоугольного треугольника. Из-за этого явления в среду, 3 июня, на Земле ожидаются слабые геомагнитные возмущения, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В настоящее время звезда находится в относительно спокойном состоянии. Накануне наблюдались небольшие геомагнитные возмущения, вызванные выбросом плазмы, который произошел еще 27 мая.

    Специалисты отмечают, что вспышечная активность остается слабо повышенной, хотя фоновое излучение держится на уровне «C», указывая на продолжающуюся скрытую активность в короне.

    «Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», – подчеркнули в лаборатории. При этом предвестников сильных вспышек пока нет. Рост активности, наблюдавшийся во второй половине мая, практически сошел на нет. За это время на невидимой стороне Солнца произошло не менее четырех вспышек высшего уровня X, тогда как обращенная к Земле сторона оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая на скрытой стороне светила образовался гигантский центр активности.

    Незадолго до этого астрономы зафиксировали мощную солнечную вспышку класса M5.7.

    В начале года на поверхности звезды появилась крупная корональная дыра в виде перевернутой единицы.

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    2 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    Температура воды в Москве-реке сравнялась с показателями Черного моря
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные водоемы достигли отметки в 15 градусов тепла, что в точности соответствует текущим температурным значениям на популярных южных курортах страны.

    По данным Гидрометцентра, в столичном регионе зафиксировано заметное потепление водоемов, передает ТАСС. «Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов», – сообщил представитель ведомства. Аналогичные значения синоптики сейчас отмечают в море у берегов Сочи и Феодосии.

    Главный врач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева призвала горожан пока воздержаться от купания. Специалист пояснила, что безопасными условиями считаются температура воздуха от 20 градусов и воды не ниже 18 градусов. Врач также напомнила о строгом запрете на плавание в необорудованных местах.

    Метеорологи поделились актуальными данными и по другим курортным направлениям. В Евпатории вода достигла 14 градусов, в Алуште – 12 градусов. Самое теплое море зафиксировано в Анапе и Ейске, где вода прогрелась до 18 и 19 градусов соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спасатели МЧС рекомендовали москвичам плавать исключительно в специально оборудованных местах.

    Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал открытие купального сезона в центральных регионах к середине июня. В конце мая Гидрометцентр зафиксировал потепление воды на курортах Сочи до 16 градусов.

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    2 июня 2026, 11:53 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

    Ученые ИКИ РАН сообщили о мощной трехминутной вспышке на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная солнечная вспышка предпоследнего класса произошла утром 2 июня, продлившись всего три минуты и оставшись незамеченной автоматическими системами.

    Утром 2 июня на Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    Событие M-класса, соответствующее четвертому уровню по пятибалльной шкале, началось и завершилось за три минуты.

    Из-за кратковременности явления автоматические системы пропустили его, так как они настроены фиксировать фазу роста не менее четырех минут. «На Солнце очередной кандидат на звание самой стройной вспышки года», – отмечают специалисты лаборатории.

    Скорее всего, позже данные о событии будут внесены в каталоги вручную. Анализ профиля излучения показал, что вспышка спровоцировала выброс небольшого протуберанца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая коронографы зафиксировали массовые выбросы плазмы в космическое пространство.

    В середине прошлого месяца на поверхности светила произошла яркая вспышка класса M5.7.

    Первое в текущем году событие максимального балла Х случилось в январе.

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