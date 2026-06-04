Гидрометцентр предупредил надвигающейся на Москву жаре

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Температура будет повышаться от дня ко дню. По Москве будет около 10 градусов ночью, это до 6 июня, и только с 7 на 8 июня температура будет уже уверенно выше 10 градусов. 4 июня преимущественно без осадков, по области местами возможен туман», – сказала Макарова, передает ТАСС.

При этом в столице ночью будет 10-12 градусов, в Подмосковье – 8-13. Днем сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Температура в Москве дойдет до 23-25 градусов, в области – до 20-25.

5 июня в ночные часы в Подмосковье возможны небольшие дожди. Столбики термометров в Москве покажут 10-12 градусов, по области – 8-13. Днем прогнозируются кратковременные дожди, а в отдельных районах области – грозы. Воздух в столице прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье – до 20-25.

6 июня станет еще теплее. Ночь пройдет без осадков: в столице ожидается около 10 градусов, по области – 7-12. Днем в Москве температура поднимется до 24-26 градусов, в Подмосковье – до 21-26. 7 июня также не предвидится существенных осадков. Ночью температура составит 9-14 градусов, днем потеплеет до 22-27.

Тенденция к повышению температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Ночью ожидается 12-17 градусов, днем – 23-28.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого месяца Гидрометцентр России предупредил о приходе теплого воздуха из Средиземноморья.