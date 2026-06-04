Спецслужбы Сербии рекомендовали Вучичу отказаться от поездки в Черногорию

Tекст: Антон Антонов

«Необходимо объявить, что из-за неприятельских действий иностранных спецслужб и преступных кланов в Черногории, со стороны БИА официально рекомендовано президенту республики Сербии не ехать в Черногорию, так как установлено наличие высокого риска для безопасности», – подчеркнули в контрразведке.

Там добавили, что в соседней стране сейчас находится лидер «кавачского» клана Радойе Звицер, передает РИА «Новости».

Отмечается, что черногорские коллеги так и не предоставили Сербии оценку ситуации в сфере безопасности.

За контроль над наркотрафиком из Латинской Америки в Европу годами ведут борьбу наркокланы из пригородов черногорского Котора – сел Кавачи и Шкаляри. Обе организованные преступные группы в 2014 году выделились из которской ОПГ и за прошедшие годы убили свыше десятка конкурентов в Черногории и других странах

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Вучич жестко осудил соседнюю республику за экспорт наркокартелей.

Ранее сербские спецслужбы выявили на территории страны деятельность внедренных агентурных групп других государств.

Александр Вулин, занимавший пост вице-премьера Сербии, в 2024 году предупреждал об угрозе жизни главы государства со стороны международных криминальных группировок.