Огурцы оказались самым подешевевшим весной продуктом в России

Tекст: Антон Антонов

Лидером по темпам снижения цен оказались огурцы. В начале марта килограмм этого овоща обходился покупателям в среднем в 300 рублей, тогда как к первым числам июня показатель опустился до 143 рублей, передает РИА «Новости».

Существенная динамика зафиксирована и в сегменте других товаров. Стоимость помидоров сократилась на 20%, достигнув отметки в 223 рубля за килограмм. Сливочное масло также вошло в тройку лидеров, подешевев за три месяца на 3,1% до 1,1 тыс. рублей.

Замкнули пятерку наиболее подешевевших за весну продовольственных товаров бананы и рис. Цены на них уменьшились на 2,9% и 1,9% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стоимость свежих огурцов упала на 15 процентов.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил о годовом снижении цен на овощи «борщевого набора» на 24,8%.

Ранее Минсельхоз анонсировал весеннее удешевление овощей благодаря поступлению на рынок свежего урожая из парников.