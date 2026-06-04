Умер бывший руководитель британской разведки МИ-6 Алекс Янгер

Tекст: Антон Антонов

«Я был опечален известием о смерти сэра Алекса Янгера. Сэр Алекс Янгер вел образцовую жизнь и карьеру, в итоге заняв пост главы разведывательной службы с 2014 по 2020 год», – подчеркнул глава британского правительства.

В 2025 году у бывшего разведчика диагностировали рак простаты, передает РИА «Новости».

Офицер начал службу на Балканах в 1990-х годах, затем работал на Ближнем Востоке и руководил резидентурой в Кабуле. В 2009 году он возглавил контртеррористическое управление, а через три года стал заместителем руководителя МИ-6. Позже он сменил на посту директора Джона Сойерса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, период руководства Янгера ведомством стал самым долгим за последние 50 лет. Он часто делал заявления о мнимой российской угрозе.

В 2020 году Янгера на посту главы МИ-6 сменил высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур.

В 2019 году сын Алекса Янгера Сэм погиб в автокатастрофе.