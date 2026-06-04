На границе Эстонии в Нарве начали торговать местами на очередь в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Торговля позициями перед эстонским погранпунктом приобрела массовый характер, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Postimees.

«Чтобы попасть в Россию через погранпункт в Нарве может потребоваться больше половины дня, и все больше путешественников жалуются в социальных сетях на продавцов мест в очереди, которые зарабатывают деньги, стоя в очереди за других», – говорится в сообщении.

Стоимость подобной услуги достигает 160 евро. Эстонский департамент полиции и погранохраны осведомлен о ситуации. Однако правоохранительные органы не могут пресечь данную деятельность из-за отсутствия состава преступления.

Глава эстонского МВД Игорь Таро ранее исключил возможность физического ускорения пограничного контроля. Министр отказался открывать дополнительные пункты пропуска, подчеркнув, что процесс пойдет быстрее лишь при снижении потока выезжающих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские таможенники объяснили скопление людей на границе медленной работой эстонских служб. В середине мая власти Эстонии сократили время работы контрольно-пропускного пункта в Нарве до 12 часов.

В прошлом году предприимчивые местные жители предлагали услуги ожидания в подобных очередях за 10 евро в час.