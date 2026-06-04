  • Новость часаИзраиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
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    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня

    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня

    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА Новости.

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

    2 июня 2026, 19:34 • Новости дня
    Уроженец Белоруссии Гофман возглавил «Моссад»
    Уроженец Белоруссии Гофман возглавил «Моссад»
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-майор Роман Гофман, репатриировавшийся из Белоруссии в юности, официально вступил в должность руководителя израильской разведывательной службы «Моссад».

    Церемония вступления Гофмана в новую должность прошла с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС. Глава правительства отметил, что назначение встретило сопротивление в руководстве спецслужб, но в итоге состоялось.

    «Ты сам проложил себе путь своими руками. Две руки – это два кулака. Когда Роман приехал, на него набросились. Чужой ребенок, говорящий с русским акцентом, – сами знаете, что бывает с детьми. Но Роман прокладывал себе путь своими руками – двумя кулаками – и к 17 годам уже стал вице-чемпионом страны по боксу среди молодежи. Неплохо, Роман. Это был хороший знак», – заявил Нетаньяху.

    Премьер поставил перед новым руководителем главную задачу – противодействие Ирану. По словам политика, Израиль не допустит появления у Тегерана ядерного оружия и устранит угрозу, исходящую от баллистических ракет.

    Роман Гофман родился в 1976 году в Мозыре. В 1990 году его семья переехала в Израиль. Военную карьеру он начал в бронетанковых войсках, дослужился до командира дивизии. В мае 2024 года Гофман стал военным секретарем премьера. На посту главы разведки он сменил Давида Барнеа, чьи полномочия истекли в июне 2026 года.

    Нетаньяху объявил о планах назначить Романа Гофмана на пост главы разведки в декабре прошлого года. Позже консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру генерал-майора. При этом некоторые эксперты раскритиковали кадровый выбор израильского премьера из-за отсутствия у офицера опыта работы в спецслужбах.

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    2 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Парламент Израиля единогласно проголосовал за досрочный самороспуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты израильского парламента (Кнессета) единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске, сообщила газета The Times of Israel.

    Законопроект о досрочном прекращении работы израильского парламента прошел первое чтение, передает ТАСС.

    Документ поддержали 106 законодателей, при этом против не высказался ни один человек. Ранее инициатива получила одобрение профильного комитета.

    В конце мая Кнессет уже утвердил этот документ в предварительном чтении. Для окончательного вступления в силу закону предстоит пройти еще два этапа голосования на пленарных заседаниях. Очередные выборы должны состояться не позднее 27 октября 2026 года.

    Изначально роспуска добивались бывшие союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху из партии «Объединенный иудаизм Торы». Чтобы сохранить контроль над сроками выборов, лидер коалиции Офир Кац выдвинул собственный проект. В итоге инициативу поддержали как представители коалиции, так и оппозиционные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Кнессет одобрил законопроект о досрочном самороспуске в предварительном чтении.

    Незадолго до этого протестующие израильтяне потребовали проведения досрочных выборов.

    Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид создали совместную партию для участия в осеннем голосовании.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 03:27 • Новости дня
    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    КСИР заявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
    @ Mate Phillip A. Nickerson, Jr/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Иран атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в городе Манама (Бахрейн) с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР также заявил, что авиация США атаковала иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    «В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет», – сообщает Press TV.

    В свою очередь, американские военные назвали ложью сообщения КСИР. Подчеркивается, что «все иранские атаки на американские войска провалились».

    Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM также заявило, что американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм.

    В начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

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    2 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп резко осудил Нетаньяху за эскалацию в Ливане

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации конфликта в Ливане во время телефонного разговора в понедельник, сообщили Axios три чиновника.

    Ранее в понедельник Иран пригрозил отказаться от переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «чертовым психом» и обвинил его в неблагодарности. Он также затормозил осуществление плана Израиля по нанесению удара по Бейруту, пишет Axios.

    Один американский чиновник сообщил, будто Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз о бомбардировке ливанской столицы приведет к дальнейшей изоляции Израиля во всем мире.

    Трамп пытался убедить Нетаньяху в том, что американский лидер помог тому избежать тюрьмы, ссылаясь на его поддержку во время судебного процесса по делу о коррупции.

    «Да ты, черт тебя дери, сумасшедший. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», – передал беседу двух политических товарищей один из информаторов издания.

    Другой источник сказал, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент закричал на Нетаньяху: «Какого черта ты делаешь?»

    Еще один источник указывал на то, что Трамп был обеспокоен убийством Израиля мирных жителей в Ливане, и возражал против того, чтобы израильтяне разрушали здания.

    В итоге, по данным источника Axios в Израиле, страна не планирует наносить удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

    Несмотря на несколько напряженных разговоров между Трампом и Нетаньяху, один из чиновников сказал, что это был один из худших разговоров с начала его второго президентского поста. После телефонного разговора Трамп написал в Truth Social об успешных  переговорах с Ливаном и Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. В иранском парламенте поставили условие переговорам с США, а президент США объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

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    1 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Иран решил полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tasnim: Иран намерен полностью перекрыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе с целью оказания давления на Израиль, пишет Tasnim.

    «Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив», – сообщает Tasnim, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие меры рассматриваются как способ «наказать» израильскую сторону и ее союзников за агрессивные шаги против Ливана.

    Ранее КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

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    1 июня 2026, 18:46 • Новости дня
    МИД: Визит Зеленского не принесет пользы странам Ближнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит Владимира Зеленского в страны Ближнего Востока не принесет никакой добавленной стоимости для арабских государств, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на полях VI Международного научно-экспертного форума «Россия – Ближний Восток».

    Дипломат отметил, что страны Персидского залива имеют полное право принимать у себя украинского лидера, передает ТАСС. Однако взаимодействие с ним вряд ли приведет к позитивным результатам, поскольку Зеленский фактически является марионеткой Запада.

    «Поэтому точно так же, как эти западные базы или западные военнослужащие, дислоцированные в странах Аравийского полуострова, не принесли ничего хорошего, а только накликали беду на эти государства, так и его визит, с нашей точки зрения, никакой добавленной стоимости для наших арабских друзей не принесет», – подчеркнул Борисенко.

    Ранее Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.

    В марте Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    2 июня 2026, 02:14 • Новости дня
    Кнайсль посоветовала США беспроигрышный путь к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Катерина Туманова

    Для стабилизации ситуации в Персидском заливе американским войскам необходимо немедленно остановить нанесение ракетных ударов по иранской и ливанской территориям, поделилась рекомендацией бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    Дипломат отметила, что Тегеран стремится заключить соглашение по судоходству через Ормузский пролив, аналогичное конвенции о статусе Босфора и Дарданелл.

    «(Президент США Дональд) Трамп говорит об обогащении урана, но дело все в Ормузском проливе. В первую очередь США должны остановить удары. Это будет первый шаг к разрешению. Прекратите бомбить Иран, прекратите бомбить Ливан. <...> Это мой главный совет», – поделилась Кнайсль с РИА «Новости» кулуарах Мастерской новых медиа.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал незамедлительно передать американской стороне весь оставшийся обогащенный уран Ирана для уничтожения. Политик заявлял, что новая сделка с Тегераном практически согласована.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали атаковать иранские объекты, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры завершились безрезультатно, а американские силы начали блокаду портов республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Позже он объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели».

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    2 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    В иранском парламенте поставили условие переговорам с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговорный процесс с США будет приостановлен, а Тегеран выступит против Израиля, если израильские военные действия против Ливана не прекратятся, сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф после беседы с ливанским коллегой.

    «В беседе с моим братом Набихом Берри, спикером парламента Ливана, я подчеркнул, что если преступления сионистского режима в Ливане продолжатся, мы не только остановим процесс переговоров, но и выступим против режима. Да здравствует сопротивление! Да здравствует защита родины! Да здравствует братство двух народов Ирана и Ливана!» – сказано в сообщении Telegram-канала Галибафа.

    Ранее в этот же день госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.


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    1 июня 2026, 06:10 • Новости дня
    Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня
    Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с Израилем и Ливаном, чтобы обсудить новую инициативу по прекращению огня в регионе, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Госсекретарь Марко Рубио в течение последних 48 часов пообщался и с президентом Ливана Джозефом Ауном, и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня, сообщил мне американский чиновник», – написал в соцсети Х журналист Барак Равид.

    По словам информатора, новая инициатива была предложена в контексте продолжающихся переговоров между Израилем и Ливаном. Для продвижения этих переговоров США предложили в качестве первого шага, чтобы «Хезболла» прекратила нападения на Израиль.

    Взамен Израиль воздержится от эскалации в Бейруте, заявил американский чиновник. Это «создаст пространство для постепенной деэскалации и эффективного прекращения боевых действий».

    Президент Аун, по словам информатора, пытался продвинуть это предложение и добиться соглашения. Однако ответ спикера ливанского парламента Набиха Берри был уклончивым. Берри заявил, что гарантирует соблюдение «Хезболлой» режима прекращения огня, но возложил бремя его прекращения на Израиль.

    «Хезболла» следует примеру Тегерана. Она явно не заинтересована в благополучии ливанского народа <...> Иран тоже хочет затянуть конфликт в Ливане, чтобы присвоить себе заслугу «спасения положения. США не ожидают, что Израиль будет терпеть нападения на мирное население со стороны террористической организации. Самый быстрый способ деэскалации и защиты мирного населения со всех сторон – это немедленное прекращение огня со стороны «Хезболлы», – процитировал журналист слова информатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.

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    1 июня 2026, 14:33 • Новости дня
    КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступили с предупреждением в адрес коммерческих судов и нефтяных танкеров в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    «Мы предупреждаем торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе, что любое сотрудничество с внерегиональными враждебными силами стран будет расценено как угроза безопасности, чему будем противодействовать», – приводит заявление КСИР агентство Fars.

    По данным КСИР, за минувшие сутки через пролив прошли 15 судов, включая четыре нефтяных танкера, в координации с военно-морскими силами корпуса, передает РИА «Новости».

    Газета New York Times сообщала, что за последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам.

    В конце мая Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

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    2 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД обновил концепцию безопасности для зоны Персидского залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства. «В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана», – подчеркнули в МИД.

    Отмечается, что в сложившихся условиях особенно важна совместная дипломатическая работа для поиска долгосрочных компромиссов. Такие шаги помогут снизить напряженность и превратить регион в зону стабильного сотрудничества. Москва уверена, что основой новой архитектуры отношений должен стать строгий учет интересов всех местных государств и надежная защита от деструктивного внешнего вмешательства.

    Предыдущая редакция концепции была подготовлена в 2021 году, поэтому сейчас ее дополнили новыми актуальными элементами. Российские дипломаты рассчитывают, что инициатива даст импульс к поэтапному созданию всеобъемлющей системы безопасности. Ведомство призывает все конструктивно настроенные страны к совместной работе над общим видением будущих целей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе на переговорах в Дохе. Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования кризиса. МИД России призвал участников конфликта в зоне Персидского залива отказаться от ударов по невоенным целям и вернуться к переговорам.

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    1 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    NYT узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне напряженной обстановки десятки коммерческих кораблей с отключенными транспондерами пересекли опасную зону в Ормузском проливе при негласной поддержке Центрального командования.

    За последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам. Корабли следовали в Персидский залив и обратно в условиях повышенного риска из-за тупика в переговорах США и Ирана, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника.

    Большинство капитанов предпочли отключить транспондеры на суднах, чтобы избежать обнаружения. Маршруты прокладывались вдали от иранского побережья, ближе к Оману. Проход без разрешения Тегерана грозил атакой беспилотников или ракет.

    До американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля через эту акваторию ежедневно проходило более 100 судов. Нынешние показатели не говорят о полноценном восстановлении судоходства. Из-за скрытного характера движения аналитики не могут точно назвать количество рейсов.

    Однако стабильный трафик показывает готовность судовладельцев идти на риск. Многие корабли ранее застряли в заливе на долгие недели, терпя колоссальные убытки и оставляя экипажи в тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

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    1 июня 2026, 12:27 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана обвинил США в срыве перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия Вашингтона и обострение конфликта на Ближнем Востоке прямо указывают на нежелание американской стороны выполнять согласованные ранее условия прекращения огня.

    Продолжение морской блокады исламской республики и эскалация боевых действий ясно свидетельствуют об отказе американских властей от мирных договоренностей, передает ТАСС. Такое мнение выразил спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    «Морская блокада и эскалация военных преступлений в Ливане со стороны геноцидного сионистского режима служат наглядным свидетельством того, что США не соблюдают условия режима прекращения огня», – написал политик в социальной сети X. Он подчеркнул, что Вашингтону и Тель-Авиву в свое время придется заплатить за сделанный выбор.

    Утром 1 июня американские военные атаковали иранскую территорию, проигнорировав режим прекращения огня. Целями ударов стали радиолокационная станция и пункты управления беспилотниками. В ответ Корпус стражей исламской революции успешно поразил военную базу, с которой координировалось ночное нападение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана пригрозила открытием новых фронтов в случае повторных американских ударов.

    Ранее высшее военное командование исламской республики обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Перед этим американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе при попытке прорыва морской блокады.

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    1 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Кипр потребовал запретить наносить военные удары с баз на острове

    Tекст: Мария Иванова

    Никосия добивается от Лондона твердых гарантий того, что размещенные на острове британские базы не станут плацдармом для наступательных ударов в случае смены власти, пишет Politico.

    Кипр хочет предотвратить использование Дональдом Трампом британских баз на острове для военных ударов и просит у Британии гарантий на случай, если премьер-министром станет правый политик Найджел Фараж, пишет Politico.

    В марте британский премьер Кир Стармер отказал США в использовании баз для наступательных авиаударов по Ирану, но разрешил их применение в оборонительных целях.

    Британские и кипрские чиновники подтверждают опасения, что будущее правительство Британии может изменить этот подход. «Кипр приветствовал первоначальное решение Стармера по базам, однако страна хочет получить конкретные гарантии», – сообщил высокопоставленный кипрский дипломат. Никосия планирует поднять этот вопрос после окончания конфликта в Иране, опасаясь односторонних военных действий со стороны Лондона.

    Обеспокоенность Кипра усилилась после удара иранского беспилотника по базе Акротири 2 марта. Президент Никос Христодулидис призвал к переговорам о будущем баз, а Совет Европы поддержал намерение Никосии начать обсуждение. Партия Reform UK, лидирующая в опросах, настаивает на сохранении суверенитета Британии над базами, что совпадает с позицией нынешнего правительства.

    Британские власти заявляют о готовности обсуждать сотрудничество в сфере безопасности, но подчеркивают, что статус баз не подлежит пересмотру. В ответ на иранскую атаку Лондон усилил оборону на Кипре, развернув дополнительные радары, системы борьбы с беспилотниками, а также направив корабли и вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания исключила базу Акротири из оборонного соглашения с США.

    Президент Кипра Никос Христодулидис призвал Лондон обсудить дальнейшую судьбу этих военных объектов.

    Лидеры Евросоюза выразили готовность оказать содействие в переговорном процессе.

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    2 июня 2026, 02:02 • Новости дня
    Трамп объявил о возможности заключить сделку с Ираном «в течение следующей недели»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о продуктивных переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителем «Хезболлы», которых снова призвал к миру и прекращению ударов друг по другу.

    «Сегодня я разговаривал с Биби Нетаньяху и попросил его не участвовать в крупном рейде на Бейрут, Ливан. Он развернул свои войска. Спасибо, Биби! У меня также был разговор с представителями лидеров «Хезболлы», и они согласились прекратить огонь по Израилю и его солдатам. Аналогичным образом Израиль согласился прекратить огонь по ним. Давайте посмотрим, как долго это продлится – надеюсь, это будет длиться вечно!» – написал он.

    Кроме того, 1 июня Трамп заявил телеканалу CNBC, что собирается спросить Нетаньяху, «что происходит в Ливане». Иран не уведомлял американского президента о выходе из переговоров, поэтому Трамп заявил, что, по его мнению, сделка с Ираном может быть заключена «в течение следующей недели», передает ABC News.

    Трамп заявил телеканалу, что, по его мнению, он сможет достичь соглашения с Ираном о продлении режима прекращения огня и возобновлении работы Ормузского пролива «в течение следующей недели».

    По словам президента, проблема заключалась в том, что иранцы были недовольны нападениями Израиля на Ливан, а когда он поговорил с «Хезболлой» и сказал, что стрельба запрещена, а потом поговорил с Биби, повторив то же самое о запрете стрельбы, обе стороны прекратили стрелять друг в друга.

    Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть «даже лучше, чем военная победа».

    Что касается сроков завершения и согласования меморандума о взаимопонимании по возобновлению работы пролива, Трамп сказал: «Думаю, речь идет о следующей неделе».

    Он сказал, что пока договоренности нет, потому что «мне еще нужно набрать несколько очков», сказал он, отметив, что переговоры с Ираном продолжаются» «быстрыми темпами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня, а президент США снова заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку. Также глава Белого дома внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном. А в иранском парламенте поставили условие переговорам с США.

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