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    30 июня 2026, 22:25 • Новости дня

    Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абделя Латыфа Аз-Зайяни был посвящен обстановке в зоне Персидского залива и выполнению июньского меморандума между США и Ираном, сообщает МИД России.

    Переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива, сообщается на сайте МИД.

    Они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

    Лавров и Аз-Зайяни договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Однако позднее стороны вновь обменялись ударами. По данным СМИ, после этого США и Иран договорились прекратить взаимные удары.

    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры

    МИД Ирана сообщило о нарушении меморандума ООН

    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    28 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    США атаковали десять целей в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Истребители ВМС и ВВС США нанесли удары сегодня вечером по десяти иранским военным целям в нескольких местах в Ормузском проливе и его окрестностях в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku», – сообщает CENTCOM в X.

    Американский чиновник заявил, что после ответных ударов Ирана не поступало информации о «жертвах со стороны США или ущербе объектам США в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 02:51 • Новости дня
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    Трамп пригрозил уничтожить Иран
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, эти действия стали ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

    Американский лидер предупредил, что в будущем, по его мнению, может наступить момент, когда США перестанут «сдерживаться» и «будут вынуждены» военным путем завершить начатые действия. Он заявил, что в таком случае «Исламская Республика Иран перестанет существовать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану.

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    28 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    КСИР заявил об ударах Ирана по целям в Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции в ответ на нападение США на Иран атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне, сообщает Tasnim.

    «ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США», – говорится в материале Reuters со ссылкой на агентство Tasnim.

    КСИР заявил, что нанес удары по авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте и военно-морской базе флота в порту Салман в Бахрейне, «уничтожив их и решительно ответив на недавние удары США по югу Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    КСИР заявил, что США атаковали пять иранских береговых постов. В заявлении КСИР отмечено, что нарушение прекращения огня противоречит первому положению ирано-американского меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде,

    В КСИР подчеркнули, что такое развитие ситуации приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные сообщили, что нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku в Ормузском проливе.

    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 01:33 • Новости дня
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранского дрона на танкер Kiku, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным CENTCOM, в субботу иранский беспилотник атаковал танкер Kiku под панамским флагом в Ормузском проливе. Судно перевозило свыше 2 млн баррелей нефти. При этом, как отмечается в сообщении командования, проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается.

    Телеканал Press TV, что несколько снарядов попали в населенный пункт на острове Кешм. Удары также пришлись по вышке связи в районе иранского города Сирик.

    Fox News сообщает о завершении военной операции США по нанесению ударов по целям в Иране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер.

    Военный эксперт Юрий Лямин предупреждал, что нарушения перемирия между Ираном и США могут регулярно повторяться.

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    28 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    FP: Военная операция США в Иране оказалась исключительно контрпродуктивной

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо того, чтобы обеспечить беспрепятственный поток энергоресурсов, вмешательство Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке лишь нарушило поставки, пишет Foreign Policy.

    Операция «Эпическая ярость» активизировала дискуссию о стратегической ценности американских военных баз на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

    Издание отмечает, что военное присутствие Вашингтона на Ближнем Востоке оказалось реализовано в «исключительно контрпродуктивном ключе».

    В ходе конфликта Иран нанес удары по меньшей мере по 20 военным объектам США в восьми странах. Это вызвало значительные разрушения и вынудило американских военнослужащих передислоцироваться в отели и офисные здания по всему региону.

    По мнению издания, «Эпическая ярость» спровоцировала «самый опасный сценарий нефтяного кризиса», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе.

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

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    28 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

    Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.

    «Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.

    Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.

    Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.

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    28 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза

    США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива в ответ на атаку на коммерческий танкер, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    «Как заявил американский чиновник, военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннюю атаку Ирана на коммерческий танкер», – пишет Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ответных ударов по иранским объектам.

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    28 июня 2026, 03:29 • Новости дня
    Армия Кувейта сообщила об отражении атаки ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО Кувейта задействованы против ракет и беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на армию Кувейта.

    Армия Кувейта заявила, что отражают атаки «вражеских» ракет и БПЛА, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты нанесли авиаудары по целям на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран.

    В феврале США и Израиль начали наносить удары по территории Ирана. Иран ответил атаками по целям в регионе. В июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позднее Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.

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    28 июня 2026, 20:47 • Новости дня
    Ирак предложил стать посредником между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Багдад предложил свои услуги в качестве переговорщика между Вашингтоном и Тегераном для скорейшего завершения военного конфликта в регионе.

    Ирак выразил готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для прекращения вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    «Ирак поддерживает прекрасные отношения как с США, так и с Ираном, и мы готовы работать с обеими сторонами над урегулированием этого конфликта», – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Багдаде.

    Политик напомнил об успешном опыте Багдада в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что конфликт в Ормузском проливе продолжается, несмотря на недавнее подписание меморандума о взаимопонимании. Министр добавил, что война ведет к разрушению всего региона, поэтому ее необходимо закончить.

    В середине июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе. Однако напряженность сохраняется из-за взаимных ударов сторон в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении договоренностей из-за новых авиаударов.

    Еще весной глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    28 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Лихачев: Росатом не вернет специалистов на АЭС «Бушер» без гарантий безопасности

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские атомщики не вернутся к работе на иранской АЭС «Бушер», пока не будут обеспечены стопроцентные гарантии их безопасности, подчеркнул глава госкорпорации Алесей Лихачев.

    Госкорпорация «Росатом» не будет возвращать российских специалистов на атомную станцию «Бушер» в Иране до получения стопроцентных гарантий их безопасности, передает РИА «Новости». Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, как возобновление обстрелов в Иране отразится на возвращении отечественных специалистов на АЭС, Лихачев подчеркнул жесткость позиции корпорации. «Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их, конечно, возвращать не будем», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране продолжилось после паузы, но полное возвращение российских специалистов отложено из-за нестабильной военной обстановки.

    Ранее Лихачев заявил о негативном развитии ситуации на АЭС «Бушер» и сообщил об эвакуации 250 сотрудников.

    В апреле глава Росатома сообщил о финальной эвакуации более 200 специалистов с АЭС «Бушер», при этом на объекте планировали оставить около 50 человек для поддержания работы оборудования.

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    28 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    Иранская авиакомпания возобновила перелеты между Рештом и Астраханью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская авиакомпания Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью, сообщил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни.

    «В связи с высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту Решт – Астрахань с сегодняшнего дня авиакомпания Pouya Air возобновила выполнение регулярных рейсов по этому направлению», – сказал руководитель воздушной гавани, передает ТАСС.

    Самолеты будут летать два раза в неделю. Отправления запланированы по воскресеньям и понедельникам. Перелеты туда и обратно осуществляются в течение одного дня.

    Мирхосейни напомнил, что последний рейс по этому направлению состоялся до 12-дневной войны в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы отечественных перевозчиков в Иран.

    В начале июня власти Исламской республики полностью открыли воздушное пространство страны для гражданских лайнеров.

    В конце апреля иранская авиакомпания Mahan Air возобновила полеты из Тегерана в Москву после двухмесячного перерыва.

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