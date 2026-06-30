Российское историческое общество определило ключевые направления развития

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России состоялось XIV Общее собрание РИО. Центральной темой стало 160-летие со дня основания Императорского Русского исторического общества и определение концепции развития организации на ближайшие годы. В работе приняли участие ученые, педагоги, представители органов власти, музеев, библиотек и архивов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин. В послании глава государства подчеркнул: «Достойно выполняя важную, благородную миссию исторического просвещения, воссозданное Российское историческое общество объединяет в решении своих задач ученых, преподавателей высших учебных заведений, представителей музеев, архивов, библиотек, популяризаторов науки». Он отметил вклад РИО в сохранение национальной памяти, развитие школьного и вузовского образования и особое значение этой работы в Год единства народов России.
Заседание провел председатель РИО Сергей Нарышкин. Он напомнил о «колоссальном вкладе» Императорского Русского исторического общества в развитие отечественной науки и сообщил, что сейчас в РИО входят более 180 ведущих исторических организаций и свыше 1000 личных членов. Нарышкин выделил среди приоритетов развитие исторической науки и просвещения в Донбассе, Приазовье и регионах, граничащих с зоной проведения спецоперации, а также подготовку к 300-летию Екатерины II.
Просветительская повестка РИО на ближайшие годы, по его словам, будет включать подготовку к 250-летию Александра I, 85-летию Сталинградской битвы и пятилетию вхождения воссоединенных регионов в состав России. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что без знания истории своей страны человек лишает себя возможности понимать ее настоящее и участвовать в построении будущего, и рассказал о развитии исторического образования в вузе и сотрудничестве с РИО.
Одной из ключевых тем собрания стал Год единства народов России. Сопредседатель РИО, ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил о научных и просветительских проектах, посвященных межнациональному единству, и выделил Петербургский этнофорум с участием более 500 человек, где обсуждались государственная и национальная политика, гражданская идентичность и сохранение языкового и культурного многообразия. О региональной работе рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отметив, что единство народов формируется общей историей и ее присутствием в повседневной жизни.
Сопредседатель РИО, замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что в 2026–2027 учебном году на исторические специальности выделено 6162 бюджетных места. Особое внимание уделено регионам, граничащим с зоной проведения спецоперации: в десятку лидеров по количеству мест вошли Донецкая и Луганская народные республики, Ростовская и Белгородская области. Всего на начало прошлого учебного года в России обучалось 27 700 будущих историков в 144 университетах.
Сопредседатель РИО, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил расширение деятельности общества, прежде всего в международном направлении. Он напомнил о недавней конференции на площадке РИО, посвященной общей исторической памяти со странами СНГ, и заседании Ассоциации директоров институтов истории стран СНГ. В регионах работают 78 отделений РИО, реализующих просветительские проекты по всей стране.
Решением Общего собрания утверждены новые председатели региональных отделений РИО в Воронежской, Нижегородской и Новгородской областях, Республике Алтай, Татарстане, Тыве и Красноярском крае. Участники также проголосовали за приоритетные темы работы на 2027–2028 годы: определены 193 общегосударственных юбилея, включая 250-летие Александра I, 200-летие Льва Толстого, 85-летие прорыва блокады Ленинграда и пятилетие принятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Кроме того, Общее собрание приняло новых членов общества и одобрило кадровые изменения в руководящих органах РИО. В Совет вошли и. о. директора Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев, генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Юрий Носов и заместитель главы Тамбовской области Николай Федосеенков. Мероприятие завершилось церемонией вручения памятных наград Российского исторического общества.