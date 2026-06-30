В Национальном центре «Россия» открылся второй Форум женщин Севера

Главная тема форума обозначена как «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России», в центре внимания – сохранение культуры, традиций и языков Севера, Сибири и Дальнего Востока, экология Арктики и вклад женщин в экономику северных территорий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Президент России Владимир Путин направил участницам форума приветствие, которое зачитал полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьев. «Женщины вносят уникальный вклад в развитие наших северных территорий. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола», – отметил глава государства, поблагодарив женщин за труд в экономике, науке, творчестве, волонтерстве и поддержку участников и ветеранов специальной военной операции.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Форум женщин Севера площадкой, где инициативы превращаются в решения. Она напомнила о принятом законе о кочевом образовании, который позволил детям коренных малочисленных народов учиться в местах традиционного образа жизни, а также о концепции устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Матвиенко подчеркнула, что по рекомендациям участниц первого форума были уточнены правила традиционного рыболовства и в профессиональный стандарт животновода включена новая профессия – работник кочевого жилища, что официально признало труд женщин-кочевниц и обеспечило им пенсионные права наравне с другими работниками Крайнего Севера.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что труд, профессионализм и ответственность женщин во многом определяют развитие геостратегических территорий. Он отметил, что на Дальнем Востоке благодаря мерам поддержки создаются условия и для карьеры, и для семейной жизни, а уровень рождаемости там выше среднероссийского – 1,43 против 1,36. Чекунков добавил, что женщины остаются одной из главных созидательных сил Дальнего Востока и Арктики.
Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт представила региональные практики поддержки коренных народов и женских инициатив. По ее словам, в округе реализуются проекты «Красный чум», предполагающий диспансеризацию оленеводов прямо в тундре, и «Дети Арктики», а на март следующего года запланирован форум чумработниц. Гехт подчеркнула, что в экстремальных северных условиях женщина является основой экономической, социальной и духовной жизни, а в округе более пятнадцати педагогов преподают ненецкий язык, создается интерактивный словарь и первые учебники по истории, географии и литературе региона.
В пленарной сессии также приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и другие спикеры.
В рамках заседания прошло торжественное награждение лауреатов премии Евразийского женского форума «По зову женского сердца» – Эльvira Нургалиевой, Анны Отке и Евгении Чибис. Второй Форум женщин Севера проходит с 30 июня по 1 июля, его организаторами выступили Совет Федерации, Минвостокразвития России и Евразийский женский форум при поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и АНО «Центр традиционных знаний и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».