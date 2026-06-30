  • Новость часаУдары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье
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    Как СКИФ усилит технологическую эффективность России
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    Передающийся клещами смертельный вирус Повассан начал стремительно распространяться в США
    Ученые зафиксировали гибель неизвестной кометы на Солнце
    Лантратова: На Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области
    В Москве похоронили бывшего министра обороны Сергея Иванова
    Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Песков сообщил о готовности России импортировать топливо
    30 июня 2026, 17:44 • Новости дня

    Спасатели обнаружили тело второго пропавшего туриста на реке Агул

    СК сообщил об обнаружении тела пропавшего красноярского туриста

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирбейско-Саянском округе спасатели нашли погибшим мужчину, который исчез вместе со своей спутницей во время речного путешествия.

    Спасатели обнаружили тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул в Красноярском крае, передает ТАСС.

    В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что погибший был найден в водоеме на территории Ирбейско-Саянского муниципального округа.

    «В Ирбейско-Саянском округе обнаружено тело мужчины, погибшего во время сплава. Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела мужчины. По данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве.

    Утром того же дня поисковики нашли тело женщины, которая отправилась в поход вместе с погибшим. Известно, что пара начала сплав 19 июня на двух лодках и планировала вернуться 26 июня. Однако в назначенный срок путешественники не появились и перестали выходить на связь с близкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли из реки Агул тело пропавшей путешественницы. В конце мая волонтеры обнаружили на берегу Иртыша погибшего сапбордиста.

    В марте сотрудники МЧС нашли мертвыми двух пропавших в Прикамье туристов.

    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    30 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 20 лет жительницы России стали более финансово самостоятельными, однако семья и любовь остаются для них важнейшими жизненными ориентирами, сказано в исследовании холдинга «Ромир».

    Российские женщины за последние 20 лет стали чаще формировать сбережения, но главной жизненной ценностью по-прежнему остается семья, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир», охватившего 40 тыс. человек.

    «За прошедшие годы существенно изменилось финансовое поведение россиянок. Если в 2005 году сбережения делали 45% женщин, то сегодня этот показатель вырос до 54%», – отмечают авторы исследования.

    Двадцать лет назад 78% женщин называли семью главной жизненной ценностью. Сегодня при выборе трех наиболее важных ориентиров счастливая семейная жизнь также занимает первое место, а любовь остается в числе ключевых приоритетов.

    По словам директора департамента человекометрии «Ромир» Олега Милехина, меняется как уровень благосостояния, так и модель поведения современной российской женщины.

    Она становится более самостоятельной в финансовых вопросах, чаще планирует будущее и формирует сбережения. При этом фундаментальные ценности остаются неизменными: семья продолжает быть главным источником устойчивости, добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умение выстраивать баланс семьи и карьеры названо важным качеством россиянок. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских. Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    29 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По административному зданию украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) был нанесен удар с использованием FPV-дрона.

    О случившемся сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. «Атакована Запорожская облвоенадминистрация. По вражескому административному зданию нанесен удар FPV-дроном», – говорится в публикации. Подробности о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не приводятся.

    Позже украинские СМИ сообщили, что по зданию ОВА был нанесен второй удар дроном.

    Накануне украинские военные нанесли свыше 60 ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. В середине июня вражеские беспилотники 11 раз ударили по зданию администрации этого города.

    Месяцем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали данный объект без жертв среди персонала.

    Видео удара FPV-дрона по зданию Запорожской ОВА смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    29 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    @ w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Подобные действия предпринимаются с целью исправить отчаянное положение украинских войск на поле боя, подчеркнула она.

    Дипломат назвала такие планы иррациональными фантазиями. «В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий», – говорится комментарии Захаровой на сайте ведомства.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске перерастания прямого столкновения с НАТО в обмен ядерными ударами.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обвинил Киев и Североатлантический альянс в выборе пути расширения конфликта.

    Служба внешней разведки сообщила о готовности украинских властей ради своего спасения разжечь крупномасштабную войну в Европе.

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    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

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    30 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, передает РИА «Новости».

    По словам министра, одной из ключевых задач для российской экономики остается повышение производительности труда, а также расширение участия в рынке труда молодежи и людей старшего возраста.

    «Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать», – сказал Решетников.

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители поколения Z предъявляют иные требования к работодателям. Для них важны атмосфера в коллективе, условия организации труда, его качество, а также возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. При этом, как показывают статистические данные, многие молодые специалисты в течение года меняют место работы или даже профессию.

    По словам Решетникова, работодатели также нередко обращают внимание на то, что молодые сотрудники менее готовы к переработкам. Министр пояснил, что для представителей нового поколения существует четкое разделение между рабочим и личным временем.

    «Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность», – заключил глава Минэкономразвития.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие гибкой занятости способом преодоления нехватки специалистов. В июне число ищущих работу подростков увеличилось на 16 процентов.

    В прошлом году психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил частое профессиональное выгорание среди зумеров.

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    30 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    Ученые раскрыли истинную природу Тунгусского метеорита

    Ученый Язев: Тунгусский метеорит был осколком кометы

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабная катастрофа 30 июня 1908 года на территории Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошла из-за столкновения Земли с ледяной глыбой, которая взорвалась в атмосфере и не оставила осколков на поверхности, рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

    Ежегодно в 30 июня отмечается День метеорита в память о событиях в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, где произошел мощный взрыв, поваливший деревья на территории диаметром более 60 км.

    «По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», – рассказал РИА «Новости» астроном Язев.

    Профессор пояснил, что метеоритами принято называть упавшие на поверхность камни. Кометы состоят преимущественно изо льда, поэтому космический гость разогрелся до тысяч градусов и превратился в пар на высоте нескольких километров.

    Поэтому многочисленные научные экспедиции так и не смогли найти осколки небесного тела.

    По оценкам специалистов, мощность взрыва над тайгой составила 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с энергией тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астероид размером с челябинский метеорит в сентябре 2025 года пролетел в 200 тыс. км от Земли. В НАСА рассказали о разрушении метеора над США. В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. А над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    Эксперт предупредила о риске приостановки выплаты пенсий

    Эксперт Голубева: Если человек полгода не получает пенсию, ее могут заморозить

    Tекст: Катерина Туманова

    Выдачу социальных начислений могут заморозить, если пожилой человек не забирает положенные средства в почтовом отделении на протяжении шести месяцев, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

    «В случае если пенсионер получает выплаты через «Почту России», основание применяется, если получатель в течение полугода не обращался за деньгами в отделение или не получал их через почтальона», – сказала Голубева ТАСС.

    Она уточнила, что данное правило не распространяется на банковские переводы.

    Если средства поступают на счет или карту, они автоматически считаются выданными с момента зачисления, даже если человек долго их не снимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии. Профессор Сафонов заявил, что максимальная страховая пенсия составляет 67 тыс. рублей. В Соцфонде сообщили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%.

    Кроме того, пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей.

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    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

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    29 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Венгрия приостановила прием документов на шенгенскую визу в трех городах России

    Венгрия приостановила прием документов на шенгенскую визу в Казани, Самаре и Уфе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия временно прекратила оформление разрешений на въезд для россиян через визовые центры в столицах Татарстана и Башкирии, а также в Самаре, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    В Telegram-канале АТОР уточнили, что Генеральное консульство Венгрии распорядилось приостановить прием документов на получение виз в Казани, Самаре и Уфе. Ограничения вступили в силу 29 июня 2026 года.

    «О возобновлении приема сообщат дополнительно», – говорится в сообщении организации.

    Специалисты уточнили, что в остальных регионах страны подача заявлений на венгерскую визу продолжается в штатном режиме. В ассоциации также напомнили, что Венгрия по-прежнему остается одним из наиболее удобных вариантов для получения шенгенской визы, а стандартный срок рассмотрения документов занимает около трех недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза продолжают выдачу шенгенских виз россиянам на фоне ужесточения контроля.

    Месяцем ранее Ассоциация туроператоров России предупредила туристов о возможных сложностях с оформлением документов из-за запуска цифровой системы EES.

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    29 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Умер бывший гендиректор завода по производству ракет «Тополь-М»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выдающийся инженер и бывший руководитель Воткинского завода Виктор Толмачев скончался в возрасте 75 лет после продолжительной карьеры в отечественной оборонной промышленности.

    Бывший генеральный директор предприятия, где выпускают межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», ушел из жизни, передает РИА «Новости». Виктор Толмачев возглавлял Воткинский завод на протяжении 25 лет.

    «Роскосмос» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Толмачева. Он четверть века возглавлял Воткинский завод – с 1995 по 2020 год», – говорится в официальном сообщении госкорпорации.

    Представители ведомства добавили, что в трудные для страны времена директору удалось сберечь рабочий коллектив и производственные мощности, наладив серийный выпуск ракетной техники.

    Виктор Толмачев родился восьмого июня 1951 года, прошел путь от обычного мастера до руководителя и был удостоен Государственной премии имени маршала Жукова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив разработчика ракет «Тополь-М».

    В ноябре прошлого года в Волгограде простились с создателем пусковых установок для «Тополя» Валерианом Соболевым.

    Весной в Совете Федерации представили макет новой ракеты «Старт-1М» на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

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    30 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне»: Боевики ВСУ неделями ждут эвакуацию из Бачевска среди трупов

    Боевики ВСУ вынуждены неделями ждать эвакуацию из Бачевска

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в Шосткинском районе продолжили стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, узнав, как боевикам ВСУ приходится прятаться и неделями ждать эвакуации.

    «Данные радиоперехватов показывают, что солдаты 2-го батальона 104 обр ТерО уже несколько суток просят у командования эвакуацию из Бачевска. Украинские солдаты занимают погреба и подвалы жилых строений, где неделями находятся без нормального обеспечения, окруженные трупами собственных сослуживцев», –  сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 600 метров. Стрелковые бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах.

    В Черниговской области жители Новгород-Северского района жалуются на украинских боевиков, которые неизбирательно бьют по жилым строениям.

    На Харьковской направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на шести участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях), – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, как выкуривали батальон ВСУ на окраинах Бачевска. Пленные ВСУ рассказали, как в Волчанском районе в течение 150 дней не было снабжения. Марочко сообщил о закреплении ВС России в Малой Волчьей.

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    29 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воздушных гаванях Самары и Ульяновска приостановлены прием и отправка рейсов для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Ограничения носят временный характер, сообщили в ведомстве. «Аэропорты Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации в канале Росавиации в Max.

    В середине июня Росавиация ввела ограничения на полеты в восьми российских аэропортах. В начале мая ведомство ограничило работу 14 воздушных гаваней.

    В марте аналогичные меры безопасности действовали в Ульяновске и Самаре.

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