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    30 июня 2026, 16:12 • Новости дня

    Жителя Воронежской области осудили за онлайн-растление школьницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

    Калачеевский районный суд Воронежской области вынес приговор 32-летнему местному жителю по делу о насилии в отношении несовершеннолетней, сообщили в суде. Его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России – в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

    Суд установил, что с января 2023 года по май 2024 года мужчина через мессенджер совершал в отношении девочки действия сексуального характера, в том числе используя ее изображения. В ходе разбирательства подсудимый вину не признал и настаивал на иной квалификации содеянного, однако добровольно выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

    По итогам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год. Меру пресечения изменили с домашнего ареста на заключение под стражу, осужденного взяли под стражу в зале суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени сорокалетнего мужчину арестовали по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над двумя падчерицами.

    Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в попытке изнасилования девочки в подъезде.

    До этого в Липецкой области рецидивиста приговорили к 24 годам лишения свободы за получение интимных фотографий от детей через социальные сети.

    29 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

    Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ

    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    @ mos.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Выбор между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ во многом зависит от того, какую именно профессию хочет получить школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов, комментируя затруднения отличницы при выборе вуза.

    Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.

    «Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.

    При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

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    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 20 лет жительницы России стали более финансово самостоятельными, однако семья и любовь остаются для них важнейшими жизненными ориентирами, сказано в исследовании холдинга «Ромир».

    Российские женщины за последние 20 лет стали чаще формировать сбережения, но главной жизненной ценностью по-прежнему остается семья, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир», охватившего 40 тыс. человек.

    «За прошедшие годы существенно изменилось финансовое поведение россиянок. Если в 2005 году сбережения делали 45% женщин, то сегодня этот показатель вырос до 54%», – отмечают авторы исследования.

    Двадцать лет назад 78% женщин называли семью главной жизненной ценностью. Сегодня при выборе трех наиболее важных ориентиров счастливая семейная жизнь также занимает первое место, а любовь остается в числе ключевых приоритетов.

    По словам директора департамента человекометрии «Ромир» Олега Милехина, меняется как уровень благосостояния, так и модель поведения современной российской женщины.

    Она становится более самостоятельной в финансовых вопросах, чаще планирует будущее и формирует сбережения. При этом фундаментальные ценности остаются неизменными: семья продолжает быть главным источником устойчивости, добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умение выстраивать баланс семьи и карьеры названо важным качеством россиянок. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских. Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира.

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    29 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший игрок сборной Франции и клуба «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра разместил в социальных сетях видеоролик, где он танцует и подпевает песне «Седая ночь».

    Спортсмен отметил, что эта музыка не отпускает его уже полгода, передает «Фонтанка». «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!», – написал Эвра на русском языке.

    Российская столица имеет особое значение для француза. Именно в «Лужниках» в 2008 году он в составе «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Челси». Спустя десять лет на этой же арене сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, хотя Эвра к тому времени уже завершил международную карьеру.

    Футболист ранее рассказывал, что подобные ролики с танцами и переодеваниями помогают ему делиться позитивом. По его словам, он устраивал такие представления еще в раннем детстве, задолго до того, как стал богатым и знаменитым.

    За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он провел 81 матч и стал серебряным призером Евро-2016.

    Ранее американский певец Джейсон Деруло исполнил в Москве англоязычный кавер на песню «Седая ночь». Арбитражный суд Москвы разрешил использование композиций группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана».

    Власти Латвии запретили въезд в страну румынскому исполнителю хитов Юрия Шатунова.

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    29 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По административному зданию украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) был нанесен удар с использованием FPV-дрона.

    О случившемся сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. «Атакована Запорожская облвоенадминистрация. По вражескому административному зданию нанесен удар FPV-дроном», – говорится в публикации. Подробности о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не приводятся.

    Позже украинские СМИ сообщили, что по зданию ОВА был нанесен второй удар дроном.

    Накануне украинские военные нанесли свыше 60 ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. В середине июня вражеские беспилотники 11 раз ударили по зданию администрации этого города.

    Месяцем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали данный объект без жертв среди персонала.

    Видео удара FPV-дрона по зданию Запорожской ОВА смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    29 июня 2026, 19:35 • Новости дня
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября 2026 года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты, сообщили в Министерстве финансов России.

    Cейчас профильные органы по поручению президента продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. При этом до начала октября 2026 года действующие правила участия в «Семейной ипотеке» останутся прежними, говорится в сообщении Минфина.

    Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также пояснил на своей странице в Max, что обсуждение новых условий программы продолжается, однако в ближайшее время изменений не ожидается. По его словам, власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития «Семейной ипотеки», чтобы сделать поддержку более адресной и усилить ее влияние на демографические показатели.

    «На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача – повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию», – отметил вице-премьер.

    Хуснуллин подчеркнул, что при принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. «Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», – заявил он.

    Программа «Семейная ипотека» действует с 2018 года и остается одной из самых востребованных мер льготного кредитования жилья. По словам Хуснуллина, за время ее работы жилищные условия с помощью программы улучшили более двух млн семей. На текущий момент программа официально продлена президентом Владимиром Путиным до 2030 года.

    Последние изменения в программу были внесены с 1 февраля 2026 года – для повышения адресности поддержки было введено правило: одна семья – одна льготная ипотека, при этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками.

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    29 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    Захарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
    @ w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Подобные действия предпринимаются с целью исправить отчаянное положение украинских войск на поле боя, подчеркнула она.

    Дипломат назвала такие планы иррациональными фантазиями. «В свою очередь киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий», – говорится комментарии Захаровой на сайте ведомства.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске перерастания прямого столкновения с НАТО в обмен ядерными ударами.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин обвинил Киев и Североатлантический альянс в выборе пути расширения конфликта.

    Служба внешней разведки сообщила о готовности украинских властей ради своего спасения разжечь крупномасштабную войну в Европе.

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    30 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    Ученые раскрыли истинную природу Тунгусского метеорита

    Ученый Язев: Тунгусский метеорит был осколком кометы

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабная катастрофа 30 июня 1908 года на территории Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошла из-за столкновения Земли с ледяной глыбой, которая взорвалась в атмосфере и не оставила осколков на поверхности, рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

    Ежегодно в 30 июня отмечается День метеорита в память о событиях в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, где произошел мощный взрыв, поваливший деревья на территории диаметром более 60 км.

    «По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», – рассказал РИА «Новости» астроном Язев.

    Профессор пояснил, что метеоритами принято называть упавшие на поверхность камни. Кометы состоят преимущественно изо льда, поэтому космический гость разогрелся до тысяч градусов и превратился в пар на высоте нескольких километров.

    Поэтому многочисленные научные экспедиции так и не смогли найти осколки небесного тела.

    По оценкам специалистов, мощность взрыва над тайгой составила 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с энергией тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астероид размером с челябинский метеорит в сентябре 2025 года пролетел в 200 тыс. км от Земли. В НАСА рассказали о разрушении метеора над США. В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. А над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

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    29 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    МИД назвал главное условие для переговорщика от Евросоюза

    МИД назвал отсутствие «гнусностей» в адрес России условием для переговорщика ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приемлемым кандидатом для ведения переговоров от лица Евросоюза мог бы стать человек, не допускавший резких высказываний и поступков против России, сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    «Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», – подчеркнул дипломат в беседе с RTVI, передает ТАСС.

    По словам Галузина, при наличии потребности в подобных услугах подходящий кандидат обязательно найдется. Главным критерием остается отсутствие негативного багажа в отношениях с российской стороной.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний главным требованием к европейскому дипломату.

    Глава евродипломатии Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой.

    Позже заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин призвал страны Европы отказаться от языка ультиматумов для возобновления диалога.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    Эксперт предупредила о риске приостановки выплаты пенсий

    Эксперт Голубева: Если человек полгода не получает пенсию, ее могут заморозить

    Tекст: Катерина Туманова

    Выдачу социальных начислений могут заморозить, если пожилой человек не забирает положенные средства в почтовом отделении на протяжении шести месяцев, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

    «В случае если пенсионер получает выплаты через «Почту России», основание применяется, если получатель в течение полугода не обращался за деньгами в отделение или не получал их через почтальона», – сказала Голубева ТАСС.

    Она уточнила, что данное правило не распространяется на банковские переводы.

    Если средства поступают на счет или карту, они автоматически считаются выданными с момента зачисления, даже если человек долго их не снимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии. Профессор Сафонов заявил, что максимальная страховая пенсия составляет 67 тыс. рублей. В Соцфонде сообщили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%.

    Кроме того, пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей.

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    30 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    На подлете к Москве утром вторника уничтожено 50 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, силами ПВО за почти два часа на подлете к городу ликвидированы полсотни беспилотников.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.40.

    За час, с 4 до 5 утра, было уничтожено 35 дронов ВСУ, до этого Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты, теперь они вернулись к штатному режиму работы.

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    29 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Венгрия приостановила прием документов на шенгенскую визу в трех городах России

    Венгрия приостановила прием документов на шенгенскую визу в Казани, Самаре и Уфе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия временно прекратила оформление разрешений на въезд для россиян через визовые центры в столицах Татарстана и Башкирии, а также в Самаре, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    В Telegram-канале АТОР уточнили, что Генеральное консульство Венгрии распорядилось приостановить прием документов на получение виз в Казани, Самаре и Уфе. Ограничения вступили в силу 29 июня 2026 года.

    «О возобновлении приема сообщат дополнительно», – говорится в сообщении организации.

    Специалисты уточнили, что в остальных регионах страны подача заявлений на венгерскую визу продолжается в штатном режиме. В ассоциации также напомнили, что Венгрия по-прежнему остается одним из наиболее удобных вариантов для получения шенгенской визы, а стандартный срок рассмотрения документов занимает около трех недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза продолжают выдачу шенгенских виз россиянам на фоне ужесточения контроля.

    Месяцем ранее Ассоциация туроператоров России предупредила туристов о возможных сложностях с оформлением документов из-за запуска цифровой системы EES.

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    29 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Обладателями красных дипломов МГУ стали около пяти тыс. выпускников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У главного здания МГУ отличники нынешнего года отпраздновали выпускной, на котором около пяти тысяч выпускников получили красные дипломы по самым востребованным направлениям.

    У главного здания университета прошел традиционный выпускной для студентов, окончивших обучение с отличием. В этом году около 5000 выпускников флагмана российского образования получили красные дипломы по квантовым и суперкомпьютерным технологиям, новым материалам, биоинженерии, генетике и другим специальностям. Впервые в истории университета число отличников достигло такого уровня, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Среди награжденных – будущие ученые, врачи, инженеры, педагоги, юристы, экономисты, журналисты, которым предстоит развивать российскую науку, образование, экономику, промышленность и систему государственного управления. Выпускники будут трудиться не только в России, но и во многих странах мира, укрепляя, как подчеркнули в университете, мир и взаимопонимание между народами.

    Ректор МГУ академик Виктор Садовничий поздравил выпускников и обратился к ним со словами: «Вы получили диплом с отличием лучшего российского университета. Здесь за годы учебы вы своим трудом заложили прочный фундамент, на котором сможете построить надежное и прекрасное здание вашего будущего. Уверен, что своими делами вы обязательно займете свое место среди тех, кем по праву гордится наше Отечество». Он отметил, что учеба нынешних выпускников пришлась на год 270-летия МГУ, а коллектив университета первым из образовательных организаций был награжден орденом «За доблестный труд».

    По словам ректора, сегодня МГУ лидирует как в развитии инфраструктуры, создавая научно-технологическую долину и обновляя кампус, так и в ответе на вызовы времени, открыв в этом году первый набор на новый факультет искусственного интеллекта. Ученые университета, как он подчеркнул, исследуют Вселенную и человеческий мозг, занимаются фотоникой и геномикой, совершают прорывы в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, разработки новых материалов и лекарств, и все эти направления ждут молодых исследователей.

    В торжественной церемонии приняли участие деканы факультетов, а творческими подарками для выпускников стали выступления Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента РФ, коллективов и солистов Культурного центра МГУ и группы «Первый бал Наташи Ростовой». Ведущим праздника стал выпускник и Почетный профессор МГУ, музыкант и телеведущий Валдис Пельш. Центральным моментом церемонии по традиции стал внос Утвердительной грамоты Московского университета и первого университетского Устава под исполнение гимна МГУ Академическим хором.

    Для выпускников была подготовлена праздничная программа с интерактивными площадками, конкурсами, фотозонами, экспериментальным химическим баром и другими активностями. Организаторы подчеркнули, что этот вечер стал символичным завершением важного жизненного этапа для молодых людей, уже доказавших свои способности высокими академическими результатами. МГУ имени М.В. Ломоносова остается первым университетом России по времени основания и значению, включает 42 факультета, где учатся свыше 50 тыс. студентов, а среди Нобелевских лауреатов насчитывается 11 ученых и выпускников Московского университета.

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