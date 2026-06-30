Германия потребовала урезать общеевропейский бюджет

Германия потребовала урезать бюджет ЕС на 400 млрд евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Германия настаивает на снижении общеевропейского бюджета на период с 2028 по 2034 год на 400 млрд евро, передает Reuters со ссылкой на внутренний правительственный документ. «Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы», – говорится в сообщении, пишут РИА «Новости».

Немецкие власти называют предложенный двухтриллионный бюджет «неподъемным». Германия, являющаяся крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС, подчеркивает, что проект на 2028–2034 годы значительно превышает действующий финансовый план на 2021–2027 годы объемом 1,3 трлн евро.

Агентство уточняет, что даже при сокращении на 400 млрд евро запланированный бюджет все равно превысит нынешний на 27%. В этом случае ежегодные взносы ФРГ в общий бюджет Евросоюза могут превысить 50 млрд евро. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее называл обсуждаемый в ЕС бюджет слишком большим и призывал лидеров стран выдвинуть новое предложение и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики отложили принятие финансового плана ЕС на 2028–2034 годы из-за разногласий между странами-донорами и получателями.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для усиления военного и экономического потенциала Европы.

До этого власти Германии отказались поддержать предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета ЕС до 2 трлн евро.